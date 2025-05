Jonathan Tah vor Wechsel zum FC Bayern – Medizincheck abgeschlossen

Der FC Bayern München steht kurz vor dem nächsten Transfercoup: Nationalspieler Jonathan Tah verlässt Bayer Leverkusen und soll künftig das Abwehrzentrum der Münchner stärken. Nach Informationen vom Mittwoch befindet sich der Deal auf der Zielgeraden – inklusive Medizincheck und konkreten Einsatzplänen für die Klub-WM.

Tahs nächstes Kapitel: Von Leverkusen nach München

Mit Jonathan Tah verliert Bayer Leverkusen eine echte Konstante in der Defensive. Der 29-Jährige wird nach aktuellem Stand ablösefrei zum Rekordmeister wechseln, da sein Vertrag am 30. Juni ausläuft. Bereits im vergangenen Sommer hatten die Bayern Interesse signalisiert, doch scheiterten damals an den Ablöseforderungen der Leverkusener. Jetzt haben sich die Karten neu gemischt – und der Weg scheint frei für einen Wechsel ohne Transfersumme.

Medizincheck absolviert, langfristiger Vertrag bis 2029 geplant

Am Mittwochvormittag absolvierte Tah den obligatorischen Medizincheck im Krankenhaus Barmherzige Brüder in München – ein klarer Hinweis darauf, dass der Transfer in den letzten Zügen liegt. Beim FC Bayern soll Tah einen Vertrag bis 2029 erhalten und langfristig Teil der neuen Abwehrzentrale werden, die unter Neu-Coach Vincent Kompany ein neues Gesicht bekommt.

Einsatz bei der Klub-WM schon geplant

Obwohl der Wechsel ablösefrei über die Bühne geht, verhandeln die Bayern dennoch mit Leverkusen – aus einem ganz bestimmten Grund: Sie möchten Tah möglichst schnell ins Mannschaftstraining integrieren und ihn bereits zur Klub-WM in die USA mitnehmen. Dort steht das erste Spiel am 15. Juni an. Damit wäre Tah frühzeitig Teil der Sommervorbereitung – ein strategisch wichtiger Schritt für den neuen Trainer.

Bayern bauen weiter um – zweiter Neuzugang fix

Mit Tom Bischof von der TSG Hoffenheim hatten die Münchner bereits einen ersten Neuzugang präsentiert. Tah wäre nun der zweite – nach der Absage von Florian Wirtz. Der FC Bayern setzt unter Kompany klar auf eine Verjüngung und Neustrukturierung im Kader. Mit Tah holt man einen erfahrenen Bundesliga-Spieler, der auch international seine Spuren hinterlassen hat.