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Fußball heute WM Spielplan & Ergebnisse: Wer spielte heute am Montag bei der WM 2026?

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Vier WM Spiele hat der heutige Montag, 15.6. zu bieten, und für deutsche Fans beginnt er mit Pflichtprogramm: In der Nacht trafen mit der Elfenbeinküste und Ecuador die beiden nächsten DFB-Gegner aus der WM 2026 Gruppe E direkt aufeinander, es gewannen die Afrikaner mit 1:0. Wer noch eine Schicht dran gehängt hatte, sah am frühen Morgen das schwedische Star-Sturmduo gegen Tunesiens Abwehrbollwerk  mit einem 5:1 Sieg.

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Am Abend wird es dann großes Kino, kostenlos im Free-TV bei der ARD: Erst greift Europameister und Weltranglistenerster Spanien gegen WM-Debütant Kap Verde ins Turnier ein, danach eröffnet Belgien um Kevin De Bruyne gegen Mohamed Salahs Ägypten die Gruppe G. Nachteulen und Feierabend-Fans kommen heute also gleichermaßen auf ihre Kosten. Hier kommt der komplette Tagesüberblick.

Fußball heute WM Spielplan & Ergebnisse - Wer spielte heute am Montag bei der WM 2026?
Fußball heute WM Spielplan & Ergebnisse – Wer spielte heute am Montag bei der WM 2026?
Weltmeisterschaften
15.6.2026
- 1:00
Elfenbeinküste
0.73
xG
0.54
1 0
Ecuador
Philadelphia Lincoln Financial Field WM 2026 Stadion
Weltmeisterschaften
15.6.2026
- 4:00
Schweden
1.26
xG
0.20
5 1
Tunesien
Estadio BBVA
Weltmeisterschaften
15.6.2026
- 18:00
Spanien
2.16
xG
0.28
0 0
Kap Verden
Atlanta Stadium﻿ WM 2026 Stadion
Weltmeisterschaften
15.6.2026
- 21:00
Belgien
1.16
xG
0.89
1 1
Ägypten
Lumen Field Seattle WM Stadion

 

18:00 Uhr: 0:0 Spanien gegen Kap Verde (WM 2026 Gruppe H)

Größer könnte der Kontrast kaum sein: Spanien, Europameister von 2024 und Nummer eins der Weltrangliste, trifft auf Kap Verde, das zum ersten Mal überhaupt bei einer WM dabei ist. Bei der Seleccion wirbelt mit Lamine Yamal ein 18-Jähriger, der bereits zu den wertvollsten Fußballern der Welt zählt, dazu kommen Pedri, Nico Williams und Dani Olmo. Der Inselstaat von Trainer Bubista stellt den ältesten Kader der Gruppe H, im Tor steht der 40-jährige Vozinha. Für Kap Verde ist jede Minute in Atlanta historisch, Spanien dagegen will nach dem EM-Triumph den nächsten großen Wurf. Die ARD zeigt das Spiel ab 18 Uhr, hier unsere Vorschau mit Aufstellungen von Spanien gegen Kap Verde.

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Anstoß ist um 18:00 Uhr MESZ im Atlanta Stadium in Atlanta. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Spanien gegen Kap Verde, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1
| Atlanta Stadium﻿ WM 2026 Stadion | 15.6.2026-18:00
Spanien
U S U U S
0 : 0
2.16
xG
0.28
Endergebnis
Kap Verden
S S U S S
| Schiedsrichter: A. Mohammad | Halbzeit: 0-0
23
Unai Simón
24
Marc Cucurella
14
Aymeric Laporte
22
Pau Cubarsí
5
Marcos Llorente
20
Pedri
16
Rodri
8
Fabián Ruiz
9
Gavi
21
Mikel Oyarzabal
7
Ferran Torres
1
Vozinha
13
Sidny Lopes Cabral
3
Diney Borges
4
Roberto Lopes
22
Steven Moreira
6
Kevin Pina
7
Jovane Cabral
10
J. Monteiro
15
Laros Duarte
20
Ryan Mendes
19
Dailon Rocha Livramento
field field

21:00 Uhr: Belgien gegen Ägypten (WM 2026 Gruppe G)

Rudi Garcia sprach nach der Auslosung vom Beginn eines Abenteuers, denn Belgien ist die einzige europäische Mannschaft der Gruppe G. Die Roten Teufel um Kevin De Bruyne, Rekordtorschütze Romelu Lukaku und Kapitän Youri Tielemans lösten das Ticket ungeschlagen und wollen nach dem Vorrunden-Aus 2022 wieder weit kommen. Ägypten hält mit Superstar Mohamed Salah dagegen, den Garcia einst bei der AS Rom trainierte, dazu kommt der frühere Frankfurter Omar Marmoush. Die Pharaonen blieben in zehn Quali-Spielen ungeschlagen bei nur zwei Gegentoren. Steht Salah in Form, ist hier alles drin. Die ARD zeigt Belgien gegen Ägypten live ab 21 Uhr im Free-TV.

Anstoß ist um 21:00 Uhr MESZ im Lumen Field in Seattle. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Belgien gegen Ägypten, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind. Hier unsere Vorschau des WM Spiels Belgien gegen Ägypten.

WM 2026 | Spieltag 1
| Lumen Field Seattle WM Stadion | 15.6.2026-21:00
Belgien
S S U S S
1 : 1
1.16
xG
0.89
Endergebnis
Ägypten
U N U S N
Mohamed Hany
66'
Emam Ashour
19'
| Schiedsrichter: R. Abatti Abel | Halbzeit: 0-1
Tore
19'
Tor
Emam Ashour (Assist: Mohamed Salah)
Eigentor
Mohamed Hany
66'
1
T. Courtois
21
Timothy Castagne
4
Brandon Mechele
25
N. Ngoy
15
T. Meunier
8
Youri Tielemans
24
Amadou Onana
11
Jérémy Doku
7
Kevin De Bruyne
10
Leandro Trossard
17
Charles De Ketelaere
23
Mostafa Shobeir
13
Ahmed Abou El Fotouh
14
Hamdi Fathy
2
Yasser Ibrahim
3
Mohamed Hany
17
Mohanad Lasheen
19
Marwan Attia
8
Emam Ashour
10
Mohamed Salah
11
M. Ziko
22
Omar Marmoush
field field

01:00 Uhr: 1:0 Elfenbeinküste gegen Ecuador (WM 2026 Gruppe E)

Dieses Duell sollte jeder DFB-Fan genau verfolgen, hier spielen die kommenden deutschen Gegner: Die Elfenbeinküste reist als Afrikameister von 2024 mit dem jüngsten Kader der Gruppe E an, angeführt vom früheren Bundesliga-Stürmer Sebastien Haller und Innenverteidiger Evan Ndicka. Ecuador hält mit einer der besten Defensiven des Turniers dagegen: nur fünf Gegentore in 18 Qualifikationsspielen, abgesichert von PSG-Verteidiger Willian Pacho, Chelsea-Motor Moises Caicedo und Piero Hincapié vom FC Arsenal. La Tri kam als Zweiter der Südamerika-Qualifikation durch, nur Argentinien war besser. Ein Sieg wäre hier ein Statement Richtung Sechzehntelfinale.

Anstoß ist um 01:00 Uhr MESZ im Philadelphia Lincoln Financial Field in Philadelphia. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Elfenbeinküste gegen Ecuador, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1
| Philadelphia Lincoln Financial Field WM 2026 Stadion | 15.6.2026-1:00
Elfenbeinküste
S N S S S
1 : 0
0.73
xG
0.54
Endergebnis
Ecuador
S U U S S
A. Diallo
90'
| Schiedsrichter: F. Letexier | Halbzeit: 0-0
Tore
Tor
A. Diallo (Assist: Wilfried Singo)
90'
1
Yahia Fofana
3
Ghislain Konan
20
E. Agbadou
5
Wilfried Singo
17
Guéla Doué
24
Bazoumana Touré
6
Seko Fofana
8
Franck Kessié
11
Yan Diomande
12
Elye Wahi
19
Nicolas Pépé
1
Hernán Galíndez
6
Willian Pacho
4
Joel Ordóñez
21
Alan Franco
3
Piero Hincapié
15
Pedro Vite
23
Moisés Caicedo
9
John Yeboah
14
Alan Minda
13
Enner Valencia
19
Gonzalo Plata
field field

04:00 Uhr: 5:1 Schweden gegen Tunesien (WM 2026 Gruppe F)

Schweden bringt das vielleicht teuerste Sturmduo der Welt nach Monterrey: Viktor Gyökeres und Alexander Isak sollen richten, was in der Qualifikation lange schiefging. Denn das Team von Graham Potter wurde in seiner Gruppe nur Vierter und löste das Ticket erst über die Playoffs, im Finale wurde Polen mit 3:2 bezwungen. Tunesien ist das genaue Gegenteil: Die Adler von Karthago marschierten mit 22:0 Toren ohne einen einzigen Gegentreffer durch die Qualifikation, mit dabei sind die Augsburger Elias Saad und Ismael Gharbi. Sturm-Wucht gegen Beton: Dieses Stilduell hat alles für eine lange WM-Nacht.

Anstoß ist um 04:00 Uhr MESZ im Estadio BBVA in Guadalupe. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Schweden gegen Tunesien, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1
| Estadio BBVA | 15.6.2026-4:00
Schweden
U S S N U
5 : 1
1.26
xG
0.20
Endergebnis
Tunesien
U S U N N
Yasin Ayari
7'
A. Isak
30'
Viktor Gyökeres
59'
Mattias Svanberg
84'
Yasin Ayari
90'+6'
Omar Rekik
43'
| Schiedsrichter: Y. Falcon Perez | Halbzeit: 2-1
Tore
Tor
Yasin Ayari
7'
Tor
A. Isak (Assist: Viktor Gyökeres)
30'
43'
Tor
Omar Rekik (Assist: Hannibal Mejbri)
Tor
Viktor Gyökeres (Assist: A. Isak)
59'
Tor
Mattias Svanberg (Assist: A. Isak)
84'
Tor
Yasin Ayari (Assist: Lucas Bergvall)
90'
+6
23
Kristoffer Nordfeldt
3
Victor Lindelöf
4
I. Hien
2
Gustaf Lagerbielke
16
Jesper Karlström
5
Gabriel Gudmundsson
18
Yasin Ayari
10
Benjamin Nygren
21
Alexander Bernhardsson
9
A. Isak
17
Viktor Gyökeres
1
Abdelmouhib Chamakh
2
Ali El Abdi
21
A. Ben Hmida
3
Montassar Talbi
4
Omar Rekik
20
Yan Valery
10
Hannibal Mejbri
17
Ellyes Skhiri
13
Rani Khedira
25
Anis Ben Slimane
8
Elias Saad
field field

Wo wird heute bei der WM 2026 gespielt?

Elfenbeinküste gegen Ecuador steigt im Philadelphia Lincoln Financial Field in Philadelphia. Schweden gegen Tunesien steigt im Estadio BBVA in Guadalupe. Spanien gegen Kap Verde steigt im Atlanta Stadium in Atlanta. Belgien gegen Ägypten steigt im Lumen Field in Seattle. Alle Arenen gehören zu den 16 Spielorten der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die WM 2026 Spiele am 15.6.?

  • 01:00 Uhr, Elfenbeinküste gegen Ecuador: live in der ARD und bei MagentaTV
  • 04:00 Uhr, Schweden gegen Tunesien: exklusiv bei MagentaTV
  • 18:00 Uhr, Spanien gegen Kap Verde: live in der ARD und bei MagentaTV
  • 21:00 Uhr, Belgien gegen Ägypten: live in der ARD und bei MagentaTV

Schweden gegen Tunesien läuft heute exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

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Liveticker Belgien gegen Ägypten 1:1

22:30 Uhr

1:1 Ausgleich

Lukaku kommt für Belgien und verursacht 23 Sekunden später den Ausgleich. Im Grunde ein Eigentor, aber es geht auf seine Kappe!

21:47 Uhr

Halbzeit und Ägypten führt

Belgien enttäuscht, kommt nicht ins Spiel trotz 57% Ballbesitz und 6:2 Torschüsse, von dem aber kein einzigewr Ball wirklich aufs Tor ging. Ägypten ist hier cleverer!

21:21 Uhr

Ägypten führt

Was ein Strahl von Tor für Ägypten, nicht unverdient! EMAM ASHOUR mit einem Traumtor!

20:54 Uhr

Anpfiff

Die Nationalhymnen laufen bei über 30 Grad Celsium, das Dach kann nicht geschlossen werden. Wir befinden uns im Norden des Landes, in Seattle.

20:25 Uhr

<strong>Offizielle Aufstellungen</strong>

Belgien offizielle Aufstellung
Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne – Onana, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere. – Trainer: Garcia

Ägypten offizielle Aufstellung

Shoubeir – Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh – Attia, Lasheen – Salah, Ziko, Ashour – Marmoush. – Trainer: Hassan

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