Großes Maul und doch nichts dahinter: WM Gegner Curacao verliert WM-Test

Curacao hat seinen vorletzten WM-Test in Glasgow trotz einer frühen Führung klar verloren. Die Auswahl des früheren Bondscoachs Dick Advocaat unterlag Schottland mit 1:4, nachdem Tahith Chong die Karibikinsel in der 16. Minute überraschend in Front gebracht hatte. Vorher hatte man noch getönt, Deutschland ein Bein zu stellen.

Rote Karte kippt die Partie

Bis zur Pause hielt Curacao in Schottland noch gut mit und ging mit einem 1:1 in die Kabine. Die Wende kam jedoch bereits vor dem Halbzeitpfiff, als der einstige Bochumer Jürgen Locadia in der 37. Minute die Rote Karte sah. Danach nutzten die Bravehearts ihre deutliche Überlegenheit konsequent aus und drehten die Partie noch klar.

Für die Gastgeber traf zunächst Findlay Curtis in der 44. Minute zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lawrence Shankland mit einem Doppelpack in der 58. und 63. Minute früh für klare Verhältnisse, ehe Ryan Christie in der 80. Minute den 4:1-Endstand herstellte.

Blick auf die WM

Für Curacao, das am 14. Juni in Houston im ersten WM-Endrundenspiel seiner Geschichte auf den viermaligen Titelträger Deutschland trifft, war der Auftritt in Glasgow ein wichtiger Härtetest. Das Team bestreitet am 7. Juni noch einen letzten Test gegen Aruba, bevor es bei der Weltmeisterschaft in Gruppe E außerdem mit Ecuador und der Elfenbeinküste zusammenkommt.

Auch Schottland gehört bei seiner ersten WM-Teilnahme seit 1998 zum Kreis der Außenseiter. Die Bravehearts treffen in Gruppe C auf Haiti, Afrikameister Marokko und Rekordweltmeister Brasilien.