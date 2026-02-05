Gnabry verlängert beim FC Bayern

Serge Gnabry bleibt dem FC Bayern langfristig erhalten: Der Nationalspieler hat sein Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister bis 2028 verlängert. Damit setzt der 30-Jährige sein Kapitel an der Säbener Straße fort, das bereits 2017 begann. Seit seinem eigentlichen Start in München 2018 entwickelte sich der Offensivmann zu einem der prägendsten Angreifer im Kader. Inklusive Triple-Saison 2020 mit dem Triumph in der Champions League schrieb er bereits Vereinsgeschichte – nun soll weitere folgen.

Gnabry verlängert Vertrag beim FC Bayern bis 2028

Serge Gnabry geht auch nach dem Ende der laufenden Saison für den FC Bayern auf Torejagd. Der 30-Jährige hat seinen Kontrakt beim deutschen Fußball-Rekordmeister bis 2028 ausgedehnt, die Laufzeit seines Arbeitspapiers verlängert sich damit um mehrere Jahre. Medienberichten zufolge akzeptierte der Offensivspieler dabei leicht reduzierte Bezüge, um seine Zukunft an der Isar frühzeitig zu regeln. Für den Rekordmeister bedeutet die Unterschrift eines Leistungsträgers Planungssicherheit auf einer zentralen Position in der Offensive.

Aktuelle Statistiken von Gnabry in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 15 11 4 870′ 1 6 (0) 5 7.0 Champions League 2025-2026 7 4 3 369′ 1 (0) 2 6.8 DFB Pokal 2025/2026 3 1 2 102′ 6.3 Gesamt: 25 16 9 1341′ 1 0 0 7 (0) 7 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 25 - Per Game In Startaufstellung 16 0.6 Per Game Minuten 1341 53.6 Per Game Tore 7 0.3 Per Game Assists 7 0.3 Per Game

Von Leihspieler zum Leistungsträger an der Säbener Straße

Gnabry steht seit 2017 beim FC Bayern unter Vertrag. Direkt nach seiner ersten Unterschrift verlieh der Klub ihn für eine Saison an die TSG Hoffenheim, ehe er 2018 endgültig an der Säbener Straße durchstartete. Der Flügelstürmer räumte ein, er habe damals „niemals gedacht“, so lange beim Rekordmeister zu bleiben. Dennoch entwickelte er sich Schritt für Schritt vom talentierten Neuzugang zu einer festen Größe im Starensemble.

Seit seinem eigentlichen Anfang in München 2018 absolvierte Gnabry 311 Pflichtspiele für den FC Bayern. In dieser Zeit erzielte er 100 Treffer und bereitete 69 weitere vor – eine starke Quote für einen Außenspieler. Zu den größten Erfolgen gehört der Gewinn der Champions League 2020, als der Nationalspieler mit wichtigen Toren auf Europas Bühne glänzte und entscheidend zum Henkelpott-Erfolg beitrug.

Gnabry fühlt sich beim Rekordmeister „sehr wohl“

Als Gründe für seine Vertragsverlängerung nannte Gnabry mehrere Faktoren im Umfeld des Vereins. „Die Mannschaft, das Trainerteam, den ganzen Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl“, erklärte der 57-malige Nationalspieler. Gleichzeitig formulierte er klare Ambitionen für die kommenden Jahre: „Meine Ziele sind, dass es so weitergeht: Wir sind eine echte Einheit und können Großes erreichen.“

Diese Aussagen unterstreichen, dass der flinke Flügelspieler seine Zukunft weiterhin in München sieht, obwohl der Marktwert eines Offensivspielers seines Profils regelmäßig Begehrlichkeiten weckt. Statt eines Wechsels ins Ausland setzt er auf Kontinuität beim Bundesliga-Primus und will weiterhin mit der Kugel Erfolge in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League einfahren.

Eberl und Freund sehen in Gnabry eine zentrale Säule

Sportvorstand Max Eberl ordnete die Vertragsverlängerung als wichtiges Signal ein. Gnabry sei „mit dem FC Bayern gewachsen und zählt zu den absoluten Stützen dieser Mannschaft – auf dem Platz und in der Kabine ist er ungemein wichtig“. Vor allem sein ungebrochener Hunger nach Titeln beeindruckt den Kaderplaner: Dass der Offensivmann „immer mehr“ gewinnen wolle, „macht ihn zu einem Vorbild. Er steht für den FC Bayern.“

Auch Sportdirektor Christoph Freund hob die Qualitäten des Angreifers hervor. „Jeder sieht, wie sehr Serge Gnabry unser Spiel bereichert. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, schnell, ballfertig und abschlussstark“, sagte der Österreicher. Mit seiner gesamten Art und seinem Charakter spiele er „eine wichtige Rolle für die Mannschaft“. Damit zählt Gnabry sowohl sportlich als auch menschlich zu den zentralen Figuren im Bayern-Kader der kommenden Jahre.