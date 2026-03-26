Italien gegen Nordirland heute WM-Playoffs: Trainer Gattuso „Wichtigstes Spiel meiner Karriere“

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Gattuso: „Wichtigstes Spiel meiner Karriere“ – Aussagen und Verantwortung
- 2 Druck und Schlafprobleme: Gattuso über seine Eindrücke
- 3 Historie: Fehlende WM-Teilnahmen und Rückblick auf 2006
- 4 Playoff-Halbfinale gegen Nordirland: Anstoß, Übertragung und Gegnerstärke
- 5 Möglicher Finalgegner und das Ziel WM-Ticket
Italien heute in den WM-Playoffs steht im Fokus: Nationaltrainer Gennaro Gattuso bezeichnet das Playoff-Halbfinale gegen Nordirland als „Das ist definitiv das wichtigste Spiel meiner Karriere“. Der Übungsleiter spürt enormen Druck und gibt sich zugleich kämpferisch vor dem Anstoß am Abend (20.45 Uhr/DAZN). Dreimal nacheinander die Weltmeisterschaft zu verpassen, es wäre der GAU. Sollte Italien bestehen, wartet im Finale auswärts entweder Wales oder Bosnien-Herzegowina um eines der letzten Tickets für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.
Gattuso: „Wichtigstes Spiel meiner Karriere“ – Aussagen und Verantwortung
Gennaro Gattuso betonte in der Presserunde mehrfach die Bedeutung der Partie und sagte: „Das ist definitiv das wichtigste Spiel meiner Karriere“. Der 48-Jährige, der einst bei der AC Mailand und in der Nationalmannschaft seinen Gegenspielern das Fürchten lehrte, unterstrich zudem: „Aber ich bin vorbereitet“. Darüber hinaus erklärte Gattuso: „Ich denke nicht darüber nach, was passiert, wenn es schlecht läuft. Ich möchte positiv denken, groß denken, wir werden unser Bestes geben.“ Er selbst habe sich eine riesige Verantwortung auferlegt.
Druck und Schlafprobleme: Gattuso über seine Eindrücke
Der Chefcoach machte keinen Hehl aus dem psychischen Druck vor dem Playoff-Halbfinale und sagte, er benötige Schlafmittel: „Er benötige Schlaftabletten, so Gattuso, sonst liege er wegen des Drucks die ganze Nacht wach „wie eine Fledermaus““. Gleichzeitig bleibt seine Einordnung nüchtern: Dreimal nacheinander die Weltmeisterschaft zu verpassen, es wäre der GAU. Die Aussage zeigt die emotionale Belastung vor dem wegweisenden Duell.
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Historie: Fehlende WM-Teilnahmen und Rückblick auf 2006
Italien hat die Endrunden 2018 in Russland und 2022 in Katar verpasst, ein Umstand, der den Druck auf das Nationalteam erhöht. Seit dem vierten Triumph 2006 in Deutschland hat Italien nicht einmal mehr ein K.o.-Spiel bestritten, was die Bedeutung dieses Playoff-Wegs zusätzlich betont. Diese historische Perspektive prägt die Erwartungen an die Mannschaft und den Trainerstab.
Playoff-Halbfinale gegen Nordirland: Anstoß, Übertragung und Gegnerstärke
Das Playoff-Halbfinale der Italiener gegen Nordirland findet am Abend statt (20.45 Uhr/DAZN) und wird live übertragen. Die Nordiren gelten als unangenehmer Gegner – die Quelle betont, dass es sich um „die Nordiren, die es Deutschland in der Qualifikation zweimal enorm schwer machten“. Damit ist die Spielstärke des Gegners bis zur K.o.-Phase der Qualifikation untermauert.
Möglicher Finalgegner und das Ziel WM-Ticket
Sollte Italien gegen die Nordiren gewinnen, würde im Finale um eines der letzten Tickets für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada auswärts entweder Wales oder Bosnien-Herzegowina warten. Das Finale wäre damit die letzte Hürde auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, die nach den verpassten Endrunden 2018 und 2022 nun wieder erreicht werden soll.