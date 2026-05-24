Irans Nationalteam fährt zur FIFA WM & verlegt WM-Quartier nach Mexiko weg aus den USA

Weniger als drei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft zieht der Iran sein Quartier von den USA nach Mexiko um. Verbandspräsident Mehdi Taj teilte mit, dass die FIFA den Wechsel wegen Visaproblemen genehmigt habe. Das neue Trainingslager soll in Tijuana nahe dem Pazifik entstehen.

Genehmigung nach Problemen mit den US-Visa

Taj erklärte in einem Video auf seinem Telegram-Account: „Dank der Gespräche mit FIFA-Vertretern wurde unser Antrag, aufgrund von Visaproblemen von den USA nach Mexiko zu wechseln, glücklicherweise genehmigt. Wir werden in Tijuana, nahe dem Pazifik, unser Trainingslager aufschlagen.“ Ursprünglich hatte der iranische Verband geplant, das Team Melli in Tucson im US-Bundesstaat Arizona unterzubringen.

Die Entscheidung fällt in eine heikle Phase, denn der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem Krieg mit den USA. Schon die Teilnahme der iranischen Nationalmannschaft an der WM in den Vereinigten Staaten war vor diesem geopolitischen Hintergrund zu einem viel diskutierten Thema geworden.

Gruppe G mit Spielen in den USA und Kanada

Sportlich ist die Auswahl für die Vorrunde des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada in Gruppe G gelost. Der Iran startet am 15. Juni in Los Angeles gegen Neuseeland. Danach geht es erneut in Los Angeles gegen Belgien, ehe das letzte Gruppenspiel gegen Ägypten in Seattle ansteht.

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Taj begründete den Wechsel auch mit den kürzeren Wegen zu den Spielorten. Tijuana liege näher an den Austragungsstätten des Iran als das ursprüngliche Lager in Arizona. „Die Flugzeit zu unseren beiden Spielen in Los Angeles beträgt nur 55 Minuten. Das ist deutlich kürzer als nach Tucson“, sagte der Verbandspräsident.

Team Melli bereitet sich in Antalya vor

Derzeit hält sich die iranische Nationalmannschaft in einem Trainingslager in Antalya in der Südtürkei auf. Einige Spieler reichten am Donnerstag in der US-Botschaft in Ankara ihre Visaanträge für die Weltmeisterschaft ein.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP sagte die Leiterin des Kino Sports Complex in Arizona, wo der Iran ursprünglich stationiert sein sollte, sie könne den Wechsel nicht bestätigen und verwies alle Fragen an die Organisatoren der Weltmeisterschaft.