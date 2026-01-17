Fußball heute Aufstellung live * 5:1 * FC Bayern München – Jamal Musiala mit Assist

Jamal Musiala steht vor seinem Comeback im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig. Nach 196 Tagen der Genesung von einer schweren Verletzung, die ihm von PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma zugefügt wurde, ist der talentierte Offensivspieler bereit, seine Rückkehr auf das Spielfeld zu feiern. Coach Vincent Kompany hebt hervor, dass Musiala körperlich fitter denn je ist und eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielt, die auf Revanche brennt.

Update 20 Uhr: Fußball heute Ergebnis: Bayern deklassiert Leipzig – Perfekte Musiala-Rückkehr

Musiala zurück im Kader: Ein wichtiger Schritt nach der Verletzung

Vincent Kompany, der Chefcoach des FC Bayern München, zeigte sich optimistisch vor dem abschließenden Training: „Wenn alles gut läuft, ist der Plan, dass Jamal dabei ist.“ Musiala hat in den letzten sechs Monaten hart an seiner Fitness gearbeitet und dabei nicht nur an seinem äußeren Erscheinungsbild, sondern vor allem an seiner Stabilität, Mobilität und Geschwindigkeit gefeilt. Diese Attribute sind entscheidend, um in der Bundesliga konkurrenzfähig zu bleiben.

Das Comeback im Schatten der 0:6-Niederlage

Das Spiel gegen RB Leipzig wird für Musiala eine besondere Herausforderung, insbesondere nach der herben 0:6-Niederlage im Hinspiel. Der Druck ist hoch, und die Vorfreude ist groß. Musiala selbst äußerte vor einigen Wochen: „Ich möchte Teil davon sein und schauen, dass wir viel gewinnen.“ Der 22-Jährige brennt darauf, seine Fähigkeiten auf dem Platz zu demonstrieren und den Bayern zu helfen, sich für die vergangene Pleite zu rehabilitieren.

Starker Rückhalt aus der Mannschaft

Die Rückkehr von Musiala wird von seinen Mitspielern begrüßt. Torgarant Harry Kane betont: „Es ist schön, dass er zurück ist.“ Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hebt hervor, wie wichtig es ist, dass Musiala nach seiner langen Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren kann. „Es gehört schon etwas dazu, sich so lange immer wieder zu motivieren“, so Dreesen. Musiala hat in dieser Zeit viel über sich selbst gelernt, insbesondere über seine Liebe zum Fußball.

Intensive Vorbereitung auf die WM

Abgesehen von den Herausforderungen in der Bundesliga hat Musiala auch einen Blick auf die kommende WM im Sommer in den USA. Er möchte „so gut vorbereitet wie möglich“ sein, um dem deutschen Team zu helfen. Kompany plant jedoch, Musiala nicht sofort übermäßig zu belasten. Der Coach möchte den „besten Spieler, den wir im Team haben“ zunächst etwas schützen, um sicherzustellen, dass er seine Form langfristig zurückgewinnen kann.