Fußball WM-Überraschung – Last-Minute-Wahnsinn: Schottland stürzt Dänemark ins WM-Playoff

Schottland feiert WM-Comeback – Dänemark muss in die Play-offs

Nach einem furiosen 4:2-Sieg gegen Dänemark in der Gruppe C sichert sich Schottland erstmals seit 1998 wieder die direkte Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft. In einem dramatischen Duell im Hampden Park drehten die Schotten in der Nachspielzeit auf – während Dänemark nun den Umweg über die Play-offs gehen muss.

Traumstart und frühe Führung bringen Dänen unter Druck

Die Ausgangslage war klar: Dänemark hätte ein Remis gereicht, doch Schottland erwischte den besseren Start. Bereits in der dritten Minute traf Scott McTominay spektakulär per Fallrückzieher – ein Paukenschlag, der den Spielverlauf früh veränderte. Die Dänen, ohnehin durch das 2:2 gegen Belarus am Wochenende unter Druck, mussten plötzlich auf Sieg spielen.

Dabei fehlten mit Christian Eriksen und Jonas Wind zwei wichtige Leistungsträger. Dennoch übernahm Dänemark nach dem Rückstand das Kommando und drückte die Schotten tief in die eigene Hälfte. Schottland hatte in der ersten Hälfte nur 20 Prozent Ballbesitz, verteidigte aber mit vollem Einsatz und Leidenschaft.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe C

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 ▲ Schottland S S S N S 6 4 1 1 13 7 6 13 2 ▼ Dänemark S S S U N 6 3 2 1 16 7 9 11 3 Griechenland N N N S U 6 2 1 3 10 12 -2 7 4 Belarus N N N U U 6 0 2 4 4 17 -13 2 WM 2026 Qualifikation in Europa

Elfmeter, Überzahl, Ausgleich – turbulente zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zunächst der Rückschlag für die Gastgeber: Kapitän Andy Robertson verursachte einen Foulelfmeter, den Rasmus Höjlund (57.) souverän verwandelte. Doch kurz darauf schwächte sich Dänemark selbst: Rasmus Kristensen sah in der 61. Minute Gelb-Rot, Schottland spielte fortan in Überzahl.

Lawrence Shankland nutzte die Situation in der 78. Minute zur erneuten Führung – aber nur vier Minuten später stellte Patrick Dorgu mit dem 2:2 den Ausgleich wieder her. Alles deutete auf eine Punkteteilung hin, doch die Nachspielzeit wurde zum schottischen Fest.

Tierney und McLean lassen Glasgow beben

In der 93. Minute traf Kieran Tierney zum 3:2, nur sechs Minuten später machte Kenny McLean mit einem Distanzschuss von der Mittellinie endgültig alles klar. Die Euphorie war riesig – mit diesem Sieg löste Schottland das Ticket zur WM 2026 und beendet eine Durststrecke von 28 Jahren ohne Endrundenteilnahme.

Dänemark dagegen muss in die europäischen Play-offs. Dort spielen 16 Teams in vier Mini-Turnieren um die verbleibenden Startplätze. Die Auslosung dafür findet am Donnerstag in Zürich statt.