Hannover 96 News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Hannover 96 spielt in der 2. Bundesliga, stellt bei der FIFA Fußball WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada aber dennoch einen Nationalspieler: Flügelstürmer Elias Saad wurde von Tunesien für das Turnier nominiert. Ein Überblick über den WM-Fahrer von Hannover 96.

Hannover 96 Nationalspieler WM 2026: Die Übersicht

Tunesien: Elias Saad

Elias Saad ist der WM-Fahrer von Hannover 96. Tunesien nominierte den deutsch-tunesischen Flügelstürmer für die Endrunde 2026. Der gebürtige Hamburger schaffte über den Amateurfußball und den FC St. Pauli den Sprung in den Profibereich, ehe ihn der FC Augsburg in die Bundesliga holte und in dieser Saison an Hannover 96 verlieh. Mit seinem Tempo, seiner Dribbelstärke und seinem Zug zum Tor zählt Saad zu den auffälligsten Offensivspielern der 2. Bundesliga. Tunesien trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe F auf Schweden (15. Juni), Japan (21. Juni) und die Niederlande (26. Juni).

Vom Amateurfußball zur Weltmeisterschaft

Saads Weg ist ungewöhnlich: Lange spielte er im Hamburger Amateurbereich, fernab vom Rampenlicht, ehe der FC St. Pauli den Tempodribbler entdeckte und am Millerntor zum Profi formte. Mit der Nominierung für Tunesiens WM-Kader krönt er eine Entwicklung, die ihn von den unteren Ligen bis auf die größte Bühne des Weltfußballs geführt hat. Für Hannover 96 ist Saad damit der einzige Spieler, der bei der WM 2026 auf dem Platz stehen kann.