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Gekaufter Schiedsrichter gegen FC Bayern ? Pinheiro entschied richtig – kein Handspiel!

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Uli Hoeneß raste auf der Tribüne, auch unten an der Linie kochte die Bank des FC Bayern. Aus Münchner Sicht hätte es im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain nach einem Handspiel von João Neves im Strafraum Elfmeter geben müssen, doch Schiedsrichter João Pinheiro ließ nach kurzem Austausch mit dem Videoschiedsrichter weiterspielen. Regeltechnisch lag der Portugiese damit richtig.

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Schiedsrichter hebt die Arme, während Bojan Stanišić (Nr. 44) und Joshua Kimmich (Nr. 6) vom FC Bayern München auf eine Entscheidung reagieren. Die Szene ereignete sich am 6. Mai 2026 im Halbfinale-Rückspiel der UEFA Champions League 2025/26 gegen Paris Saint-Germain in der Allianz Arena in München. (Getty Images)
Schiedsrichter hebt die Arme, während Bojan Stanišić (Nr. 44) und Joshua Kimmich (Nr. 6) vom FC Bayern München auf eine Entscheidung reagieren. Die Szene ereignete sich am 6. Mai 2026 im Halbfinale-Rückspiel der UEFA Champions League 2025/26 gegen Paris Saint-Germain in der Allianz Arena in München. (Getty Images)
Champions League
6.5.2026
- 21:00
FC Bayern München
1.32
xG
0.95
1 1
Paris Saint Germain (PSG)
Allianz Arena

Neves-Szene sorgt für Bayern-Ärger

In der 31. Minute hatte Verteidiger João Neves einen Befreiungsschlag seines PSG-Teamkollegen Vitinha im eigenen Sechzehner aus Bayern-Sicht mit der Hand oder am Arm abgefälscht. Die Münchner protestierten heftig, schließlich stand es zu diesem Zeitpunkt 0:1, und nach dem 4:5 aus dem Hinspiel hätte ein Strafstoß das Aus bedeutet. Nach der Auslegung des International Football Association Board, kurz IFAB, liegt bei einem Schuss oder Kopfball eines Mitspielers kein Handspiel vor, wenn der Ball einen Spieler an der Hand oder am Arm trifft. Eine Ausnahme gilt nur, wenn der Ball direkt im gegnerischen Tor landet oder der Spieler unmittelbar danach trifft, dann gibt es einen direkten Freistoß für den Gegner.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale |
| Allianz Arena | 6.5.2026-21:00
FC Bayern München
S S S N U
1 : 1
1.32
xG
0.95
Endergebnis
Paris Saint Germain (PSG)
N S S S U
Harry Kane
90'+4'
Ousmane Dembélé
3'
| Schiedsrichter: J. Pedro Pinheiro | Halbzeit: 0-1
1
Manuel Neuer
44
J. Stanišić
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
17
Michael Olise
9
Harry Kane
39
M. Safonov
25
Nuno Mendes
51
W. Pacho
5
Marquinhos
33
W. Zaïre-Emery
87
João Neves
17
Vitinha
8
Fabián Ruiz
7
Khvicha Kvaratskhelia
10
Ousmane Dembélé
14
Désiré Doué
field field
Tore
3'
Tor
Ousmane Dembélé (Assist: Khvicha Kvaratskhelia)
Tor
Harry Kane (Assist: A. Davies)
90'
+4

Die Bayern machten dennoch lautstark auf Elfmeter aufmerksam. Uli Hoeneß tobte, die komplette Bank schimpfte mit, doch Pinheiro blieb bei seiner Entscheidung und setzte das Spiel fort.

Khedira sieht Bayern benachteiligt

Auch eine andere Szene erhitzte die Gemüter. In der 29. Minute unterband der bereits verwarnte Nuno Mendes einen Münchner Konter mit dem Arm, worauf die Bayern Freistoß und Gelb-Rot forderten. Pinheiro entschied jedoch auf Freistoß für Paris, weil er zuvor ein vermeintliches Handspiel von Konrad Laimer geahndet hatte. Die TV-Bilder ließen nicht zweifelsfrei erkennen, ob der Österreicher den Ball mit dem Körper, dem Bein oder doch mit dem Arm berührt hatte.

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Sami Khedira, der als Experte bei DAZN im Einsatz war, bewertete die Situation klar. Der frühere Weltmeister sagte: „Für mich ist es Brust und Oberschenkel“, und legte nach: „Das ist eine krasse Fehlentscheidung. Damit greift der Schiedsrichter in ein wunderbares Fußballspiel von zwei tollen Mannschaften ein, das den Spielern gehört.“

Pinheiro mit 15. Königsklassen-Einsatz

João Pinheiro, der noch bei keinem großen Turnier eingesetzt wurde, ist seit 2016 FIFA-Schiedsrichter. Am Mittwochabend leitete der Portugiese sein 15. Spiel in der Champions League und war dabei bereits zum achten Mal in dieser Saison in der Königsklasse im Einsatz.

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