Mario Götze feiert heute seinen 34. Geburtstag. Bei der FIFA Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird der Weltmeister von 2014 nicht dabei sein, doch das schmälert seinen Platz in der deutschen Fußballgeschichte kein bisschen. Wer in der 113. Minute des WM-Finals 2014 von Rio de Janeiro das Tor zum Titel erzielt, der bleibt für immer eine Legende.

Das Tor, das ihn unsterblich machte

13. Juli 2014, Maracanã-Stadion, Verlängerung im WM-Finale gegen Argentinien. André Schürrle flankte von der linken Seite, Mario Götze nahm den Ball mit der Brust an und vollendete volley mit dem linken Fuß. 1:0 für Deutschland, der vierte WM-Titel war perfekt. Bundestrainer Joachim Löw hatte den eingewechselten Götze mit den Worten auf den Platz geschickt, er solle der Welt zeigen, dass er besser sei als Lionel Messi. Götze lieferte und schrieb sich mit nur 22 Jahren in die Geschichtsbücher.

Es war der Moment, der eine ganze Generation prägte. Während Messi am Ende mit leeren Händen dastand, tanzte Deutschland durch die brasilianische Nacht. Götze, das Wunderkind aus Memmingen, war zum Helden von Rio geworden.

Vom Dortmunder Juwel zum Weltmeister

Schon vor dem Finaltreffer galt Götze als eines der größten deutschen Talente seiner Zeit. Bei Borussia Dortmund stürmte er unter Jürgen Klopp an die Spitze, gewann zwei deutsche Meisterschaften und verzückte mit seiner Technik und Spielintelligenz. Sein Wechsel zum FC Bayern München 2013 sorgte für Schlagzeilen, ehe er 2016 nach Dortmund zurückkehrte.

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Eine Stoffwechselerkrankung warf ihn zeitweise zurück, doch Götze kämpfte sich zurück. Bei der PSV Eindhoven fand er ab 2020 zu neuer Stärke und holte dort Titel im niederländischen Fußball. Seit dem Sommer 2022 trägt er das Trikot von Eintracht Frankfurt und bringt seine Erfahrung in die Bundesliga ein.

Frankfurt-Vertrag bis 2028, aber keine WM 2026

Sportlich läuft es für Götze in dieser Saison nicht nach Wunsch. Unter Eintracht-Trainer Albert Riera hat der Spielmacher einen schweren Stand, im Frühjahr 2026 strich ihn der Coach sogar zeitweise aus dem Bundesliga-Kader. Trotzdem setzt Frankfurt weiter auf den Routinier und verlängerte seinen Vertrag im April 2026 um zwei Jahre bis zum Sommer 2028.

Für die Nationalmannschaft hat Götze nach dem Triumph von 2014 nur noch wenige Länderspiele bestritten, sein letztes Aufgebot liegt Jahre zurück. Im WM-Kader 2026 von Bundestrainer Julian Nagelsmann taucht sein Name nicht auf. Die Reise in die USA, nach Mexiko und Kanada findet ohne ihn statt.

Ob mit oder ohne WM-Ticket: Mario Götze hat sich seinen Platz im deutschen Fußball für alle Zeiten verdient. Sein Treffer von Rio wird in jeder Zusammenfassung des WM-Titels 2014 zu sehen sein, solange über deutschen Fußball gesprochen wird. Die Redaktion von fussballnationalmannschaft.net gratuliert herzlich zum 34. Geburtstag und wünscht alles Gute, viel Gesundheit und weiterhin Freude am Spiel.