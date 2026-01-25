„Gutes Zeichen für die Bundesliga“: BVB träumt von der Bayern-Jagd

Borussia Dortmund blickt nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Union Berlin mit Hoffnung auf die Bundesliga-Spitze. Während der Rückstand auf den FC Bayern München auf acht Punkte geschmolzen ist, steht das nächste wichtige Duell gegen Inter Mailand an. Nico Schlotterbeck und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken äußern sich optimistisch über die Chancen im Meisterrennen und die bevorstehende Champions-League-Partie.

BVB mit starkem Auftritt in Berlin

Der BVB zeigte im Spiel gegen Union Berlin eine beeindruckende Leistung, die von Effizienz und Entschlossenheit geprägt war. Mit einem klaren 3:0-Sieg, erzielt durch Emre Can (10. Minute, Foulelfmeter), Schlotterbeck (54.) und Maximilian Beier (84.), untermauerten die Dortmunder ihren Anspruch auf die Champions-League-Qualifikation. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bezeichnete die Vorstellung als „richtig starke Reaktion“ auf die enttäuschende Niederlage in der Champions League gegen Tottenham Hotspur.

Schlotterbeck gibt sich kämpferisch

Nico Schlotterbeck äußerte sich nach dem Spiel optimistisch über die Möglichkeit, den Rückstand auf die Bayern weiter zu verkürzen. „Ich will einfach nicht, dass es im März entschieden ist. Da heißt es, so lange wie möglich dranzubleiben“, erklärte der Nationalspieler. Er deutete an, dass die Bayern, die zuletzt gegen den FC Augsburg verloren, auch ins Straucheln kommen könnten. Das direkte Duell im Signal Iduna Park am 28. Februar stellt eine Schlüsselpartie im Meisterrennen dar.

Hoffnungen auf ein spannendes Meisterrennen

Mit der Niederlage der Bayern hat der BVB wieder Hoffnung geschöpft. Ricken betonte: „Es ist ein gutes Zeichen für die Bundesliga, dass die Bayern jetzt nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Bundesliga mal verloren haben.“ Der Rückstand von nur acht Punkten lässt Raum für Spekulationen über einen möglichen Titelkampf, insbesondere wenn die Verfolger wie TSG Hoffenheim und RB Leipzig durch Nachholspiele näher rücken könnten.

Fokus auf das Champions-League-Duell

Vor dem anstehenden Spiel gegen Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) mahnt Ricken zur Konzentration: „Wir müssen jetzt scharf bleiben.“ Schlotterbeck warnt vor der „ekligen italienischen Mannschaft“ und fordert eine konstant starke Leistung des BVB. Der Chefcoach Niko Kovac setzt auf die Unterstützung der Fans im Westfalenstadion, um in der Champions League erfolgreich zu sein.