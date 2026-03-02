Gold & Schwarzes Deutschland Trikot 2026 – Sieht so das 3.DFB-Trikot von Adidas aus?

Gold & Schwarzes Deutschland Trikot 2026: Neue Infos zu einem möglichen 3. DFB-Trikot von Adidas sorgen für Aufsehen. Laut exklusiven Angaben von Footy Headlines plant Adidas offenbar ein drittes Deutschland-Trikot in Schwarz mit goldenen Logos. Das Shirt soll erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 nach der WM 2026 erscheinen. Gleichzeitig kursieren Mock-ups und Spekulationen, ob es sich um ein Abschieds-Trikot vor dem Wechsel des Ausrüsters handelt.

Deutschland 2026 Dritttrikot: Farben und Grundlook

Nach Informationen von Footy Headlines basiert das geplante Adidas Dritttrikot für die deutsche Nationalmannschaft auf einer schwarzen Grundfläche, kombiniert mit goldenen Logos. Details zum Einsatz der deutschen Trikolore oder weiteren Designelementen sind bisher nicht bestätigt. Das endgültige Design liegt noch nicht vor; Angaben zu Materialien, Schnitt oder zusätzlichen Akzenten fehlen bislang.

Design-Leaks, Mock-ups und Reaktion von Adidas

Ein weit verbreitetes Konzept des Designers trukapsd zeigte eine schwarze Version des DFB-Dritttrikots und wurde online intensiv geteilt. Adidas reagierte darauf offenbar mit einem Augen-Emoji, betonte laut Quelle aber nicht, dass dieses Mock-up das offizielle Trikot werden soll. Footy Headlines macht deutlich, dass das verbreitete Konzept nicht identisch mit dem finalen Produkt ist und dass das offizielle Aussehen noch nicht geleakt wurde.

Veröffentlichungszeitraum: Nach der WM 2026

Die Veröffentlichung des schwarzen/goldenen Dritttrikots ist für die zweite Hälfte des Jahres 2026 geplant, also nach der WM in Nordamerika. Damit fällt der geplante Release in die übliche Phase neuer Kollektionen und Lizenzverkäufe nach großen Turnieren. Konkrete Angaben zu einem genauen Verkaufsstart oder einer Präsentation hat Footy Headlines nicht geliefert.

Abschieds-Trikot und Ausrüsterwechsel

In Berichten heißt es, das geplante Dritttrikot könnte als Abschieds-Trikot von Adidas fungieren, falls der Wechsel zum neuen Ausrüster Nike wie erwartet stattfindet. Eine hundertprozentige Bestätigung dafür gibt es noch nicht; Footy Headlines spricht von einer Möglichkeit, nicht von einem gesicherten Fakt. Damit bleibt offen, ob es sich um das letzte Adidas-Trikot für die DFB-Elf handelt oder um eines der letzten in einer laufenden Übergangsphase.