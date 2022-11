Jamal Musiala im Video auf dem Weg zur Fußball WM 2022

Jamal Musiala wurde gestern beim Länderspiel gegen den Oman nicht aufgestellt, sondern er wurde geschont. Der am 26.02.2003 gebürtige Stuttgarter wurde am 10.11. von Bundestrainer Hansi Flick in den WM-Kader Deutschlands berufen. Er ist einer der Jüngsten, kann aber schon auf 17 Länderspiele und ein Tor zurückblicken. Für den FC Bayern München spielte er seit 2020 schon 76 Mal in der A-Mannschaft. Derzeit wird sein Wert mit 100 Mio. EUR angegeben, damit ist er einer der teuersten WM-Spieler für Katar.