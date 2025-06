Fußball ZDF live heute * 1:2 * Deutschland vs. Portugal * Kommentatoren & Moderatoren

Deutschland trifft auf Portugal – Halbfinale der Nations League live im ZDF

Wenn am Mittwochabend der Ball in der Münchner Allianz Arena rollt, beginnt für das DFB-Team nicht nur das Halbfinale gegen Portugal – es ist auch der Startschuss für das Final-Four-Turnier der UEFA Nations League. Das ZDF überträgt die Partie in „sportstudio live“ ab 19.25 Uhr. Moderator Jochen Breyer führt durch den vierstündigen Fußballabend, der mit prominenter Expertenrunde und umfangreicher Berichterstattung daherkommt.

Update 22:36 Uhr: Doppelschlag Portugal! Und nun steht es 1:2 – auch CR7 darf treffen.

Update: Wegen dem Unwetter kommt es nicht zur Länderspielabsage, aber Anstoß soll nun 10 Minuten später sein, also um 21:10 Uhr

Update 21:51 Uhr: 1.Halbzeit fast vorbei – Die Statistiken sprechen für Deutschland, aber noch 0:0.

Update 22:15 Uhr: 49.Spielminute! Kimmich zu Wirtz, der locker mit dem Kopf zum 1:0.

Expertenrunde mit Hummels, Mertesacker und Kramer

Begleitet wird die Übertragung von einem prominent besetzten Expertenteam. Neben Moderator Jochen Breyer analysieren Fritzy Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker das Geschehen auf dem Rasen. Besonders im Fokus: Mats Hummels, der nach dem Ende seiner aktiven Karriere erstmals als Experte im ZDF auftritt. Ergänzt wird die Runde durch Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer. Die Kommentierung der Partie übernimmt Oliver Schmidt. Interviews mit Spielergrößen aus Deutschland und Portugal führen Katrin Müller-Hohenstein, Amelie Stiefvatter und Boris Büchler.

Auftakt zum Finalturnier – Deutschland als Gastgeber

Mit dem Sieg im Viertelfinale gegen Italien hat sich das Team von Julian Nagelsmann nicht nur sportlich für das Finalturnier qualifiziert, sondern sich auch das Heimrecht gesichert. In München geht es nun gegen keinen Geringeren als den Europameister von 2018, Portugal. Für Deutschland ist es die Chance, nach dem Gewinn des Confederations Cups 2017 endlich wieder einen internationalen Titel zu holen. Ein Selbstläufer wird das Spiel aber nicht – Portugal hat in den vergangenen Jahren regelmäßig bewiesen, dass es bei großen Turnieren abliefern kann.

Nations League auf allen Kanälen – auch online und im sportstudio

Neben der Live-Übertragung im Fernsehen ist die UEFA Nations League auch digital präsent. Zusammenfassungen der Spiele sind auf ZDFheute und sportstudio.de abrufbar. Wer am Samstagabend reinschaltet, bekommt im „aktuellen sportstudio“ nicht nur weitere Eindrücke vom Turnier, sondern auch Einblicke in die WM-Qualifikation 2026. Gäste in der Sendung: Tischtennis-Ass Timo Boll und Volleyball-Nationalspieler Tobias Krick.

Ein Turnier mit wachsender Bedeutung

Die UEFA Nations League wird seit der Saison 2018/2019 ausgetragen und gilt als sportlich interessante Ergänzung zum traditionellen Länderspielkalender. Neben Prestige geht es auch um mögliche Qualifikationsplätze für WM und EM. Portugal, Frankreich und Spanien konnten sich bereits als Sieger verewigen. Deutschland ist zum ersten Mal Ausrichter des Finalturniers – mit der Chance, sich als Gastgeber auch sportlich zu krönen.