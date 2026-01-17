Fußball heute Aufstellung live * 5:1 * FC Bayern München – Jamal Musiala mit Assist

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Jamal Musiala steht vor seinem Comeback im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig. Nach 196 Tagen der Genesung von einer schweren Verletzung, die ihm von PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma zugefügt wurde, ist der talentierte Offensivspieler bereit, seine Rückkehr auf das Spielfeld zu feiern. Coach Vincent Kompany hebt hervor, dass Musiala körperlich fitter denn je ist und eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielt, die auf Revanche brennt.

Update 20 Uhr: Fußball heute Ergebnis: Bayern deklassiert Leipzig – Perfekte Musiala-Rückkehr

Fußball heute Vorbericht & Aufstellung: RB Leipzig – FC Bayern München (Update 18 Uhr)

Musiala zurück im Kader: Ein wichtiger Schritt nach der Verletzung

Vincent Kompany, der Chefcoach des FC Bayern München, zeigte sich optimistisch vor dem abschließenden Training: „Wenn alles gut läuft, ist der Plan, dass Jamal dabei ist.“ Musiala hat in den letzten sechs Monaten hart an seiner Fitness gearbeitet und dabei nicht nur an seinem äußeren Erscheinungsbild, sondern vor allem an seiner Stabilität, Mobilität und Geschwindigkeit gefeilt. Diese Attribute sind entscheidend, um in der Bundesliga konkurrenzfähig zu bleiben.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 18
| Red Bull Arena | 17.1.2026-18:30
RB Leipzig
S S N N S
1 : 5
2.38
xG
4.50
Endergebnis
FC Bayern München
S U S S S
Rômulo
20'
Serge Gnabry
50'
Harry Kane
67'
Jonathan Tah
83'
Aleksandar Pavlović
85'
Michael Olise
88'
| Schiedsrichter: S. Stegemann | Halbzeit: 1-0
Aufstellungen
RB Leipzig
1
T
P. Gulácsi
8.2
17
M
Ridle Baku
5.2
4
D
W. Orbán
5.3
23
D
C. Lukeba
5.6
22
D
David Raum
6.2
24
M
X. Schlager
6.7
13
M
Nicolas Seiwald
29'81'
6.5
14
M
C. Baumgartner
85'
5.7
49
O
Yan Diomande
7.9
40
O
Rômulo
20'81'
8
7
O
Antonio Nusa
90'
7.7
Ersatzspieler
6
O
E. Banzuzi
81'
6.2
11
O
C. Harder
81'
6.7
26
T
M. Vandevoordt
39
D
B. Henrichs
35
D
M. Finkgräfe
5
D
E. Bitshiabu
19
D
K. Nedeljković
27
O
Tidiam Gomis
85'
6.5
33
M
A. Maksimović
90'
Coach
O. Werner
FC Bayern München
1
T
Manuel Neuer
7.9
20
D
Tom Bischof
81'
6.2
2
D
Dayot Upamecano
7.2
4
D
Jonathan Tah
83'
8
21
D
H. Ito
87'
6.2
45
M
Aleksandar Pavlović
85'
7.2
8
M
Leon Goretzka
46'
6.9
42
M
Lennart Karl
57'
6.9
7
M
Serge Gnabry
50'87'
8
14
O
Luis Díaz
7
9
O
Harry Kane
67'
7.9
Ersatzspieler
6
M
Joshua Kimmich
46'
7.3
17
M
Michael Olise
57'88'
10
19
D
A. Davies
81'
6.7
40
T
J. Urbig
22
D
Raphaël Guerreiro
3
D
Min-jae Kim
87'
47
M
David Daiber
38
M
Felipe Marlon Chávez
10
M
Jamal Musiala
87'
Coach
V. Kompany
Tore
Tor
Rômulo (Assist: David Raum)
20'
50'
Tor
Serge Gnabry (Assist: Dayot Upamecano)
67'
Tor
Harry Kane (Assist: Michael Olise)
83'
Tor
Jonathan Tah (Assist: Michael Olise)
85'
Tor
Aleksandar Pavlović (Assist: Michael Olise)
88'
Tor
Michael Olise (Assist: Jamal Musiala)

Das Comeback im Schatten der 0:6-Niederlage

Das Spiel gegen RB Leipzig wird für Musiala eine besondere Herausforderung, insbesondere nach der herben 0:6-Niederlage im Hinspiel. Der Druck ist hoch, und die Vorfreude ist groß. Musiala selbst äußerte vor einigen Wochen: „Ich möchte Teil davon sein und schauen, dass wir viel gewinnen.“ Der 22-Jährige brennt darauf, seine Fähigkeiten auf dem Platz zu demonstrieren und den Bayern zu helfen, sich für die vergangene Pleite zu rehabilitieren.

Starker Rückhalt aus der Mannschaft

Die Rückkehr von Musiala wird von seinen Mitspielern begrüßt. Torgarant Harry Kane betont: „Es ist schön, dass er zurück ist.“ Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hebt hervor, wie wichtig es ist, dass Musiala nach seiner langen Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren kann. „Es gehört schon etwas dazu, sich so lange immer wieder zu motivieren“, so Dreesen. Musiala hat in dieser Zeit viel über sich selbst gelernt, insbesondere über seine Liebe zum Fußball.

Intensive Vorbereitung auf die WM

Abgesehen von den Herausforderungen in der Bundesliga hat Musiala auch einen Blick auf die kommende WM im Sommer in den USA. Er möchte „so gut vorbereitet wie möglich“ sein, um dem deutschen Team zu helfen. Kompany plant jedoch, Musiala nicht sofort übermäßig zu belasten. Der Coach möchte den „besten Spieler, den wir im Team haben“ zunächst etwas schützen, um sicherzustellen, dass er seine Form langfristig zurückgewinnen kann.

