Kai Havertz bereit für besondere Momente – Champions League Sieger & Weltmeister? Krönung einer Saison!

Für Kai Havertz könnte dieser Sommer kaum größer ausfallen. Nach einer verletzungsreichen Saison steht der 26-Jährige mit dem FC Arsenal vor dem Champions-League-Finale in Budapest und damit vor der nächsten Chance auf einen Titel. Anschließend könnte bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada der nächste große Höhepunkt folgen.

Havertz als Mann der besonderen Augenblicke

Der Nationalspieler hat längst bewiesen, dass er für die großen Bühnen gemacht ist. Drei internationale Endspiele hat Havertz bislang absolviert, und jedes Mal hatte er entscheidenden Anteil. 2021 schoss er den FC Chelsea zum Triumph in der Champions League. Kurz darauf bereitete er den Sieg im Supercup vor, 2022 traf er zudem zum Gewinn der Klub-WM.

Nun läuft er für den Londoner Rivalen Arsenal auf und kehrt auf Europas größter Bühne zurück. Im Finale gegen Paris Saint-Germain will Havertz nicht nur den nächsten Pokal holen, sondern auch die frustrierenden Monate voller Rückschläge hinter sich lassen. „Ich muss ehrlich sein, es gab Tage, an denen ich definitiv in einer dunklen Phase war, aber ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe einfach versucht, hart zu arbeiten, um so schnell wie möglich zurückzukommen“, sagte er zuletzt.

Premier League 2025/2026 12 7 5 582′ 1 2 (0) 3 6.6 Champions League 2025-2026 5 1 4 136′ 1 3 (1) 1 7.2 Gesamt: 17 8 9 718′ 2 0 0 5 (1) 4 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 17 - Per Game In Startaufstellung 8 0.5 Per Game Minuten 718 42.2 Per Game Tore 5 0.3 Per Game Assists 4 0.2 Per Game

Rückschläge, Meisterschaft und die große Sehnsucht nach Europa

35 Pflichtspiele verpasste Havertz in dieser Saison. Schon im ersten Ligaspiel zog er sich eine schwere Knieverletzung zu, später bremsten ihn immer wieder Muskelprobleme aus. Umso bemerkenswerter ist sein Comeback, das ihm selbst deutlich macht, „dass alles möglich ist: Man kann hart arbeiten und es immer noch schaffen, das Blatt zu wenden. Es ist unglaublich.“

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Den ersten von drei möglichen Titeln hat er bereits eingesammelt. Zuletzt sicherten sich die Gunners nach 22 Jahren Wartezeit wieder die englische Meisterschaft. „Ich glaube, so etwas habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt“, sagte Havertz. Dennoch wartet Arsenal weiter auf den großen europäischen Durchbruch. In der Klubhistorie stehen international bislang nur der Europapokal der Pokalsieger 1993/94 und der Messe-Cup 1969/70 zu Buche, obwohl der Klub mit 14 Meisterschaften und nationalen Pokalsiegen eigentlich prächtig dekoriert ist.

PSG, Lehmann, Henry und Nagelsmann bauen auf Havertz

Gegen Paris Saint-Germain soll die Durststrecke am Samstagabend um 18.00 Uhr mit ZDF und DAZN enden, 20 Jahre nach dem verlorenen Finale gegen den FC Barcelona, das damals auch Jens Lehmann mit einem Platzverweis erlebte. Der frühere Nationaltorhüter drückt dem „super Spieler“ Havertz die Daumen. „Er hat gezeigt, dass er der Mann für die wichtigen Tore sein kann“, sagte Lehmann der Sport Bild.

Fast identisch äußerte sich Arsenal-Legende Thierry Henry, der Havertz‘ „Gabe“ für entscheidende Treffer hervorhob und auch seinen „hohen Fußball-IQ“ lobte. Ebenso setzt Julian Nagelsmann bei der Fußball-Weltmeisterschaft auf den Offensivmann. Im emotionalen Nominierungsvideo sagte der Bundestrainer: „Auf dem Platz bist du herausragend. Unglaublich wichtig für uns. Bleib gesund, räume deinen Kopf frei und leg los.“ Nagelsmann plant mit Havertz als Stammspieler und ergänzte: „Du hast alles, was wir brauchen, um einen Top-Torjäger vorne zu haben.“

Erst Budapest, dann die WM, auf Havertz warten besondere Momente.