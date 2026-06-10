Fußball-WM Tabellen & WM-Spiele selber tippen – alles über den WM Turnierbaum zur FIFA WM 2026

Morgen geht es los mit dem WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika! Du kannst es nicht abwarten? Dann haben wir etwas für dich! Du kannst bei uns alle 104 WM Spiele in allen 12 WM-Gruppen und somit die WM-Tabellen selbst tippen. In unseren interaktiven WM Turnierrechner gibst du alle Ergebnisse ein, die Tabelle und die besten acht WM Gruppendritten werden dann vervollständigt und du kannst sogar die K.o.Runde durcharbeiten! Hier geht es zu unserem WM Turnierrechner.

Das sind alle 12 WM Gruppen 2026

Der WM Tabellenrechner 2026 für alle 12 Gruppen & Tabellen

Im Reiter „Gruppen“ trägst du deine Ergebnis-Tipps für jedes Spiel ein. Der WM Tabellenrechner berechnet sofort Punkte, Tordifferenz und Platzierung für alle zwölf Gruppen. Auch die neue Sonderregel ist hinterlegt: Die besten Gruppendritten ziehen automatisch ins Achtelfinale ein. So erkennst du in Echtzeit, welche Nationen weiterkommen und welche schon in der Vorrunde scheitern. Genau das macht den Tabellenrechner WM 2026 zum schnellsten Weg, deine Vorrunde komplett durchzurechnen.

Turnierrechner mit Turnierbaum: von der WM Tabelle direkt in die K.o.-Runde

Stehen die Gruppen fest, baut sich der Reiter „K.o.-Runde“ automatisch auf. Der WM Turnierbaum führt vom 16-Finale, Achtelfinale über Viertelfinale und Halbfinale bis ins Endspiel – und übernimmt die Teams exakt so, wie sie deine WM Tabelle in der Gruppenphase ausspuckt. Jedes K.o.-Duell tippst du selbst, bei Remis entscheidest du über Verlängerung und Elfmeterschießen und kürst am Ende deinen Weltmeister 2026. Wer den WM 2026 Turnierbaum tippen will, sieht damit alle Paarungen vom Achtelfinale bis zum Finale auf einen Blick.

Komplette WM 2026 durchtippen – in wenigen Minuten

Keine Lust, alle 104 Partien einzeln einzutragen? Der „Favoriten-Tipp“ füllt den gesamten Spielplan nach Favoritenrolle aus, der „Zufalls-Tipp“ lost ein komplettes Turnier aus. Beide Varianten kannst du anschließend Spiel für Spiel überschreiben. So steht deine WM Tabelle 2026 samt K.o.-Runde in wenigen Minuten – und du justierst danach so lange nach, bis dein Traumfinale erreicht ist.

WM Tabelle und Spielplan tippen, als PDF speichern und drucken

Dein fertiger Tipp wird per Klick zum kompakten Spielplan auf zwei Seiten – als PDF speichern oder direkt ausdrucken. Perfekt, um den ausgefüllten WM Spielplan an die Pinnwand zu hängen, ihn im Tippspiel gegen Freunde antreten zu lassen oder deine WM-Prognose schwarz auf weiß zu dokumentieren.

WM Simulation, Prediction und Prognose – alles in einem Tool

Egal, ob du von WM Simulator, WM Prediction oder einfach WM Prognose sprichst: Mit dem Rechner spielst du jedes Szenario durch. Was bedeutet ein Gruppensieg für Deutschland? Welcher Gegner droht im Achtelfinale, wenn es nur Platz zwei in der WM Tabelle wird? Der WM 2026 Simulator liefert die Antworten – beliebig oft. Ein Klick auf „Zurückstellen“ und die nächste WM Simulation startet bei null.

Besser als der Kicker WM Rechner?

Den Kicker-Tabellenrechner kennen viele noch aus vergangenen Turnieren. Unser WM Rechner 2026 vereint Tabellenrechner und Turnierbaum in einer Ansicht, ist von Grund auf für 48 Teams und das neue WM-Format gebaut und läuft ohne Registrierung im Browser – auf dem Smartphone genauso flüssig wie am Laptop. Teste es und entscheide selbst, ob du jemals wieder einen anderen WM Turnierrechner öffnest.

Häufige Fragen zum WM Rechner 2026

Wie funktioniert der WM Tabellenrechner 2026?

Du trägst deine Ergebnistipps für die Gruppenspiele ein. Der Rechner berechnet Punkte, Tordifferenz und die WM Tabelle in Echtzeit und ermittelt daraus die Achtelfinal-Teilnehmer – inklusive der besten Gruppendritten.

Kann ich die komplette WM 2026 durchtippen?

Ja. Alle 104 Spiele von der Vorrunde bis zum Finale lassen sich tippen. Wer es schneller mag, startet mit Favoriten- oder Zufalls-Tipp und korrigiert anschließend nach Belieben.

Gibt es einen Turnierbaum zum Tippen?

Ja. Der interaktive WM Turnierbaum deckt die komplette K.o.-Runde ab und befüllt sich automatisch mit den Teams aus deiner getippten WM Tabelle.

Kann ich meinen WM Tipp speichern oder ausdrucken?

Dein vollständiger Tipp lässt sich als zweiseitiges PDF sichern und ausdrucken.

Jetzt selbst ausprobieren: Zum interaktiven WM 2026 Spielplan und Turnierrechner. Den offiziellen WM 2026 Spielplan und alle WM 2026 Kader findest du ebenfalls bei uns.