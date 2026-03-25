Im neuen Away DFB Trikot 2026 beim Länderspiel gegen Schweiz – alle DFB Rückennummern!

Die deutsche Nationalmannschaft läuft am Freitagabend erstmals im neuen blauen Away DFB Trikot 2026 auf: Beim Länderspiel in Basel gegen die Schweiz trägt das Team das neue DFB-Auswärtstrikot, das auch bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko als Away Jersey fungieren wird. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr und wird live bei RTL übertragen. Fans können das neue Trikot im offiziellen DFB-Fanshop erwerben; die Modelle kosten jeweils 100 Euro (Kinder: 75 Euro), die Authentic-Version, wie sie die Nationalspieler tragen, kostet 150 Euro. Gleichzeitig stehen die Rückennummern für die ersten Länderspiele des WM-Jahres 2026 bereits fest.

In Basel in Blau

Erstes Spiel im neuen DFB-Auswärtstrikot

Am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel gegen die Schweiz läuft die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal im neuen blauen DFB-Auswärtstrikot auf. Das neue Design debütiert damit in einem Länderspiel und dient gleichzeitig als offizielles Away Jersey für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die Premiere des Auswärtstrikots markiert einen zentralen Punkt im Trikot-Launch der DFB-Kollektion für das WM-Jahr.

Verkauf, Versionen und Preise

Das neue DFB-Auswärtstrikot ist über den offiziellen DFB-Fanshop erhältlich. Die neuen Modelle kosten jeweils 100 Euro, Kindergrößen sind für 75 Euro verfügbar. Die Authentic-Version, die von den Nationalspielern getragen wird, ist für 150 Euro erhältlich. Fans und Sammler können damit zwischen der regulären Replica-Variante und der teureren Authentic-Version wählen.

Von Baumann bis Thiaw

Deutschland trifft am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel auf die Schweiz und am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Stuttgart auf Ghana. Nun stehen die Rückennummern für die ersten Länderspiele des WM-Jahres 2026 fest.

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1 Baumann

2 Rüdiger

3 Anton

4 Tah

5 Groß

6 Kimmich

7 Havertz

8 Goretzka

9 Schade

11 Woltemade

12 Nübel

13 Undav

14 Führich

15 Schlotterbeck

16 Stiller

17 Wirtz

18 Brown

19 Sané

20 Gnabry

21 Urbig

22 Raum

23 Vagnoman

24 Stach

25 Karl

26 Thiaw