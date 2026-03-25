Heim-Länderspiele des DFB-Nationalmannschaft vor ausverkauften Rängen in Stuttgart & Mainz

Die Heim-Länderspiele der DFB-Nationalmannschaft vor der Abreise zur WM in den USA, Mexiko und Kanada sind restlos ausverkauft. Rund 53.000 Zuschauer werden am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart gegen Ghana erwartet, während die Mainzer Arena beim Duell mit Finnland am 31. Mai mit circa 25.500 Zusehenden voll besetzt sein wird. Ebenso vergeben sind die rund 36.000 Plätze im St. Jakob-Park für den Auftakt ins WM-Jahr in Basel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen die Schweiz. Für den deutschen Anhang standen 1.500 Tickets zur Verfügung; die DFB-Auswahl reist mit voller Rückendeckung zur WM.

Ausverkauftes Heimprogramm in Stuttgart und Mainz

Mit voller Rückendeckung zur WM: Die beiden geplanten Heim-Länderspiele vor der Abreise sind ausverkauft. In Stuttgart werden gegen Ghana rund 53.000 Fans im Stadion erwartet, das Spiel findet am Montag um 20.45 Uhr statt und wird in der ARD übertragen. Gleichzeitig ist die Mainzer Arena beim Duell mit Finnland am 31. Mai mit rund 25.500 Zusehenden voll besetzt. Die hohen Zuschauerzahlen unterstreichen die große Unterstützung des Publikums vor der Abreise in die drei Gastgeberländer.

Datum Vorschau 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) TV 27.März 2026 CH-DE 🇨🇭 Schweiz Schweiz RTL 31.März 2026 DE-GH 🇬🇭 Ghana Stuttgart ARD 30. Mai 26 DE-FIN 🇫🇮 Finnland Mainz ZDF 06.Juni 2026 USA-DE 🇺🇸 USA Chicago USA RTL

Start ins WM-Jahr in Basel gegen die Schweiz

Auch der Start ins WM-Jahr in Basel ist von großer Nachfrage geprägt: Beim Evergreen gegen die Schweiz werden im St. Jakob-Park alle rund 36.000 Plätze vergeben sein. Das Freundschaftsspiel steigt am Freitag um 20.45 Uhr und wird live bei RTL übertragen. Darüber hinaus standen für den deutschen Anhang 1.500 Tickets zur Verfügung, sodass zahlreiche Supporter die Partie vor dem Turnierbeginn live verfolgen können.

Ticketkontingent und Fan-Unterstützung

Für die Begegnung in Basel war das Kontingent für deutsche Fans auf 1.500 Karten limitiert. Dennoch sorgt die Verfügbarkeit dieser Tickets zusammen mit dem allgemeinen Interesse dafür, dass das Stadion komplett ausverkauft ist. Die volle Stadionatmosphäre in Basel soll ebenso wie die Heimspiele in Deutschland der Mannschaft Rückenwind vor der Abreise geben.

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WM-Generalprobe und Vorrunden-Gegner in Gruppe E

Die DFB-Auswahl bestreitet ihre WM-Generalprobe am 6. Juni in Chicago gegen den Co-Gastgeber USA. Acht Tage später ist Neuling Curaçao in Houston der erste Vorrundengegner der deutschen Mannschaft. Weitere Konkurrenten in Gruppe E sind die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire), die am 20. Juni in Toronto auf Deutschland trifft, und Ecuador, das fünf Tage später in East Rutherford antritt.