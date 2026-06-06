Internationale Pressestimmen: So sieht das Ausland Deutschlands 2:1 gegen die USA

Chicago, 6. Juni 2026. Deutschlands 2:1-Sieg im letzten WM-Test gegen Gastgeber USA wurde nicht nur hierzulande, sondern auch international beachtet. Vor 63.636 Zuschauern im Soldier Field traf Kai Havertz schon nach 100 Sekunden per Kopf, Antonee Robinson glich mit einem sehenswerten Volley aus (37.), ehe Leroy Sané (57.) den Siegtreffer markierte und damit die neunte Pflicht- und Testspielsieg-Serie in Folge perfekt machte. Wir haben uns umgehört, wie die Presse in den USA, England, Frankreich und Spanien auf das Spiel blickt.

USA

ESPN

Original-Schlagzeile: „USMNT looks sharp in World Cup sendoff loss to Germany“ ESPN zollt der eigenen Auswahl trotz der Niederlage Respekt. Die US-Boys hätten in ihrem letzten Test vor der WM einen ordentlichen Auftritt hingelegt und sich nach dem frühen Rückstand durch Havertz‘ Kopfball schnell ins Spiel gekämpft. Am Ende habe es aber nicht gereicht, das 1:2 gegen Deutschland sei verdient gewesen.

NBC Sports

Original-Schlagzeile: „USMNT 1-2 Germany: Yanks show promise but fade against UEFA powers“ NBC Sports sieht Licht und Schatten: Die USA hätten vielversprechend begonnen, gegen die europäische Wucht im weiteren Verlauf aber nachgelassen. Robinsons wuchtiger Volley zum 1:1 sei der Höhepunkt gewesen, ehe Deutschland erneut zuschlug.

England

Original-Schlagzeile: „Havertz and Sané on target as Germany head to World Cup with ninth successive win“ Die englischsprachige Berichterstattung stellt vor allem Deutschlands Serie heraus: Havertz und Sané hätten den neunten Sieg in Folge perfekt gemacht. Havertz traf nicht nur selbst, er legte auch für Sané auf, der erstmals seit September 2021 wieder ein Auswärtstor für die Nationalmannschaft erzielte.

Frankreich

Original-Schlagzeile: „L’Allemagne vient à bout des Etats-Unis“ (Deutschland setzt sich gegen die USA durch) Frankreichs Fußballmedien fassen es nüchtern zusammen: Deutschland habe sich in Chicago durchgesetzt. Trotz Robinsons Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich hätten Havertz und Sané den Erfolg der Nagelsmann-Elf gesichert.

Spanien

Goal España

Original-Schlagzeile: „Alemania se repone del golazo de Estados Unidos y llega al Mundial con optimismo“ (Deutschland erholt sich vom Traumtor der USA und reist optimistisch zur WM) In Spanien wird Deutschlands Reaktion betont: Die DFB-Elf habe sich vom sehenswerten Treffer der USA nicht beirren lassen und reise mit Optimismus zum Turnier. Die Tore von Havertz und Sané hätten den Sieg gebracht, während Robinson für die Gastgeber traf.

Italien

Die großen italienischen Sportblätter (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport) hatten zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch keinen eigenen Spielbericht zur Generalprobe veröffentlicht, sondern vor allem Vorschau- und Agenturmeldungen geführt. Sobald ausführliche italienische Stimmen vorliegen, ergänzen wir sie an dieser Stelle.

Fazit

Der internationale Tenor ähnelt dem deutschen: Anerkennung für Deutschlands Effizienz und die beeindruckende Siegesserie, gepaart mit Respekt für eine mutige US-Mannschaft, die sich teuer verkaufte. Robinsons Volley wird rund um den Globus als eines der Tore des Abends gefeiert.