Im neuen Away DFB Trikot 2026 beim Länderspiel gegen Schweiz – alle DFB Rückennummern!

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In Basel in Blau
Erstes Spiel im neuen DFB-Auswärtstrikot
Am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel gegen die Schweiz läuft die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal im neuen blauen DFB-Auswärtstrikot auf. Das neue Design debütiert damit in einem Länderspiel und dient gleichzeitig als offizielles Away Jersey für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die Premiere des Auswärtstrikots markiert einen zentralen Punkt im Trikot-Launch der DFB-Kollektion für das WM-Jahr.
Verkauf, Versionen und Preise
Das neue DFB-Auswärtstrikot ist über den offiziellen DFB-Fanshop erhältlich. Die neuen Modelle kosten jeweils 100 Euro, Kindergrößen sind für 75 Euro verfügbar. Die Authentic-Version, die von den Nationalspielern getragen wird, ist für 150 Euro erhältlich. Fans und Sammler können damit zwischen der regulären Replica-Variante und der teureren Authentic-Version wählen.
Von Baumann bis Thiaw
Deutschland trifft am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel auf die Schweiz und am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Stuttgart auf Ghana. Nun stehen die Rückennummern für die ersten Länderspiele des WM-Jahres 2026 fest.
1 Baumann
2 Rüdiger
3 Anton
4 Tah
5 Groß
6 Kimmich
7 Havertz
8 Goretzka
9 Schade
11 Woltemade
12 Nübel
13 Undav
14 Führich
15 Schlotterbeck
16 Stiller
17 Wirtz
18 Brown
19 Sané
20 Gnabry
21 Urbig
22 Raum
23 Vagnoman
24 Stach
25 Karl
26 Thiaw