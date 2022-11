Joshua Kimmich im Video auf dem Weg zur Fußball WM 2022

Joshua Kimmich ist auch bei FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar dabei. Nach 71 Länderspielen im DFB Trikot seit 2016 ist er der Mittelfeldboss im deutschen Team, der meist in der Doppelsechs zusammen mit Ilkay Gündogan oder Leon Goretzka spielt. Er erzielte 5 Tore in seiner Zeit für die Deutsche Fußballnationalmannschaft und zählt zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. Auch bei der WM 2022 in Katar will er Akzente setzen und die Nationalmannschaft zum fünften Stern bringen.

Nach der EM 2016 und der WM 2018 geht er nun in sein drittes Turnier im DFB-Nationaltrikot – und will Weltmeister 2022 werden!