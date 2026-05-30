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Großes Maul und doch nichts dahinter: WM Gegner Curacao verliert WM-Test

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🇦🇼 🇧🇷 🇩🇪 🇪🇨 🇨🇮 🇭🇹 🇲🇦 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Curacao hat seinen vorletzten WM-Test in Glasgow trotz einer frühen Führung klar verloren. Die Auswahl des früheren Bondscoachs Dick Advocaat unterlag Schottland mit 1:4, nachdem Tahith Chong die Karibikinsel in der 16. Minute überraschend in Front gebracht hatte. Vorher hatte man noch getönt, Deutschland ein Bein zu stellen.

Tahith Chong von Curaçao jubelt nach seinem Tor beim Freundschaftsspiel gegen Schottland im Hampden Park. Das Spiel fand am 30. Mai 2026 in Glasgow, Schottland statt. WM Sport Media / Getty Images Europe via Getty Images
Tahith Chong von Curaçao jubelt nach seinem Tor beim Freundschaftsspiel gegen Schottland im Hampden Park. Das Spiel fand am 30. Mai 2026 in Glasgow, Schottland statt. WM Sport Media / Getty Images Europe via Getty Images

Rote Karte kippt die Partie

Bis zur Pause hielt Curacao in Schottland noch gut mit und ging mit einem 1:1 in die Kabine. Die Wende kam jedoch bereits vor dem Halbzeitpfiff, als der einstige Bochumer Jürgen Locadia in der 37. Minute die Rote Karte sah. Danach nutzten die Bravehearts ihre deutliche Überlegenheit konsequent aus und drehten die Partie noch klar.

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Für die Gastgeber traf zunächst Findlay Curtis in der 44. Minute zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lawrence Shankland mit einem Doppelpack in der 58. und 63. Minute früh für klare Verhältnisse, ehe Ryan Christie in der 80. Minute den 4:1-Endstand herstellte.

Länderspiele 2026
| 30.5.2026-14:00
Schottland
S N S N N
4 : 1
Endergebnis
Curaçao
S S U S U
Findlay Curtis
45'+1'
Lawrence Shankland
59'
Lawrence Shankland
64'
Ryan Christie
81'
T. Chong
17'
| Schiedsrichter: G. Kikacheishvili | Halbzeit: 1-1
Tore
17'
Tor
T. Chong (Assist: A. Obispo)
Tor
Findlay Curtis (Assist: Kenny McLean)
45'
+1
Tor
Lawrence Shankland (Assist: Ryan Christie)
59'
Tor
Lawrence Shankland (Assist: Lyndon Dykes)
64'
Elfmetertor
Ryan Christie
81'
Aufstellungen
Schottland
21
T
C. Gordon
77'
6.5
2
D
Aaron Hickey
46'
7
15
D
John Souttar
46'
6.9
26
D
Scott McKenna
46'
6.5
3
D
Andrew Robertson
77'
7.2
17
O
B. Doak
46'
6.3
8
M
Billy Gilmour
42'
6.9
23
M
Kenny McLean
50'
7.9
11
M
Ryan Christie
81'
8.3
20
O
Lawrence Shankland
59'64'77'
8.9
18
O
G. Hirst
46'
6.5
Ersatzspieler
25
M
Findlay Curtis
42'45'
8.3
22
D
Nathan Patterson
46'
6.9
5
D
G. Hanley
46'
6.9
16
D
D. Hyam
46'
6.6
4
M
T. Fletcher
46'68'
6.7
9
O
Lyndon Dykes
46'
7
12
T
Liam Kelly
77'
6.7
1
T
Angus Gunn
6
L. Graham
24
D
A. Ralston
77'
6.7
13
D
Jack Hendry
10
O
J. Wilson
77'
6.3
Coach
S. Clarke
Curaçao
1
T
E. Room
7.9
5
D
S. Floranus
6.3
3
D
J. Gaari
5.5
23
D
R. Bazoer
46'
6.7
18
D
A. Obispo
6.7
24
D
Deveron Fonville
5.9
21
M
T. Chong
17'36'
7.3
8
M
L. Comenencia
61'
6.3
10
D
L. Bacuna
55'
6.5
7
O
J. Bacuna
61'
6.5
9
O
J. Locadia
38'
4.9
Ersatzspieler
19
O
G. Kastaneer
46'83'
6.5
6
M
G. Roemeratoe
55'
6.5
11
O
J. Antonisse
61'
7
13
D
T. Noslin
61'
6.2
26
T
T. Doornbusch
25
T
T. Bodak
2
D
S. Sambo
20
D
Joshua Brenet
15
D
A. Martha
4
D
R. van Eijma
12
O
S. Hansen
16
O
J. Margaritha
14
O
K. Gorré
22
M
K. Felida
17
O
B. Kuwas
Coach
Fred Rutten
Karten
36'
Gelbe Karte
T. Chong
38'
Rote Karte
J. Locadia
Gelbe Karte
Kenny McLean
50'
Gelbe Karte
T. Fletcher
68'
83'
Gelbe Karte
G. Kastaneer

Blick auf die WM

Für Curacao, das am 14. Juni in Houston im ersten WM-Endrundenspiel seiner Geschichte auf den viermaligen Titelträger Deutschland trifft, war der Auftritt in Glasgow ein wichtiger Härtetest. Das Team bestreitet am 7. Juni noch einen letzten Test gegen Aruba, bevor es bei der Weltmeisterschaft in Gruppe E außerdem mit Ecuador und der Elfenbeinküste zusammenkommt.

Juninho Bacuna und seine Curaçao-Teamkollegen danken den Fans nach dem Freundschaftsspiel gegen Schottland im Hampden Park. Das Spiel fand am 30. Mai 2026 in Glasgow, Schottland statt. WM Sport Media / Getty Images Europe via Getty Images
Juninho Bacuna und seine Curaçao-Teamkollegen danken den Fans nach dem Freundschaftsspiel gegen Schottland im Hampden Park. Das Spiel fand am 30. Mai 2026 in Glasgow, Schottland statt. WM Sport Media / Getty Images Europe via Getty Images

Auch Schottland gehört bei seiner ersten WM-Teilnahme seit 1998 zum Kreis der Außenseiter. Die Bravehearts treffen in Gruppe C auf Haiti, Afrikameister Marokko und Rekordweltmeister Brasilien.

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