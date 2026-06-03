Jordanien WM-Kader 2026: Erstmals bei der WM dabei

Der WM-Kader von Jordanien für die FIFA Fußball-WM 2026 steht. Für Jordanien ist es die erste WM-Teilnahme der Geschichte. Trainer Jamal Sellami führt die Auswahl bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada an. Jordanien qualifizierte sich über die Asien-Qualifikation und trifft in der WM-Gruppe J auf Österreich (17. Juni), Algerien (23. Juni) und Argentinien (28. Juni).

Jordanien WM-Kader 2026 im Überblick

Torhüter: Yazeed Abu Layla (Al Hussein SC), Abdallah Al Fakhouri (Al Wehdat), Nour Bani Attiah (Al Faisaly)

Abwehr: Mohammad Abu Al Nadi (Selangor FC), Husam Abu Dahab (Al Faisaly), Mohammad Abu Hasheesh (Al Karma SC), Yazan Al Arab (FC Seoul), Saed Al Rosan (Al Hussein SC), Anas Badawi (Al Faisaly), Ehsan Haddad (Al Hussein SC), Abdallah Naseeb (Al Zawra’a), Salim Obaid (Al Hussein SC)

Mittelfeld: Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya), Mohammad Al Daoud (Al Hussein SC), Nizar Al Rashdan (Qatar SC), Noor Al Rawabdeh (Selangor FC), Rajaei Ayed (Al Hussein SC), Amer Jamous (Al Zawra’a), Ibrahim Saadeh (Al Karma SC)

Sturm: Odeh Al Fakhouri (Pyramids FC), Mahmoud Al Mardi (Al Hussein SC), Mousa Al Tamari (Stade Rennais), Ali Azaizeh (Al Shabab), Ali Olwan (Al Sailiya), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb), Shararh (Raja Casablanca)

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