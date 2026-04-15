Internationale Pressestimmen zum Weiterkommen des FC Bayern vs. Real Madrid „Welch eine Ungerechtigkeit!“

Der FC Bayern hat sich mit einem Sieg gegen Real Madrid eine starke Ausgangslage im Champions-League-Rennen verschafft – 4:3 gegen Real Madrid! In Spanien und England fällt das Urteil über den Auftritt in München teils harsch, teils begeistert aus – vor allem wegen der Roten Karte für Camavinga und der Dramatik des Spiels. Auch in Italien wurde die Leistung der Münchner klar eingeordnet. Nun wartet im CL Turnierbaum Paris!

Spanische Presse schwankt zwischen Enttäuschung und Anerkennung

Marca schrieb nach der Partie: „Welch eine Ungerechtigkeit! Das Spiel war spektakulär, und es ist schade, dass es vor allem wegen der Roten Karte für Camavinga in Erinnerung bleiben wird. Real Madrid ist nach München gekommen und hat Bayern, den großen Favoriten auf den Champions-League-Titel, in Bedrängnis gebracht.“

Deutlich emotionaler wurde AS: „Ehrenvoller Abschied in München. Monatelang, vielleicht sogar seit über einem Jahr, sah es nicht so aus, aber ja, das war auch das Real Madrid, das Europa seit 70 Jahren wegen seines unerklärlichen Überlebensinstinkts fürchtet. Niemand spielt sich glaubwürdiger tot. Selbst die Erfahrensten, zu denen aus altbekannten Gründen auch Bayern gehört, tappen in seine Falle. In der Allianz Arena brachte es die Deutschen in einem heroischen Spiel an ihre Grenzen, mit einer bisher nie dagewesenen Opferbereitschaft und nach einem Platzverweis für Camavinga, der es verdient hätte, im Beschwerdebuch zu landen.“

Mundo Deportivo sah Real nur knapp am Wunder vorbei: „Real Madrid stand kurz vor einem Wunder, schaffte es aber nicht, und es bleibt abzuwarten, ob dies dazu beitragen kann, die Krise, die das Ausscheiden aus allen Wettbewerben am 15. April mit sich bringt, irgendwie abzumildern.“ Sport fasste das Resultat nüchtern zusammen: „Bayern lässt Real Madrid mit leeren Händen zurück und raubt ihnen ihren Mythos.“

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Englische Medien feiern das Spektakel

In England dominierte vor allem die Begeisterung über das Niveau des Abends. Die BBC fragte: „Was für ein Fußballspiel! War das eine defensive Glanzleistung? Nein, war es nicht. War es unglaublich unterhaltsam? Ja, das war es.“

Der Guardian kritisierte zugleich den Auftritt der Spanier: „Es ist erbärmlich und so unpassend, wenn Madrid – ein legendärer Verein – sich wie ein kleines Kind aufführt und die Opferrolle spielt.“ The Sun stellte das Duell in einen größeren Kontext und schrieb: „Während die meisten Premier-League-Duelle zu langweiligen Schnarchfesten verkommen sind, bei denen sich alles nur noch um Standardsituationen dreht, war dieses atemberaubende Spitzenspiel das ’schöne Spiel‘ in seiner reinsten Form.“

Klare Einordnung aus Italien

Auch die Gazzetta dello Sport würdigte den Münchner Auftritt knapp und präzise: „Bayern steht nach einer beeindruckenden Leistung im Halbfinale.“