Kai Havertz: Neue Verletzungs-Sorgen? Wirbel um England-Bericht | Fußball | Sportbild.de

Neue Sorgen um Kai Havertz: Berichten zufolge hat der FC Arsenal Bedenken hinsichtlich einer möglichen langfristigen Verletzungsproblematik beim deutschen Nationalspieler. Sein rechtes Knie, das ihn bereits monatelang außer Gefecht setzte, zeigt erneut Symptome. Die Gunners setzen auf ein striktes Belastungsmanagement, um Havertz fit zu halten und hoffen, dass er in dieser Saison noch entscheidend ins Geschehen eingreifen kann.

Verletzungsproblematik beim FC Arsenal

Ein exklusiver Bericht der „Daily Mail“ sorgt für Aufregung rund um Kai Havertz. Der deutsche Nationalspieler, der erst vor kurzem nach einer fünfmonatigen Zwangspause wegen einer Knieoperation ins Mannschaftstraining zurückkehrte, könnte erneut von Verletzungsproblemen betroffen sein. Laut Informationen der Zeitung reagiert sein rechtes Knie empfindlich auf Belastungen, was den FC Arsenal veranlasst, Vorsicht walten zu lassen.

Havertz‘ Rückkehr und die aktuellen Bedenken

Nach seinem Comeback am 11. Januar im FA-Cup gegen Portsmouth (4:1) und einem kurzen Einsatz im League-Cup-Halbfinale gegen Chelsea (3:2) musste Havertz erneut auf der Bank Platz nehmen, ohne seitdem wieder auf dem Platz zu stehen. Berichten zufolge hat sich das Knie nach der erneuten Belastung entzündet, was Arsenal dazu zwingt, eine strikte Kontrolle über seine Einsatzzeiten zu führen. Ziel ist es, den Offensivspieler langfristig fit zu halten.

Optimismus trotz Sorgen

Trotz der aktuellen Bedenken weiß SPORT BILD, dass die Sorgen um neue Verletzungsprobleme möglicherweise unbegründet sind. Havertz durchläuft nach seiner langen Pause einfach einen schrittweisen Genesungsprozess, der vor allem Zeit erfordert. Arsenal hofft, dass der 55-fache Nationalspieler trotzdem noch in dieser Saison eine bedeutende Rolle spielen kann.

Arsenal in der Liga und die Rolle von Havertz

Arsenal könnte Havertz dringend benötigen, um ihre Chancen in der Premier League zu verbessern. Der Rekord-Einkauf Viktor Gyökeres hat bisher nicht die erhofften Leistungen gezeigt und lediglich einen Treffer seit dem 30. November erzielt. Während der Schwede in Pokal- und Champions-League-Spielen besser in Form ist, fehlt den Gunners in der Liga die konstante Torgefahr. Ein fitter Havertz könnte in der zweiten Saisonhälfte einen entscheidenden Unterschied machen.