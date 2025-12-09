Joker Wirtz holt den Elfmeter raus: Liverpool-Sieg trotz Salah-Eklat

Wirtz bringt Liverpool zurück auf Kurs – Salah-Eklat überschattet Champions-League-Sieg

Der FC Liverpool hat in der Champions League einen wichtigen 1:0 Sieg gegen Inter Mailand eingefahren – und das trotz interner Spannungen rund um Superstar Mohamed Salah. Joker Florian Wirtz holte kurz vor Schluss den entscheidenden Elfmeter heraus, den Szoboszlai verwandelte. Damit gelang den kriselnden Reds ein spätes Aufatmen nach einer turbulenten Woche.

Salah-Eklat sorgt für Unruhe vor dem Spiel

Die Vorbereitung auf das Duell bei Inter Mailand war alles andere als ideal: Mohamed Salah sorgte mit einer öffentlich geführten Auseinandersetzung für Schlagzeilen. Nach drei Spielen ohne Startelfeinsatz und einem weiteren Verzicht beim 3:3 gegen Leeds machte der Ägypter seinem Frust Luft. Seine scharfe Kritik richtete sich direkt gegen den Verein und Teammanager Arne Slot. Die Konsequenz: Liverpool strich Salah aus dem Kader für das Königsklassen-Spiel in Mailand.

Wirtz als Matchwinner – Konaté-Tor aberkannt

Trotz aller Unruhe zeigten die Reds in Mailand eine disziplinierte Leistung. Inter musste früh reagieren: Der ehemalige Kölner Yann Aurel Bisseck ersetzte den verletzten Francesco Acerbi schon nach 31 Minuten. Für Liverpool hätte Ibrahima Konaté kurz darauf beinahe getroffen – doch nach VAR-Überprüfung wurde das Tor wegen eines Handspiels von Vorlagengeber Hugo Ekitiké aberkannt.

In der zweiten Halbzeit brachte Arne Slot Florian Wirtz (68.), und der Nationalspieler zeigte sofort Wirkung. Nach einem Foul von Bastoni an Wirtz entschied Schiedsrichter Felix Zwayer auf Elfmeter, den Dominik Szoboszlai sicher verwandelte (88.). Mit dem vierten Sieg in der Gruppenphase rückt Liverpool auf Rang acht vor, Inter liegt punktgleich auf Platz fünf.

Deutsche Nationalspieler mit gemischten Abenden

Weniger erfolgreich verlief der Abend für andere deutsche Nationalspieler. Galatasaray Istanbul mit Leroy Sané und Ilkay Gündogan verlor bei der AS Monaco mit 0:1. Folarin Balogun traf für die Franzosen, während Victor Osimhen auf Vorlagen von Sané beste Chancen vergab. Denis Zakaria scheiterte zudem per Elfmeter. Beide Teams stehen nun bei neun Punkten – ein Rückschlag für Gala im Rennen um die Top acht.

Auch Paul Wanner erlebte mit PSV Eindhoven einen bitteren Abend. Trotz zwischenzeitlicher Führung unterlagen die Niederländer Atlético Madrid mit 2:3. Atalanta Bergamo drehte gegen Chelsea ein 0:1 noch in ein 2:1. Tottenham siegte souverän gegen Slavia Prag – unter anderem dank eines Elfmeters von Ex-Leipziger Xavi Simons.