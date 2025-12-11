Große Unterschiede: Bierpreise bei der WM – In den USA wird es teilweise absurd

Die WM 2026 in den USA wird von einer weiteren Besonderheit geprägt: den Preisen für Bier in den Stadien. Mit einem astronomischen Preis von bis zu 12 Euro für einen halben Liter in US-Städten, stellt sich die Frage, wo man am besten für sein Getränk zahlt. Im Vergleich dazu finden Fans in Mexiko die günstigsten Optionen. Die Unterschiede sind sowohl regional als auch finanziell erheblich und bieten Anlass zur Diskussion für alle Fußballenthusiasten. Den englischen Fans sind die Bierpreise besonders wichtig, die Zeitung The Sun analysierte deshalb die Preise.

Bierpreise bei der WM: Absurde Kosten in den USA

Die Märkte für Bierpreise bei der kommenden Weltmeisterschaft wurden nun konkretisiert. Laut einer Analyse der britischen „Sun“ variieren die Preise für ein Pint (0,568 Liter) erheblich. In Städten wie San Francisco und Los Angeles müssen Fans mit rund 12 Euro für ihr Bier rechnen, was die höchsten Preise der Veranstaltungsorte darstellt.

In Mexiko: Günstige Preise für Bierliebhaber

Im Gegensatz zu den exorbitanten Preisen in den USA sind die Kosten für Bier in Mexiko erstaunlich niedrig. In Städten wie Guadalajara und Mexico-Stadt zahlen die Fans lediglich etwa 2,33 Euro für ein Pint, was einen erheblichen Unterschied zu den US-Städten darstellt. Selbst Monterrey schlägt mit 4,97 Euro zu Buche, was im Vergleich zu den Preisen in den USA immer noch günstig bleibt.

Preisvergleich: Deutschland vs. USA

Ein kurzer Vergleich zeigt, dass auch die beer prices in deutschen Fußballstadien moderat bleiben. So kostet ein halber Liter Bier in der Allianz Arena in München 5,90 Euro, während im Signal-Iduna-Park von Borussia Dortmund 5,20 Euro fällig werden. Ein großer Grund zur Besorgnis für deutsche Fans könnte sein, dass während der Vorrundenspiele, wie dem Auftaktgegen Curacao in Houston, die Preise stark variieren und durchaus tief ins Portemonnaie greifen können.