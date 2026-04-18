Gnabry vor WM‑Aus! DFB Kader zur WM 2026

Der Schock bei Bayern ist groß: Serge Gnabry fällt wegen eines Ausrisses der Adduktoren am rechten Oberschenkel nach Klubangaben „für längere Zeit“ aus. Nach BILD-Informationen rechnet der Klub intern mit einem Ausfall zwischen mindestens zwei und bis zu drei Monaten – damit wäre nicht nur das Saisonende, sondern auch die WM 2026 in Gefahr. Am 12.Mai will Bundestrainer Nagelsmann seinen Kader für die anstehende WM 2026 bekannt geben.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist das eine besonders heikle Entwicklung, denn Gnabry galt fest als Kandidat für den Kader. Der 30-Jährige stand in den vergangenen acht Länderspielen jeweils in der Startelf und kam dabei auf vier Treffer sowie zwei Assists.

WM-Traum auf der Kippe

Der Offensivmann ist für Nagelsmann wegen seiner Variabilität besonders wertvoll: Er kann im offensiven Mittelfeld auf allen drei Positionen ebenso eingesetzt werden wie im Zentrum der Angriffsreihe. Schon die EM 2024 hatte Gnabry verpasst, weil er damals nicht für das Heimturnier berücksichtigt worden war. Eine Teilnahme an der WM wäre nun nur möglich, wenn der Bundestrainer für ihn eine Ausnahme macht.

Bei der Einordnung der Fitness seiner Profis hatte Nagelsmann im März im Zusammenhang mit Jamal Musiala (23) bereits klargemacht, wie hoch er die Messlatte ansetzt. Damals sagte er: „Dafür haben wir sehr viele gute Offensivspieler und Jamal muss wie alle anderen auch in den Spielen schon bei 100 Prozent sein.“

Verletzung im geheimen Abschlusstraining

Der Ausriss der Adduktoren ist eine schwere Verletzung: Dabei reißen die Muskeln an der Innenseite des Oberschenkels vom Schambein ab, meist nach schnellen Drehbewegungen. Gnabry zog sich das Problem am Samstagmittag im geheimen Abschlusstraining hinter dem Sichtschutz an der Säbener Straße zu.

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Je nachdem, wie stark die Muskelsehnen beim Ausriss tatsächlich beschädigt sind und wie der Reha-Verlauf in den ersten Wochen aussieht, kann sich die Ausfalldauer noch leicht verschieben. Am 12. Mai nominiert Nagelsmann seinen Kader für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Deutschland startet am 14. Juni in Houston gegen Curaçao in die WM.

Für Bayern steht am Sonntag die Meisterschaft auf dem Spiel: Gegen den VfB Stuttgart (17.30 Uhr, DAZN) braucht der Rekordmeister einen Sieg, um den Titel perfekt zu machen.