Hamburger SV mit Frau am Steuer: Krüger wird Kuntz-Nachfolgerin beim HSV

Der Hamburger SV hat die Nachfolge von Stefan Kuntz geregelt und setzt dabei auf Kathleen Krüger. Die 40-Jährige kommt vom FC Bayern an die Elbe und übernimmt beim Bundesliga-Rückkehrer eine Position, die es so in der Liga-Geschichte noch nie gegeben hat. Für den Klub ist das ein historischer Schritt, für Krüger ein Wechsel mit großer Signalwirkung.

Krüger wird erste feste Sportvorständin der Bundesliga

Der Traditionsverein machte die Verpflichtung am Dienstag offiziell. Krüger steigt beim HSV als erste feste Sportvorständin in der Geschichte der Bundesliga ein und tritt ihren Posten am 1. Juli an. Sie wird dann den sportlichen Gesamtbereich des Bundesligisten verantworten, über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Krüger selbst sprach von einer besonderen Aufgabe. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen“, sagte sie nach der Bestätigung ihres Wechsels. Zuvor hatte sie betont, es sei „ein echtes Privileg“, künftig für den Hamburger SV arbeiten zu dürfen: „Ich habe die positive Entwicklung des Klubs in den vergangenen Jahren mit großer Aufmerksamkeit und hoher Anerkennung für das zuletzt Erreichte verfolgt.“

Große Erfahrung aus München und klare Aufgaben in Hamburg

Beim FC Bayern verbrachte Krüger 17 Jahre und arbeitete dort mit Trainern wie Pep Guardiola, Jupp Heynckes und Carlo Ancelotti zusammen. Nach ihrer eigenen aktiven Laufbahn war sie zunächst als Teammanagerin tätig, zuletzt fungierte sie beim Rekordmeister als Leiterin Organisation und Infrastruktur. Nun übernimmt sie in Hamburg die sportliche Gesamtverantwortung.

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HSV-Aufsichtsratschef Michael Papenfuß lobte Krüger als Kandidatin mit „sportlicher Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe Kommunikationsfähigkeit“. Künftig soll sie den sportlichen Bereich des HSV gemeinsam mit Eric Huwer führen, der im Klub unter anderem die Finanzen verantwortet.

Auf Krüger wartet beim HSV direkt viel Arbeit. Nach dem geschafften Klassenerhalt will der Verein langfristig wieder eine gute Rolle in der Bundesliga spielen. Gleichzeitig dürften Leistungsträger wie Luka Vuskovic oder Fabio Vieira den Klub nach der Saison verlassen, sodass Ersatz verpflichtet werden muss.

Historischer Schritt mit Vorgeschichte

Der Wechsel hatte sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet. Zwischenzeitlich waren auch eine Beförderung von Kaderplaner Claus Costa sowie der Name des früheren BVB-Sportdirektors Sebastian Kehl öffentlich diskutiert worden. Am Ende fiel die Wahl jedoch auf Krüger.

Ein Novum ist ihr Posten nicht nur wegen des Amts selbst, sondern auch mit Blick auf die Klubgeschichte. Katja Kraus gehörte von 2003 bis 2011 zur Führungsetage der Rothosen und war damals die erste Frau im Vorstand eines Fußball-Bundesligisten. Nach der Trennung von Dietmar Beiersdorfer übernahm sie 2009 zwischenzeitlich auch als Sportvorständin Verantwortung. Krüger ist nun die erste Frau, die diesen Posten beim HSV fest innehat.

Die frühere Profispielerin beendete ihre Karriere 2009 und bestritt für die Bayern-Frauen 33 Bundesligaspiele. Stefan Kuntz hatte seinen Job beim HSV bereits Anfang des Jahres beendet, die Trennung sorgte im Nachgang für lautstarke Nebengeräusche. Nun soll Krüger entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung der ambitionierten Rothosen setzen.