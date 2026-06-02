Herzlichen Glückwunsch, Oliver Baumann! DFB-Keeper wird 36, der WM-Flieger wartet

Oliver Baumann feiert heute seinen 36. Geburtstag, doch zum großen Anstoßen bleibt kaum Zeit. Während der Hoffenheimer Schlussmann am 2. Juni 2026 seinen Geburtstag feiert, packt die deutsche Nationalmannschaft die Koffer für die Reise in die USA. Baumann gehört zum 26-Mann-Aufgebot von Julian Nagelsmann für die FIFA Fußball-WM 2026, und gut möglich, dass das Geburtstagsständchen erst zwischen Trainingslager und Abflug ertönt.

36 Jahre und mittendrin im WM-Abenteuer

Geboren am 2. Juni 1990 in Lörrach, hat Baumann den Weg vom badischen Dreiländereck bis in den WM-Kader auf die lange Tour genommen. Seit 2014 hütet er das Tor der TSG 1899 Hoffenheim, in über 300 Pflichtspielen für den Klub aus dem Kraichgau wurde aus dem talentierten Keeper einer der konstantesten Rückhalte der Bundesliga. Ruhe im Aufbauspiel, sichere Strafraumbeherrschung, kaum Aussetzer: Genau diese Tugenden haben ihn mit Mitte 30 noch einmal ins Rampenlicht der Nationalmannschaft gespült.

Dass er sein erstes großes Turnier ausgerechnet im Alter von 36 Jahren erlebt, passt zur Geschichte dieses Spätberufenen. Lange Zeit war Baumann für das DFB-Team eher ein Name auf Abruf als eine feste Größe. Bei der WM 2026 ist er nun mittendrin, mit der Rückennummer 12 auf dem Rücken, direkt hinter Kapitän der Torhüter Manuel Neuer, der die 1 trägt.

Bundesliga 2025/2026 34 34 3060′ 3 52 7 6.7 DFB Pokal 2025/2026 2 2 210′ 2 1 6.9 Gesamt: 36 36 0 3270′ 3 0 0 54 8 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 36 - Per Game In Startaufstellung 36 1.0 Per Game Minuten 3270 90.8 Per Game Gegentore kassiert 54 1.5 Per Game Weiße Westen 8 0.2 Per Game

Vom Stammkeeper zur „Weltklasse-1b-Lösung“

Der Frühling 2026 hatte für Baumann eine bittere Wendung parat. Nachdem er die Nationalmannschaft durch einen Großteil der Vorbereitung als Nummer eins begleitet hatte, kehrte der genesende Manuel Neuer zurück und beanspruchte seinen Platz im Tor. Nagelsmann sprach offen davon, dass diese Rolle rückwärts für Baumann „ein Schlag“ gewesen sei und der Keeper „keine super angenehme Zeit“ gehabt habe.

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Baumann nahm die neue Aufgabe an, ohne zu hadern. Im Training warf er sich weiter mit vollem Einsatz in jeden Schuss, ärgerte sich über Gegentore und feierte starke Paraden, als ginge es um alles. David Raum, sein früherer Hoffenheimer Mitspieler, lobte: „Man merkt ihm gar nichts an. Er ist sehr professionell, hat auch top trainiert und ist für die Mannschaft da.“ Auch Jonathan Tah stellte sich demonstrativ hinter den Schlussmann: „Er hat immer seine Leistung hier gebracht, das darf man nicht vergessen.“

Den Ehrentitel verpasste ihm der Bundestrainer selbst. Nagelsmann nennt Baumann eine „Weltklasse-1b-Lösung“, ein Prädikat, das die Wertschätzung und die Hackordnung in einem Atemzug zusammenfasst.

Sein vorerst letztes Geburtstagsgeschenk hatte sich Baumann gewissermaßen selbst gemacht. Beim WM-Test gegen Finnland am 31. Mai 2026 in Mainz stand er für den verletzten Neuer zwischen den Pfosten und erlebte einen ruhigen Abend. Beim 4:0-Erfolg wurde der Hoffenheimer von den harmlosen Finnen kaum ernsthaft geprüft, von den Fans aber mit eigenen Sprechchören gefeiert. Es war sein zwölftes Länderspiel, und die MEWA Arena ließ den Routinier spüren, dass er auf der großen Bühne angekommen ist.

Dass aus der 1b doch noch eine Hauptrolle werden kann, liegt an der Wade der Nation. Manuel Neuer, mit 40 Jahren der älteste Mann im Kader, plagt sich immer wieder mit muskulären Problemen. Ob der Weltmeister von 2014 zum WM-Auftakt wirklich fit ist, kann derzeit niemand garantieren. Baumann hält sich bereit, leise, professionell, jederzeit abrufbar.

Generalprobe in Chicago, dann der WM-Start in Houston

Viel Zeit zum Feiern bleibt ohnehin nicht. Die deutsche Nationalmannschaft ist auf dem Weg in die USA, wo am 6. Juni in Chicago die Generalprobe gegen Gastgeber USA ansteht. Der Ernstfall beginnt dann am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curaçao. Laut WM Spielplan folgen für das DFB-Team die Partien gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Für Oliver Baumann ist es die Krönung einer langen, geduldigen Karriere. Mit 36 Jahren zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft, bereit für den großen Moment, sollte er gebraucht werden. Die Redaktion von fussballnationalmannschaft.net gratuliert herzlich zum Geburtstag und wünscht ein erfolgreiches Turnier.