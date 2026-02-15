„Ganz viel möglich“: Gierige Bayern – das ist der FC Bayern Spielplan in den nächsten Wochen!

Bayern München hat durch ein sicheres 3:0 beim SV Werder Bremen den Angriff von Borussia Dortmund vorläufig abgewehrt und geht mit sechs Punkten Vorsprung in die letzten zwölf Spieltage. Harry Kane erzielte einen Doppelpack und feierte sein 500. Karrieretor, Leon Goretzka machte mit dem Treffer zum 3:0 den Deckel drauf. Die Münchner zeigten einen effizienten Spielverlauf, investierten bei Kälte nicht mehr als nötig, während Werder mutig auftrat, aber die Kaltschnäuzigkeit fehlte. Manuel Neuer fällt mit einem Muskelfaserriss in der Wade aus; Jonas Urbig vertrat den Kapitän bereits in der zweiten Halbzeit.

Bayern kontrolliert Spielverlauf in Bremen

Der Spitzenreiter bestimmte weite Phasen des Spiels, agierte mit viel Ballbesitz und nutzte seine Chancen konsequent. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wirkten die Gäste konzentriert und verwalteten die Partie, ohne unnötige Risiken einzugehen. Dennoch blieb Werder vor 41.800 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion besonders in Umschaltmomenten gefährlich; Großchancen fehlten allerdings die nötige Kaltschnäuzigkeit. Der Auftritt unterstreicht die Effizienz der Münchner in Pflichtspielen gegen Bremen: Es war der 18. Pflichtspielsieg in Bremen in Folge für den FC Bayern.

Kane doppelt — auf Rekordkurs und Spieler des Spiels

Harry Kane avancierte einmal mehr zum Spieler des Spiels: Der Engländer traf doppelt und verbuchte sein 500. Karrieretor. Mit seinen Saisontoren 25 und 26 liegt er nach 22 Spielen auf Rekordkurs und erreichte damit eine Marke, die Robert Lewandowski einst zur Halbzeit seiner Rekordsaison ebenfalls innehatte. Trainer Vincent Kompany blieb pragmatisch: „Wenn die Mannschaft so drauf ist wie jetzt, dann können wir viel gewinnen.“ Sportvorstand Max Eberl fügte mit einem Grinsen hinzu, dass man Dortmunds Hoffnungen immer wieder „crashen“ wolle, blieb aber auf der Hut.

Neuer fehlt mit Muskelfaserriss – Jonas Urbig rückt nach

Der Kapitän Manuel Neuer erlitt einen Muskelfaserriss in der Wade und wird dem Team fehlen; die Bayern teilten am Sonntag keine konkrete Ausfalldauer mit. Bereits in der zweiten Halbzeit wurde Neuer von Jonas Urbig vertreten, der vorerst zwischen den Pfosten bleibt. Die Diagnose betrifft die Muskulatur der Wade und wird weitere Beobachtung durch die medizinische Abteilung erfordern; Aussagen zu Reha oder genauer Ausfallzeit gab der Klub nicht.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Bundesliga FC Bayern München - - Eintracht Frankfurt Bundesliga Borussia Dortmund - - FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München - - Borussia Mönchengladbach Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - - FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München - - 1. FC Union Berlin Bundesliga SC Freiburg - - FC Bayern München Bundesliga FC St. Pauli - - FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München - - VfB Stuttgart Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - - FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München - - 1. FC Heidenheim

Werder zeigt Mut, aber bleibt sieglos

Beim Heimdebüt von Trainer Daniel Thioune präsentierte Werder über weite Strecken einen beherzten Auftritt und setzte die Hausherren phasenweise unter Druck. Dennoch fehlt den Grün-Weißen die letzte Präzision vor dem Tor: Seit zwölf Spielen wartet Bremen nun auf einen Dreier und steht aktuell auf einem Relegationsplatz. Thioune und sein Team müssen an der Kaltschnäuzigkeit arbeiten, damit aus guten Ansätzen wieder Punkte werden.