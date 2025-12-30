Gianni Infantino: Hohe Ticketpreise hilft dem Fußball in 150 Ländern

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat erklärt, dass die Einnahmen aus den Ticketverkäufen der Weltmeisterschaft für die Existenz des Fußballs in 150 Ländern entscheidend sind. Diese Aussage erfolgte vor dem Hintergrund heftiger Kritik an den exorbitanten Preisen für die Tickets der WM 2026. Infantino betonte, dass ohne diese Einnahmen viele Fußballverbände nicht in der Lage wären, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten.

Hohe Ticketpreise sorgen für Kontroversen

Die Ticketpreise für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko sind die höchsten in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Die Fangruppe Football Supporters Europe bezeichnete die Preise als „erpresserisch“ und als einen „monumentalen Verrat an der Tradition der Weltmeisterschaft“. Um auf die Kritik zu reagieren, führte FIFA nach nur fünf Tagen eine „Supporter Entry Tier“-Option ein, die etwa 1.000 Tickets pro Spiel für 60 US-Dollar an die Fans der beiden konkurrierenden Mannschaften anbietet.

Infantino verteidigt die Einnahmenverwendung

Bei dem Welt-Sportgipfel in Dubai äußerte sich Infantino öffentlich zu den Ticketpreisen und erklärte: „Was entscheidend ist, ist, dass die Einnahmen, die daraus generiert werden, in den Fußball auf der ganzen Welt zurückfließen.“ Der 55-Jährige fügte hinzu, dass FIFA ohne die finanziellen Mittel, die aus der WM stammen, in 150 Ländern keinen Fußball ermöglichen könnte. „Es gibt Fußball, weil wir mit und aus den Einnahmen der Weltmeisterschaft investieren“, so Infantino weiter.

FIFA investiert in die Entwicklung des Fußballs

Ein Sprecher von FIFA betonte, dass die Einnahmen aus den Ticketverkäufen in die Förderung des Fußballs weltweit reinvestiert werden. „FIFA plant, mehr als 90 Prozent seiner budgetierten Investitionen für den Zeitraum 2023-2026 in den Fußball zurückzuführen, um die globale Fußballentwicklung erheblich zu steigern“, erklärte der Sprecher. Laut FIFA könnte mehr als die Hälfte der Mitgliedsverbände ohne diese finanzielle Unterstützung nicht existieren.

Ticketnachfrage und Preisstrukturen

Die Ticketpreise wurden nach der Auslosung der Gruppenphase am 5. Dezember in Washington, D.C. veröffentlicht. Die durchschnittlichen Preise für die drei Eröffnungsspiele liegen bei 1.728 US-Dollar. Für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase wurden die Preise auf durchschnittlich 422 US-Dollar festgelegt. Selbst Tickets für die Halbfinalspiele übersteigen 900 US-Dollar, während die teuersten Sitzplätze für das Finale am 19. Juli im MetLife Stadium bis zu 8.680 US-Dollar kosten, was fast 2.000 US-Dollar mehr ist als der ursprüngliche Preis im Oktober.

Infantino berichtete, dass in den ersten 15 Tagen nach Verkaufsstart bereits 150 Millionen Ticketanfragen eingegangen sind. „Wir haben sechs bis sieben Millionen Tickets im Verkauf, und in 15 Tagen haben wir 150 Millionen Anfragen erhalten. Das zeigt, wie mächtig die Weltmeisterschaft ist“, erklärte er. „In fast 100 Jahren der Weltmeisterschaft hat FIFA insgesamt 44 Millionen Tickets verkauft. In nur zwei Wochen hätten wir 300 Jahre Weltmeisterschaften füllen können. Das ist absolut verrückt.“

