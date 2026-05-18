Guardiola verlässt Manchester City nach 10 Jahren & 20 Titeln

Man City bereitet Guardiola-Abgang vor, Maresca gilt als Favorit

Manchester City soll sich nach übereinstimmenden Medienberichten auf den Abschied von Pep Guardiola vorbereiten. Der 55 Jahre alte Chefcoach besitzt zwar noch einen Vertrag bis 2027, doch nun gilt ein Ende der Ära nach dieser Saison als realistische Option.

Die Gerüchte um einen Rückzug des Spaniers halten sich seit Monaten, wurden zuletzt aber durch Berichte des „Mirror“, der „Daily Mail“ und später auch der „BBC“ deutlich konkreter. Im Klub laufen demnach bereits die Vorbereitungen für einen möglichen Abschied nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag daheim gegen Aston Villa.

Guardiola vor möglichem Ende nach zehn Jahren

Für City wäre es der Abschluss einer außergewöhnlichen Erfolgsphase. Guardiola steht seit zehn Jahren an der Seitenlinie und hat in dieser Zeit 20 Titel geholt, darunter 2023 die Champions League. Sollte der Abschied tatsächlich kommen, würde eine der prägendsten Trainerzeiten der Premier League enden.

Auch sportlich steht Manchester City noch vor einer entscheidenden Schlussphase. Vor dem vorletzten Saisonspiel am Dienstagabend beim AFC Bournemouth richtet sich der Blick jedoch bereits auf das Wochenende. Mit zwei Erfolgen zum Abschluss könnte der Klub nicht nur die 21. Trophäe einfahren, sondern auch die siebte Meisterschaft in Guardiolas Amtszeit sichern.

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Maresca als heißester Kandidat für die Nachfolge

Als Favorit auf die Nachfolge von Guardiola gilt Enzo Maresca. Der Italiener arbeitete in der Saison 2022/23 als Assistent des Spaniers bei Manchester City und war bis zum Jahreswechsel beim FC Chelsea tätig.

Im Titelrennen hat City allerdings noch eine offene Rechnung. Arsenal ging vor der Partie am Montag mit zwei Punkten Vorsprung in den Tag, weshalb die Skyblues zusätzlich auf einen Ausrutscher des Rivalen angewiesen sind, um die Meisterschaft doch noch zu verteidigen.