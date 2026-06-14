Fußball heute: Wann ist das Länderspiel Deutschland gegen Curaçao?

Die deutsche Nationalmannschaft startet morgen am Sonntag in Houston gegen Curaçao in ihre WM-Premiere 2026. Anpfiff ist am Sonntag um 19 Uhr, live zu sehen in der ARD und bei MagentaTV. Es ist das erste direkte Duell beider Auswahlteams überhaupt. Für Bundestrainer Nagelsmann heisst es gut ins Turnier zu kommen, am besten mit einem hohen Gewinn, denn am Ende könnte die Tordifferenz ausschlaggebend sein. Denn die beiden Gegner danach sind ein ganz anderes Kaliber: die Elfenbeinküste und Ecuador werden sich nicht so leicht überrennen lassen wie die Kicker der kleinen Insel. Die deutsche Aufstellung steht und Manuel Neuer wird als 40-Jähriger neue Rekorde aufstellen.

1.WM Länderspiel – Der deutsche WM Auftakt in Houston

Für das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann beginnt die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit einem Spiel gegen einen bislang unbekannten Gegner. Im Houston Stadium, der Heimstätte der Houston Texans aus der NFL, trifft Deutschland erstmals überhaupt auf Curaçao. Das Stadion wurde 2002 eröffnet, fasst knapp 71.500 Zuschauer und verfügt über ein Dach sowie eine Klimaanlage.

Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao

Die ARD berichtet ab 18 Uhr live aus Houston. Esther Sedlaczek moderiert, an ihrer Seite sitzt Bastian Schweinsteiger als Experte. Kommentieren wird Tom Bartels. Zusätzlich zeigt MagentaTV die Partie ebenfalls live. Im Free-TV läuft das Spiel zudem auf sportschau.de, eine Variante mit Kinderkommentar gibt es auf KiKa.

Liveticker Deutschland am 14.6.2026

18:20 Uhr Abschlusstraining mit Manuel Neuer Trotz brütender Hitze im Trainingslager in Winston-Salem hat die vollzählige deutsche Nationalmannschaft ihr Abschlusstraining erfolgreich absolviert und peilt nun in Houston einen „Raketenstart“ ins WM-Turnier an. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht beim sonntäglichen Auftaktspiel gegen Curacao vor allem Manuel Neuer: Der 40-jährige Torhüter feiert nach seinem zwischenzeitlichen DFB-Rücktritt das ersehnte Comeback und wird mit seinem Einsatz zum ältesten deutschen Nationalspieler aller Zeiten. Um die Auftaktflüche der vergangenen zwei Weltmeisterschaften endgültig zu besiegen, fordert Bundestrainer Julian Nagelsmann von seiner Mannschaft Sicherheit und Vertrauen. Rückendeckung gab es dafür noch vor dem Abflug nach Texas aus der Heimat: Bundeskanzler Friedrich Merz schwor das Team per Videoschalte auf das Turnier ein und übermittelte die besten Wünsche ganz Deutschlands.



Im weißen WM DFB Heimtrikot gegen Curacao

Deutschland tritt im ersten Gruppenspiel der Endrunde im weißen DFB Trikot und läuft damit in den Heimtrikots von adidas auf. Die WM-Jerseys sind im DFB-Fanshop erhältlich. Julian Nagelsmann hatte sein 26-köpfiges Aufgebot bereits am 21. Mai benannt, angeführt von Kapitän Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Für den verletzten Lennart Karl rückte Assan Ouedraogo nach.

Zu den erfahrensten Spielern im deutschen WM-Kader gehört neben Joshua Kimmich, der 108 Länderspiele vorweisen kann, vor allem Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 bestritt sein bislang letztes Länderspiel im Viertelfinale der Heim-EM im Juli 2024 in Stuttgart gegen Spanien. Neuer kommt inzwischen auf 124 Einsätze und liegt damit auf Platz fünf der deutschen Rekordnationalspieler. Kimmich belegt mit 109 Spielen Rang neun. Beide zählen schon jetzt zu den Top Ten dieser Liste.

Die Formkurve stimmt ebenfalls. Alle vier Partien des Jahres 2026 entschied die DFB-Auswahl für sich. Zunächst gab es ein torreiches 4:3 gegen die Schweiz, danach ein 2:1 gegen Ghana. Kurz vor der Abreise in die USA folgte ein 4:0 gegen Finnland, ehe die Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA in Chicago mit 2:1 gewonnen wurde. Zuvor hatte sich Deutschland als Gruppensieger der WM-Qualifikation mit einem 6:0 gegen die Slowakei das Ticket gesichert. Damit steht das Team nun bei neun Siegen in Serie.

Aufstellung – So könnte Deutschland in Houston beginnen

Neuer – Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Brown – F. Nmecha, Pavlovic – L. Sané, Musiala, Wirtz – Havertz

Für das Auftaktspiel deutet vieles auf eine Formation im 4-2-3-1-System hin. Nagelsmann setzte zuletzt auf eine Viererkette, davor eine Doppelsechs und eine offensive Dreierreihe mit Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz. Im Sturmzentrum kamen zuletzt Denis Undav, Kai Havertz oder Nick Woltemade infrage.

Die Bilanz bei Weltmeisterschaften und der Blick auf Curaçao

Das Spiel in Houston ist für Deutschland bereits der 113. WM-Auftritt. Die bisherige Ausbeute: 72 Siege, 17 Unentschieden und 23 Niederlagen bei 232:130 Toren. In der Vorrunde absolvierte die Nationalmannschaft bislang 55 Spiele, davon wurden 33 gewonnen, acht verloren und 13 remis gespielt. Von 20 Auftaktpartien gewann Deutschland 13, vier endeten unentschieden, drei gingen verloren. Die letzten beiden WM-Starts 2018 und 2022 misslangen, beide Turniere endeten nach der Vorrunde. Die dritte Niederlage in einem WM-Auftaktspiel setzte es 1982, am Ende stand damals dennoch der Finaleinzug.

Curaçao reist mit gemischter Bilanz ins erste WM-Duell mit Deutschland. Auf Niederlagen in Testspielen gegen China mit 0:2, Australien mit 1:5 und Schottland mit 1:4 folgte zuletzt ein 4:0 gegen Aruba als erster Sieg des Jahres 2026. Nach den klaren Pleiten gegen Australien und Schottland übernahm Dick Advocaat die Mannschaft von Fred Rutten. Advocaat hatte Curaçao zuvor zur WM geführt, trat im Frühjahr aber aus familiären Gründen zurück. Nun ist der Erfolgscoach bei der Endrunde wieder dabei. Für den Karibikmeister von 2017 ist es die erste WM-Teilnahme überhaupt.

Aufstellung, Kader, Namen und deutsche Gruppensituation

Im Aufgebot der Karibikinsel sind Keeper Eloy Room vom MLS-Klub Miami FC und Kapitän Leandro Bacuna vom türkischen Zweitligisten Igdir FK mit jeweils 71 Länderspielen die erfahrensten Akteure und zugleich die Rekordspieler ihres Landes. Aus der Bundesliga ist Riechedly Bazoer bekannt, der heute für den türkischen Erstligisten Konyaspor spielt und zwischen 2017 und 2019 25 Partien für den VfL Wolfsburg bestritt. Jürgen Locadia gehört ebenfalls zum Kader, aktuell bei Miami FC, nachdem er 2022 beim VfL Bochum unter Vertrag stand. Auch Gervane Kastaneer von Persis Solo in Indonesien, Tahith Chong von Sheffield United und Roshon van Ejima von RKC Waalwijk bringen Deutschlanderfahrung mit. Kastaneer lief 2017 und 2018 zehnmal für den 1. FC Kaiserslautern auf, Chong kam 2020 und 2021 auf 13 Einsätze für Werder Bremen, van Ejima spielte in derselben Zeit elfmal für Preußen Münster in der Regionalliga West. Ein Großteil der Auswahl wurde in den Niederlanden geboren und dort fußballerisch ausgebildet, teils bei Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam oder PSV Eindhoven.

Deutschland geht in Gruppe E ins Turnier. Neben Curaçao warten am 20. Juni in Toronto die Elfenbeinküste ab 22 Uhr und am 25. Juni in East Rutherford Ecuador ebenfalls ab 22 Uhr. Die Endrunde umfasst zwölf Gruppen von A bis L mit je vier Teams. Weiterkommen werden die Gruppensieger, die Gruppenzweiten sowie die besten acht Gruppendritten ins Sechzehntelfinale.

FAQ zum Länderspiel Deutschland gegen Curaçao

Wer zeigt das WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao live?

Die ARD überträgt die Partie am Sonntag ab 19 Uhr live im Free-TV und im Stream auf sportschau.de. Außerdem gibt es eine Variante mit Kinderkommentar auf KiKa, und auch MagentaTV zeigt das Spiel live. Die ARD startet die Vorberichterstattung um 18 Uhr.

In welchem Stadion findet die deutsche WM-Premiere 2026 statt?

Die DFB-Auswahl bestreitet ihr erstes WM-Spiel 2026 im Houston Stadium in Houston, Texas. Dort trägt das American-Football-Team Houston Texans seine Heimspiele aus. Die Arena wurde 2002 eröffnet, bietet knapp 71.500 Plätze und ist überdacht sowie klimatisierbar.

Welche Trikots trägt die Nationalmannschaft gegen Curaçao?

Deutschland läuft im ersten Gruppenspiel in Weiß auf und trägt damit die Heimjerseys. Die WM-Trikots von adidas sind im DFB-Fanshop erhältlich.

Wer gehört zum deutschen WM-Kader?

Julian Nagelsmann benannte am 21. Mai ein 26 Spieler umfassendes Aufgebot, angeführt von Kapitän Joshua Kimmich vom FC Bayern München. Für den verletzten Lennart Karl rückte Assan Ouedraogo nach. Neben Kimmich zählt Manuel Neuer zu den erfahrensten Akteuren im Team. Der Weltmeister von 2014 absolvierte sein letztes Länderspiel im Juli 2024 im Viertelfinale der Heim-EM gegen Spanien in Stuttgart.

Wie lief die deutsche Formkurve vor der WM?

Deutschland gewann alle vier Spiele des Jahres 2026. Es gab ein 4:3 gegen die Schweiz, ein 2:1 gegen Ghana, ein 4:0 gegen Finnland und ein 2:1 gegen die USA in Chicago. Zuvor hatte sich das Team mit einem 6:0 gegen die Slowakei als Gruppensieger für die WM qualifiziert. Damit steht die Nationalmannschaft bei neun Erfolgen in Serie.

Wie fällt Deutschlands WM-Bilanz insgesamt aus?

Die Partie gegen Curaçao ist das 113. WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Bisher stehen 72 Siege, 17 Unentschieden und 23 Niederlagen bei 232:130 Toren zu Buche. In der Vorrunde kommt Deutschland auf 55 Spiele mit 33 Siegen, acht Niederlagen und 13 Remis. Von 20 Auftaktpartien wurden 13 gewonnen, vier endeten unentschieden und drei gingen verloren. Die letzten beiden WM-Starts 2018 und 2022 gingen schief, 1982 gab es im dritten verlorenen Auftaktspiel trotzdem am Ende den Einzug ins Finale.

Wie hat sich Curaçao zuletzt präsentiert?

Curaçao kam 2026 zunächst nicht gut in Tritt. Auf Testspielniederlagen gegen China, Australien und Schottland folgte erst mit dem 4:0 gegen Aruba der erste Sieg des Jahres. Nach den deutlichen Pleiten gegen Australien und Schottland übernahm Dick Advocaat das Team von Fred Rutten. Er hatte Curaçao bereits zur WM geführt, war aber im Frühjahr aus familiären Gründen zurückgetreten. Für den Karibikmeister von 2017 ist es die erste WM-Teilnahme.

Wie sieht der Kader von Curaçao aus?

Eloy Room von Miami FC und Leandro Bacuna von Igdir FK sind mit jeweils 71 Länderspielen die erfahrensten Spieler und zugleich die Rekordnationalspieler ihres Landes. Riechedly Bazoer, der inzwischen bei Konyaspor spielt, kennt man aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg von 2017 bis 2019 mit 25 Partien. Jürgen Locadia stand 2022 beim VfL Bochum unter Vertrag und spielt heute ebenfalls für Miami FC. Hinzu kommen Gervane Kastaneer, Tahith Chong und Roshon van Ejima mit ihrer Deutschlanderfahrung aus Kaiserslautern, Bremen und Münster. Viele Spieler wurden in den Niederlanden geboren und dort in Nachwuchsakademien wie Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam oder PSV Eindhoven ausgebildet.

Wie ist die deutsche Bilanz gegen Curaçao?

Deutschland und Curaçao treffen am Sonntag in Houston erstmals aufeinander. Auch gegen die niederländischen Antillen, unter diesem Namen der heutige 82. der Weltrangliste bis 2010 antrat, hat es nie ein deutsches Länderspiel gegeben. Curaçao ist die 93. Nation, gegen die eine deutsche Auswahl antritt, und zugleich erst die fünfte aus dem CONCACAF-Verband nach den USA, Mexiko, Kanada und Costa Rica.

Wie ist Deutschlands WM-Gruppe zusammengesetzt?

Deutschland startet in Gruppe E. Nach Curaçao trifft das DFB-Team am 20. Juni in Toronto auf die Elfenbeinküste, Anstoß ist um 22 Uhr. Am 25. Juni folgt in East Rutherford das Spiel gegen Ecuador, ebenfalls um 22 Uhr. Insgesamt werden bei der größten WM-Endrunde aller Zeiten zwölf Gruppen von A bis L mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Weiter kommen alle Gruppensieger, alle Gruppenzweiten und die besten acht Gruppendritten ins Sechzehntelfinale.