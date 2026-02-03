Fußballturnier bei Olympia 2028: Weitere sechs Stadien in den USA bestätigt

Das olympische Fußballturnier der Spiele 2028 wird in den USA stattfinden, wobei Los Angeles die offizielle Austragungsstadt ist. Sechs weitere Stadien in verschiedenen Städten des Landes wurden nun bestätigt, um die Gruppenspiele und Viertelfinals auszutragen. Diese Entscheidung ermöglicht es mehr Fans, das prestigeträchtige Event live zu erleben und den olympischen Geist hautnah zu erfahren. Die Verteilung der Spiele von Ost nach West soll zudem den Reiseaufwand für die Teams minimieren. Zeitgleich wird auch die Fußball EM 2028 in Europa stattfinden – eine große Belastung für einige Jung-Spieler.

Sechs neue Austragungsorte für das Turnier

Das Organisationskomitee von LA28 hat bekannt gegeben, dass die Gruppenspiele und Viertelfinals in New York City, Columbus (Ohio), Nashville (Tennessee), St. Louis (Missouri) sowie in den kalifornischen Städten San Diego und San Jose stattfinden werden. Diese Stadien sind nicht nur für ihre beeindruckende Architektur bekannt, sondern auch für ihre Heimatvereine in der Major League Soccer (MLS) und der National Women’s Soccer League (NWSL).

Stadien im Detail

In New York wird im Etihad Park gespielt, der zukünftigen Heimat des New York City FC. Die Columbus Crew nutzen ihr ScottsMiracle-Gro Field, während der Nashville SC seinen Geodis Park zur Verfügung stellt. Auch St. Louis City wird im Energizer Park auflaufen. In Kalifornien machen der PayPal Park der San Jose Earthquakes und der Bay FC sowie das Snapdragon Stadium, das von San Diego FC und San Diego Wave genutzt wird, das Stadionensemble komplett.

Halbfinals und Finals im Rose Bowl

Das legendäre Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, wird als Austragungsort für die Halbfinals sowie die Bronzespiele und Finals der Männer und Frauen fungieren. Dieser Ort hat eine reiche olympische Geschichte, da er bereits 1984 als Schauplatz für das Olympiagoldspiel zwischen Frankreich und Brasilien diente, das Frankreich mit 2:0 gewann. Zudem fand dort das WM-Finale 1994 zwischen Brasilien und Italien statt.

Optimierung der Spielpläne für mehr Erholung

Das Internationale Olympische Komitee erwägt, die Spieltermine so zu entzerren, dass den Athleten ausreichend Erholungszeit zwischen den Partien eingeräumt wird. Dies ist besonders wichtig, da das Frauenturnier 2028 mit 16 Mannschaften zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele größer sein wird als das Männerturnier, das mit 12 Teams antritt. Diese Neuerung soll die Attraktivität des Frauenfußballs weiter steigern.