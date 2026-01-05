Harry Kane: Mehr als Tore – so verdient der Bayern-Star wirklich sein Geld

Harry Kane ist nicht nur auf dem Platz ein Top-Verdiener. Auch abseits des Rasens zeigt der englische Stürmer des FC Bayern München unternehmerisches Geschick. Eine Recherche der britischen Zeitung The Sun legt nun offen, wie vielseitig und lukrativ Kane wirtschaftlich aufgestellt ist – von Firmen über Immobilien bis hin zu großen Werbedeals.

Eigene Firma verwaltet Bildrechte – Millionen auf dem Konto

Mit seiner Firma HK28 Limited verwaltet Kane seine Bildrechte selbst. Laut The Sun verfügte das Unternehmen Ende 2024 über ein Eigenkapital von über 13 Millionen Euro. Auf einem separaten Firmenkonto sollen sich zudem weitere rund 829.000 Euro angesammelt haben. Damit zeigt sich: Kanes Marktwert ist nicht nur auf dem Platz hoch, sondern auch als Marke.

Immobilienfirma mit wachsendem Portfolio

Neben seiner Bildrechte-Firma betreibt der 32-Jährige auch ein eigenes Immobilienunternehmen unter dem Namen Edward James Investment. Dieses besitzt laut dem Bericht ein Portfolio im Wert von rund 17,2 Millionen Euro. Innerhalb eines Jahres stieg der Immobilienwert von 3,2 Millionen Euro (2023) auf rund 5,8 Millionen Euro (2024). Eine respektable Bilanz, aus der sich ein Vorsteuergewinn von etwa 2,6 Millionen Euro ergibt – entsprechend fiel auch die Körperschaftssteuer mit rund 649.000 Euro aus.

Werbeverträge: Skechers, Mars und deutsche Haferflocken

Auch im Werbemarkt ist Kane ein gefragtes Gesicht. 2023 unterschrieb er einen lebenslangen Vertrag mit dem US-Schuhhersteller Skechers. Zusätzlich läuft er für die Schokoladenmarke Mars sowie die deutsche Firma 3Bears Foods GmbH (Haferflocken) als Testimonial. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und medialer Präsenz macht ihn für Unternehmen weltweit zu einer attraktiven Werbefigur.