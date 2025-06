Harry Kane bei der Klub-WM & träumt vom Titel – Bayern Spielplan

Der FC Bayern München geht mit großen Ambitionen in die anstehende Klub-Weltmeisterschaft in den USA. Stürmerstar Harry Kane betont im Vorfeld die Bedeutung des Turniers und sieht die Teilnahme auch als wichtigen Baustein für kommende Aufgaben. Hier der FIFA Club WM Spielplan mit allen Anstoßzeiten.

Ernsthafte Vorbereitung auf ein neues Turnierformat

Die Klub-WM, die vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA stattfindet, wird erstmals im neuen, erweiterten Format ausgetragen. Bayern Münchens Top-Torjäger Harry Kane unterstreicht die Bedeutung des Wettbewerbs für den deutschen Rekordmeister. „Es ist ein Turnier, das wir ernst nehmen und auf das wir uns gut vorbereiten. Wenn wir in den USA ankommen, werden wir voll fokussiert sein“, erklärte Kane in einer Sonderbeilage der tz. Der FC Bayern verfolgt dabei ein klares Ziel: den ersten Klub-WM-Titel unter dem neuen Modus zu gewinnen.

Bayern Spielplan bei der Klub WM

FIFA Klub WM FC Bayern München - - Auckland City FIFA Klub WM FC Bayern München - - Boca Juniors FIFA Klub WM Benfica Lissabon - - FC Bayern München

Bayern zählt zu den Favoriten

Für Kane steht fest: Bayern München gehört zu den absoluten Topanwärtern auf den Titel. „Wir sind sicherlich einer der Favoriten. Ich denke, dass diese Saison gezeigt hat, was für ein Team wir sind. An einem guten Tag können wir jeden Gegner der Welt schlagen“, so der Engländer selbstbewusst. Die starke Saisonleistung in der Bundesliga und der Champions League hat die Erwartungen im Münchner Lager zusätzlich gestärkt.

Auftakt gegen Auckland City ohne Kane

Während seine Teamkollegen am Dienstag nach Orlando, Florida reisten, fehlte Kane zunächst wegen seiner Länderspielverpflichtungen. Beim 1:3 der englischen Nationalmannschaft gegen den Senegal erzielte der Stürmer das einzige Tor für die Three Lions. Am Sonntag startet der FC Bayern ohne seinen Kapitän in das Turnier und trifft im Auftaktspiel auf Auckland City. Kane wird voraussichtlich im Laufe des Turniers zur Mannschaft stoßen.

Klub-WM auch als Testlauf für die WM 2026

Neben dem sportlichen Reiz sieht Kane in der Klub-WM auch eine wertvolle Vorbereitung auf die kommende Weltmeisterschaft 2026, die ebenfalls in den USA stattfinden wird. „Wir spielen in einigen derselben Stadien, haben möglicherweise Basecamps in denselben Staaten. All das kann für die WM im nächsten Jahr helfen“, betont er. Für den Stürmer bietet das Turnier somit doppelte Motivation: den Titelgewinn mit Bayern und eine ideale Einstimmung auf das große Ziel mit der englischen Nationalmannschaft.