Kadernominierung der Nationalmannschaft! Spekulationen um Manuel Neuer – Doch Comeback zur WM 2026?

Jetzt also doch? Julian Nagelsmann soll laut einem kicker-Bericht darüber nachdenken, Manuel Neuer für die WM zu nominieren. Spätestens am Samstagabend dürfte der Bundestrainer im ZDF-Sportstudio nach dem Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart Stellung beziehen müssen.

55er-Liste und mögliche Vorsichtsmaßnahme

Hintergrund ist die vom DFB bis Montagabend bei der FIFA einzureichende vorläufige Meldeliste mit bis zu 55 Namen, darunter mindestens vier Torhüter. Am 21. Mai will Nagelsmann in Frankfurt am Main seinen endgültigen WM-Kader mit 26 Spielern bekannt geben, und damit auch die Torwartfrage klären.

Laut kicker mehren sich „die Zeichen“, dass Neuer auf dieser Liste stehen könnte. Das Fachmagazin geht davon aus, dass unter den 55 potenziellen WM-Teilnehmern im Tor auch Oliver Baumann, Alexander Nübel, Finn Dahmen und Jonas Urbig aufgeführt werden, Neuers designierter Nachfolger beim FC Bayern. Im Fall des Münchners könnte es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handeln, denn bei Verletzungen dürfen nur Spieler aus diesem 55er-Pool nachnominiert werden.

Keine öffentlichen Hinweise auf ein Comeback

Konkrete Belege für eine Rückkehr liefert der Bericht allerdings nicht. Auch Nagelsmann selbst hat bisher keinen Anschein erweckt, als plane er eine Reaktivierung des Rücktritts vom Rücktritt. Dennoch ist bekannt, dass der Bundestrainer auf großer Bühne durchaus schon Überraschungen angekündigt hat. Im Dezember 2023 nannte er im Sportstudio ein Comeback von Toni Kroos einen „interessanten Gedanken“, bei der Heim-EM 2024 stand der Mittelfeldregisseur dann tatsächlich wieder im Kader.

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Die Aussagen der beiden direkt Beteiligten sprechen bislang jedoch gegen eine Wende. „Noch mal: Manu ist zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren“, sagte Nagelsmann erst jüngst bei MagentaTV. Neuer wiederum stellte klar: „Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufzumachen. (…) Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich hier auf den FC Bayern.“

Verlängerung beim FC Bayern, Diskussion im Hintergrund

Beim FC Bayern dürfte Neuer seinen Vertrag nach jetzigem Stand in den kommenden Tagen um ein weiteres Jahr verlängern. Ob der 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetretene 38-Jährige im Sommer dennoch seine fünfte WM-Endrunde bestreitet, wird beim DFB offenbar intern deutlich intensiver und kontroverser diskutiert, als es der Bundestrainer nach außen vermittelt, schreibt der kicker. Auch in München sei man sich dessen bewusst.

Weder beim FC Bayern noch beim DFB stellt man Neuer grundsätzlich infrage. „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er es sehr gut macht, dass er ein sehr guter Torwart ist“, hatte Nagelsmann bereits im März dem kicker gesagt. Kurz darauf bestätigte der 40 Jahre alte Schlussmann diese Einschätzung vor allem im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid. „Aber“, ergänzte der Bundestrainer damals, „wir haben mit Oli Baumann auch einen herausragenden Torwart.“