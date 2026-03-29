Ghanas Fußball-Nationaltrainer Otto Addo wollte VfB Star Jamie Leweling

Ghanas Fußball-Nationaltrainer Otto Addo hat vergeblich um die Dienste von Jamie Leweling geworben. Addo bestätigte in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass er Leweling persönlich angesprochen habe, als der Offensivspieler noch für die U21 spielte. Leweling, dessen Vater aus Ghana stammt, habe zwar einen engen Bezug zu Ghana und rege Kontakte zur Familie, habe jedoch um Bedenkzeit gebeten. In der Folge kam schnell die Einladung zur deutschen A-Nationalmannschaft – und inzwischen stehen vier Länderspiele seit seinem Debüt im Oktober 2024 zu Buche; auf einen fünften Einsatz muss er nun wegen muskulärer Probleme warten.

Addo wollte Leweling: Das Werben um einen Wandel

Otto Addo bemühte sich aktiv um Jamie Leweling, blieb damit aber erfolglos. Der ghanaische Nationaltrainer sagte, er habe versucht, den VfB-Profi für die Auswahl Ghanas zu gewinnen, bestätigte das Werben aber als gescheitert.

Seine Aussagen machte Addo im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe und betonte, dass das Gespräch stattfand, als Leweling noch bei der U21 aktiv war.

Zitat: Addo über Lewelings Bindung an Ghana

Addo beschrieb Lewelings Verbindung zum Herkunftsland in klaren Worten: „Wir hatten ein Gespräch, als er für die U21 gespielt hat. Er hat einen engen Bezug zu Ghana, reist dort regelmäßig hin und hat einen engen Draht zu seiner Familie“, sagte Addo im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

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Diese Aussagen untermauern, dass Leweling persönliche und familiäre Beziehungen nach Ghana pflegt, die Addo als Anknüpfungspunkt für sein Werben sah.

Die Entscheidungsphase: Bedenkzeit und die deutsche Einladung

Leweling habe damals „um Bedenkzeit gebeten“, berichtete Addo wörtlich. Diese Phase der Unsicherheit endete rasch, weil kurz darauf die deutsche Auswahl auf Leweling zukam.

Addo fasste den Ablauf knapp zusammen: Doch dann sei „recht zügig die Einladung zur deutschen A-Nationalmannschaft“ gekommen. Damit war der Weg für Lewelings Engagement beim DFB geebnet.

Lewelings Bilanz: Debüt und Länderspiele für Deutschland

Jamie Leweling, dessen Vater aus Ghana stammt, hat seit seinem Debüt im Oktober 2024 vier Länderspiele für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) absolviert. Die Einsätze zählen offiziell zur Bilanz des 25-Jährigen.

Der Offensivspieler des Bundesligisten VfB Stuttgart hat damit den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft und bereits Erfahrungen auf internationaler Ebene gesammelt.

Ausfall gegen Ghana: Muskuläre Probleme und verpasster Einsatz

Auf seinen fünften Einsatz muss der Offensivspieler des Bundesligisten VfB Stuttgart vorerst warten. Der Grund ist ein muskuläres Problem, das Leweling außer Gefecht setzt und eine Teilnahme am anstehenden Länderspiel verhindert.

Das Spiel gegen Ghana am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart verpasst der 25-Jährige aufgrund muskulärer Probleme.