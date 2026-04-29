Internationale Pressestimmen zum 4:5 vom FC Bayern gegen Paris – Fußballspektakel der Extraklasse

Ein 4:5 nach 2:3 zur Pause im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain hat Bayern München in ein historisches Offensivspektakel verwickelt. Das internationale Medienecho fällt entsprechend aus, überall ist von einem legendären Abend, einem Klassiker und einem Spiel für die Geschichtsbücher die Rede.

Frankreich und Spanien feiern das Spektakel

In Frankreich ordnete L’Équipe den PSG-Erfolg als großen Schritt auf dem Weg zum nächsten Titel ein: „PSG darf von einem zweiten Champions-League-Titel in Folge träumen: Nach einem außergewöhnlichen Spiel hat es sich einen kleinen Vorsprung gegenüber dem deutschen Giganten verschafft. Das Rückspiel in München verspricht spannend zu werden.“ Auch Le Figaro griff tief in die Superlativkiste und schrieb: „Ein Fußballspektakel der Extraklasse. Ein Spiel, das in die Geschichte der Champions League eingehen wird.“

Champions League Paris Saint Germain (PSG) 1.91 xG 2.43 5 4 FC Bayern München

In Spanien wurde der Abend ebenfalls als Ausnahmeerscheinung bewertet. Marca sprach von einem legendären Spiel und dem „reinsten Chaos in Paris“. Das Duell sei als Finale vor dem Finale angekündet worden und habe dieses Versprechen auch gehalten: „Über dieses Spiel wird man noch JAHRELANG sprechen. Es ist schwer vorstellbar, dass aus diesem Duell nicht der Titelgewinn hervorgeht.“ AS kommentierte: „Ein Wahnsinn für die Geschichtsbücher, eine Ode an den Fußball. Neun Tore in einer historischen Nacht, die ein unübertreffliches Rückspiel erwarten lassen. Alle Stars glänzten in der Pariser Nacht.“ Mundo Deportivo sah in der Partie ein „Fußball-Meisterwerk“. Sport schrieb: „PSG übersteht Bayern in einem Fußball-Spektakel. Luis Díaz‘ Leistung war wahrhaft meisterhaft. Sein Tor zum 5:4 war ein wahres Kunstwerk.“

Englische Medien sprechen vom Spiel des Jahrhunderts

Auch in England überschlagen sich die Reaktionen. Die BBC erklärte: „PSG geht nach einem der besten Spiele, die man je gesehen hat, mit einem Ein-Tor-Vorsprung ins Rückspiel. Trage die zweite Etappe in deinen Kalender ein.“ The Guardian stellte die Einzigartigkeit der Nacht in den Mittelpunkt: „Gab es jemals ein Fußballspiel wie dieses? In einer strahlenden, mitreißenden, leicht verrückten Nacht im Parc des Princes lieferten Paris Saint-Germain und Bayern München etwas ab, das sich wie eine ganz andere Kategorie menschlicher Aktivität anfühlte.“

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The Athletic ordnete die Begegnung als Champions-League-Klassiker ein: „Paris Saint-Germain und Bayern München liefern sich einen Champions-League-Klassiker. Am Ende ist es der Titelverteidiger, der nach 90 Minuten atemberaubender Action mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel der nächsten Woche geht.“ The Sun ging noch einen Schritt weiter und nannte das 4:5 das „Spiel des Jahrhunderts“: „DAS hätte das Finale sein sollen. Gott sei Dank ist es das nicht und wir dürfen nächste Woche alles noch einmal machen.“

Italien, Österreich und die Schweiz im Ausnahmezustand

Auch in Italien wurde die Partie mit großer Begeisterung aufgenommen. Die Gazzetta dello Sport schrieb: „PSG und Bayern, ihr seid der Wahnsinn! Magische Momente, Pfostentreffer und neun Tore im Spiel des Jahres.“ Der Corriere dello Sport hielt sich kürzer und fasste zusammen: „Magie und Tore am Fließband.“

In Österreich zog der Kurier den Vergleich mit einem früheren Klassiker und fragte: „Wird es so spektakulär werden wie der Viertelfinal-Klassiker Bayern – Real? Und könnte das vorweggenommene Finale der Champions League zu sehen sein? Beide Fragen sind nach dem Semifinal-Hinspiel in Paris kurz zu beantworten: Ja!“ Die Kronenzeitung schrieb: „PSG und Bayern liefern sich epische CL-Nacht. Attraktiver kann Fußball nicht sein.“

In der Schweiz brachte Blick die allgemeine Fassungslosigkeit auf den Punkt: „Fussball-Herz, was willst du mehr? Das Spiel ist der nackte, pure Wahnsinn! Wohl eines der besten aller Zeiten!“