Irak WM-Kader 2026: Das Aufgebot von Trainer Arnold

Der WM-Kader des Irak für die FIFA Fußball-WM 2026 steht. Trainer Graham Arnold führt die Löwen von Mesopotamien bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada an. Der Irak qualifizierte sich über die Asien-Qualifikation und die Playoffs und trifft in der WM-Gruppe I auf Norwegen (17. Juni), Frankreich (22. Juni) und Senegal (26. Juni).

Irak WM-Kader 2026 im Überblick

Torhüter: Ahmed Basil (Al Shorta), Jalal Hassan (Al Zawra’a), Fahad Talib (Al Talaba)

Abwehr: Hussein Ali (Pogoń Szczecin), Merchas Doski (Viktoria Pilsen), Akam Hashem (Al Zawra’a), Frans Putros (Persib Bandung), Mustafa Saadoun (Al Shorta), Rebin Sulaka (Port FC), Zaid Tahseen (Pakhtakor Taschkent), Ahmed Yahya (Al Shorta), Munaf Yunus (Al Shorta)

Mittelfeld: Amir Al Ammari (KS Cracovia), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Ibrahim Bayesh (Al Dhafra), Zidane Iqbal (FC Utrecht), Zaid Ismail (Al Talaba), Ahmed Qasem (Nashville SC), Aimar Sher (Sarpsborg 08), Kevin Yakob (Aarhus GF)

Sturm: Ali Al Hamadi (Luton Town), Mohanad Ali (Dibba Al Fujairah), Marko Farji (Venezia FC), Aymen Hussein (Al Karma SC), Ali Jasim (Al Najma), Ali Yousif (Al Talaba)

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