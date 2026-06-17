Internationale Pressestimmen zu England – Kroatien 4:2: So bewertet die Welt Englands WM-Auftakt

Englands Auftakt in die WM 2026 endete mit einem Torfestival: Im ersten Gruppenspiel der Gruppe L setzte sich England am 17. Juni 2026 im Dallas Stadium in Arlington, Texas, mit 4:2 gegen Kroatien durch. Harry Kane brachte die Three Lions per wiederholtem Foulelfmeter in der 12. Minute in Führung, Martin Baturina glich in der 36. Minute aus. Kane stellte in der 42. Minute auf 2:1, ehe Memphis Musa kurz vor der Pause zum 2:2 traf. Nach dem Seitenwechsel sorgten Jude Bellingham (47.) und Marcus Rashford (85.) für den 4:2-Endstand. Wir haben die Pressestimmen aus Deutschland, England, Kroatien sowie aus Frankreich, Spanien und Italien gesammelt.

Weltmeisterschaften England 2.82 xG 0.53 4 2 Kroatien

Englische Pressestimmen: Tuchels Three Lions starten mit einem Sieg

ESPN

„England vs. Croatia LIVE: Bellingham restores Three Lions lead straight after halftime“ (England gegen Kroatien live: Bellingham stellt die Führung direkt nach der Pause wieder her) ESPN hob hervor, dass England nach langem Warten endlich in das Turnier startete und dabei reichlich Nerven zeigte. Erst Bellinghams schneller Treffer nach dem Seitenwechsel habe die Three Lions endgültig auf Kurs gebracht, nachdem Kroatien zuvor zweimal ausgeglichen hatte.

Sky Sports

„England vs Croatia, Live match updates“ (England gegen Kroatien, Live-Updates zum Spiel) Sky Sports dokumentierte die komplette Torfolge des 4:2 und stellte Kanes Doppelpack in den Mittelpunkt. Der Kapitän habe seine Rolle als Anführer bestätigt, während Rashfords Tor in der 85. Minute den Deckel auf einen turbulenten englischen Auftakt setzte.

World Soccer Talk

„England vs Croatia LIVE: Rashford, Bellingham and Kane score in the 2026 World Cup (4-2)“ (England gegen Kroatien live: Rashford, Bellingham und Kane treffen bei der WM 2026) World Soccer Talk sah England nach der ungeschlagenen Qualifikation als klaren Favoriten, warnte aber vor einem unangenehmen Gegner. Kroatien habe sich als so wettbewerbsfähig erwiesen wie erwartet, am Ende aber dem englischen Offensivtrio nichts entgegensetzen können.

CBS Sports

„England vs. Croatia, 2026 FIFA World Cup live updates: Three Lions kick off World Cup journey“ (England gegen Kroatien, WM 2026 live: Die Three Lions starten ihre Turnierreise) CBS Sports knüpfte an die alte englische Sehnsucht nach einem Titel an und fragte, ob in diesem Sommer endlich die Wende komme. Der Auftaktsieg in Dallas nährte zumindest die Hoffnung, auch wenn die defensive Anfälligkeit Fragen offenließ.

Outlook India

„England 4-2 Croatia, FIFA World Cup 2026: Rashford’s curling shot extends Three Lions‘ lead“ (England 4:2 Kroatien: Rashfords gekrümmter Schuss baut die Führung der Three Lions aus) Outlook betonte, wie ausgeglichen die erste Halbzeit beim 2:2 verlaufen war, ehe England die Partie an sich riss. Rashfords sehenswerter Treffer in der Schlussphase sei der krönende Abschluss eines englischen Offensivabends gewesen.

Kroatische Pressestimmen: Ernüchterung trotz zweimaligem Ausgleich

Martin Baturina bejubelt mit Ivan Perišić seinen Ausgleichstreffer für Kroatien gegen England. (Foto: Michael Steele/Getty Images)

Index.hr

„Hrvatska primila četiri gola i na pragu je poraza“ (Kroatien kassiert vier Tore und steht kurz vor der Niederlage) Index.hr begleitete den enttäuschenden WM-Auftakt der Vatreni in Dallas live und sprach früh von einer drohenden Niederlage. Gegen die englische Offensive habe die kroatische Defensive über weite Strecken keinen Zugriff gefunden.

Germanijak.hr

„Engleska, Hrvatska 4-2, Rashford zaključio priču u Dallasu“ (England, Kroatien 4:2, Rashford macht die Geschichte in Dallas perfekt) Germanijak fasste den Abend nüchtern zusammen: Mit Rashfords Treffer sei die Partie endgültig entschieden gewesen. Die Vatreni hätten zwar zweimal zurückgeschlagen, am Ende aber dem Tempo der Engländer Tribut gezollt.

Net.hr

„Više ništa ne može niti Livaković, Vatreni na koljenima“ (Auch Livaković kann nichts mehr ausrichten, die Vatreni sind am Boden) Net.hr zeigte sich nach dem vierten Gegentor desillusioniert und sah selbst Torhüter Dominik Livaković machtlos. Der Auftakt gegen die starke Fußballnation England sei zur Ernüchterung geraten.

Gol.dnevnik.hr

„Nažalost, Englezi su zabili i četvrti gol i idu prema pobjedi“ (Leider haben die Engländer auch das vierte Tor erzielt und marschieren Richtung Sieg) Gol.hr begleitete das Spiel mit hörbarer Enttäuschung und konstatierte schon vor dem Schlusspfiff den englischen Sieg. Trotz der Treffer von Baturina und Musa habe es für Kroatien zum Auftakt nicht gereicht.

Telegram.hr (Telesport)

„Engleska dala još jedan gol, Hrvatska pred teškim porazom (4-2)“ (England erzielt ein weiteres Tor, Kroatien vor schwerer Niederlage) Telesport hatte vor dem Anpfiff noch die wachsende Euphorie beschrieben, musste den Auftakt dann aber als schwere Niederlage einordnen. Gegen einen der Turnierfavoriten sei Kroatien letztlich zu fehleranfällig gewesen.

Pressestimmen aus Frankreich, Spanien und Italien

„CdM 2026 : le golazo de Baturina pour égaliser face à l’Angleterre“ (WM 2026: Das Traumtor von Baturina zum Ausgleich gegen England) Foot Mercato feierte vor allem Baturinas Ausgleich als Glanzpunkt des Abends. England sei durch Kane in Führung gegangen, der für sein Tor allerdings zweimal habe ansetzen müssen, ehe Baturina die Partie noch einmal offen gestaltete.

Goal.com (Frankreich)

„Harry Kane gâche la fête de Baturina et fait chuter les Croates pour la deuxième fois“ (Harry Kane verdirbt Baturina das Fest und bringt die Kroaten zum zweiten Mal zu Fall) Goal France beschrieb einen brodelnden WM-Abend, bei dem Kane stets die passende Antwort parat hatte. Nach jedem kroatischen Ausgleich habe der englische Kapitän die Three Lions wieder in die Spur gebracht.

Goal.com (Spanien)

„Harry Kane arruina la alegría de Baturina y frustra a los croatas por segunda vez“ (Harry Kane verdirbt Baturina die Freude und frustriert die Kroaten zum zweiten Mal) Auch die spanische Ausgabe von Goal stellte Kanes prompte Reaktion in den Mittelpunkt. Baturina habe zwar ausgeglichen, doch England habe umgehend zurückgeschlagen und sich die Führung nicht mehr nehmen lassen.

Sky Sport (Italien)

„Inghilterra Croazia, il risultato in diretta della partita dei Mondiali 2026″ (England gegen Kroatien, das Live-Ergebnis der WM-Partie 2026) Sky Sport Italia schilderte ein intensives Spiel in Dallas, in das Kroatien zunächst besser gefunden hatte. Nach einem Foul an Madueke habe England einen Elfmeter erhalten, Kane scheiterte zunächst an Livaković, verwandelte im Nachschuss aber sicher. Kroatien habe sich nicht aufgegeben und durch Baturina ausgeglichen.

Deutsche Pressestimmen zu England gegen Kroatien

ARD-Sportschau / sport.de

„Aufstellung England, Kroatien 4:2, Gruppe L, WM 2026″ Die deutschen Datenportale ordneten das Spiel nüchtern ein: England gewann zum Auftakt der Gruppe L mit 4:2, blieb dabei aber lange anfällig. Harry Kanes Doppelpack inklusive des verwandelten Elfmeters in der 12. Minute und Baturinas Ausgleich standen im Mittelpunkt der Berichterstattung.

ZDFheute

„WM 2026 im Liveticker: England gegen Kroatien“ Das ZDF begleitete die Partie aus Dallas im Liveticker und betonte die Spannung des Auftaktspiels. Trotz der frühen Führung durch Kane habe sich Kroatien zweimal zurückgekämpft, ehe England nach der Pause davonzog. Bellinghams Treffer direkt nach Wiederanpfiff sei der Wendepunkt gewesen.

Eurosport

„England gegen Kroatien: Bellingham bringt die Three Lions zum dritten Mal in Führung“ Eurosport beschrieb ein offenes Spiel, in dem England gleich dreimal in Führung gehen musste. Erst nach dem 3:2 durch Bellingham hätten die Engländer die Partie kontrolliert. Rashfords Treffer in der Schlussphase besiegelte den verdienten, aber hart erkämpften Auftakterfolg.

ran (ran.joyn.de)

„WM 2026: England gegen Kroatien, Harry Kane startet, die Aufstellung von Thomas Tuchel“ ran rückte vor dem Anpfiff die Personalentscheidungen von Bundestrainer Thomas Tuchel in den Vordergrund und stellte die Frage, ob Kapitän Kane sein Team auch im ersten Gruppenspiel zum Sieg führen würde. Die Antwort lieferte Kane mit zwei Treffern selbst.

Thomas Tuchel dirigiert seine Mannschaft beim englischen WM-Auftakt in Dallas. (Foto: Getty Images)

Fazit: Englands Offensive zu stark, Kroatien zu anfällig

Der Tenor ist international einheitlich: England startete erfolgreich, aber alles andere als souverän in die WM-Gruppe L. Die englische Presse feiert das Offensivtrio Kane, Bellingham und Rashford, mahnt aber die wackelige Defensive an. In Kroatien überwiegt die Enttäuschung über den Auftakt, verbunden mit Anerkennung für die Treffer von Baturina und Musa. Die Stimmen aus Frankreich, Spanien und Italien stellen vor allem Kanes Klasse heraus. Mehr Zahlen und Hintergründe gibt es in unserem WM-Liveblog zum 4:2, in der WM-Torschützenliste rund um Rekordschütze Kane sowie in unserer Vorstellung des Dallas Stadium als Spielort.