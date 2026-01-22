Geld bestimmt den Fußball: Real Madrid bleibt umsatzstärkster Klub der Welt

Real Madrid bleibt der umsatzstärkste Klub der Welt und erzielt im Geschäftsjahr 2024/25 einen Rekordumsatz von 1,160 Milliarden EUR. Damit führt der spanische Rekordmeister die Liste der umsatzstärksten Fussballklubs an, gefolgt von Barcelona, Bayern München und PSG. Die Einnahmen aus Sponsoring und Vermarktung spielen eine entscheidende Rolle in dieser finanziellen Dominanz.

Real Madrid an der Spitze der Umsatzstatistik

Die Königlichen setzen sich laut der jährlichen Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte klar von der Konkurrenz ab. Mit einem Umsatz von 1,160 Milliarden EUR übertreffen sie den Vorjahreswert von knapp 800 Millionen EUR deutlich. Barcelona folgt mit 975 Millionen EUR, während Bayern München auf 861 Millionen und Paris Saint-Germain auf 837 Millionen EUR kommt.

Umsatzstärkste Fußballklubs weltweit (Geschäftsjahr 2024/25)

Platz Klub Umsatz in EUR 1 Real Madrid ≈ 1 160 Mio. EUR 2 FC Barcelona ≈ 975 Mio. EUR 3 FC Bayern München ≈ 861 Mio. EUR 4 Paris Saint-Germain ≈ 837 Mio. EUR 5 FC Liverpool ≈ 836 Mio. EUR 6 Manchester City ≈ 829 Mio. EUR 7 FC Arsenal ≈ 822 Mio. EUR 8 Manchester United ≈ 793 Mio. EUR 9 Tottenham Hotspur ≈ 673 Mio. EUR 10 FC Chelsea ≈ 583 Mio. EUR

Englische Premier League dominiert die Verfolgerliste

Die Verfolgerliste wird von sechs Klubs der englischen Premier League angeführt. Liverpool erzielt 836 Millionen EUR, gefolgt von Manchester City mit 829 Millionen und Arsenal mit 822 Millionen EUR. Manchester United, Tottenham und Chelsea komplettieren das Top 10 mit Umsätzen von 793 Millionen, 673 Millionen und 583 Millionen Franken.

Umsatzwachstum im europäischen Fussball

Insgesamt setzen die 20 umsatzstärksten Fussballklubs fast zwölf Milliarden Franken um, was einem Anstieg von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Großteil dieser Einnahmen stammt aus der Vermarktung und Sponsoring, die zusammen 4,9 Milliarden Franken ausmachen. Fernsehgelder sind ebenfalls eine bedeutende Einnahmequelle mit 4,3 Milliarden Franken, während die Einnahmen an Spieltagen 2,2 Milliarden Franken betragen.

Wachstum im Frauenfussball

Auch im Frauenfussball ist ein Wachstum zu verzeichnen. Arsenal, der Champions-League-Sieger, führt hier mit einem Umsatz von 23,8 Millionen Franken die Liste der umsatzstärksten Klubs an. Dies zeigt, dass der Frauenfussball zunehmend an Bedeutung gewinnt und sich auch finanziell stabilisiert.

Quelle: https://www.blick.ch/sport/spanische-giganten-vorne-das-sind-die-umsatzstaerksten-fussball-klubs-der-welt-id21621003.html