Fußball heute WM Spiel – 4:2 Aufstellungen England – Kroatien * Torfestival

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Tuchels große Aufgabe und der Schatten des „ITV-Fluchs“
- 2 Aufstellungen England gegen Kroatien
- 3 Kane setzt auf die Qualität des Kaders
- 4 Erfahrung, direkte Bilanz und die Lage vor dem Anpfiff
- 5 Quoten, Favoritenrolle und Wettimpulse
- 6 Die wichtigsten Fragen zum Spiel
- 7 Live Ticker England gegen Kroatien – Dallas Stadium WM 2026 Stadion
- 7.1 Aufstellung England
- 7.2 Aufstellung Kroatien
- 7.2.1 Aus! Aus! Aus!
- 7.2.2 Kane blockt im eigenen Sechzehner
- 7.2.3 Ziemlich fairer Fußball heute
- 7.2.4 Harry Kane schreibt heute englische Fußball-Geschichte
- 7.2.5 6 Minuten oben drauf
- 7.2.6 90. Spielminute schon
- 7.2.7 Die Joker stehen!
- 7.2.8 Kroatien schnuppert am Ausgleich
- 7.2.9 Tuchel coacht während dem Break
- 7.2.10 Kroatien kommt besser ins Spiel
- 7.2.11 Wechsel bei England
- 7.2.12 Die nächste Runde bitte
- 7.2.13 Doppelwechsel bei Kroatien
- 7.2.14 Gordon dribbelt kurz los
- 7.2.15 Kurzer Reality-Check
- 7.2.16 England drückt auch statistisch aufs Tempo
- 7.2.17 Modrić muss runter
- 7.2.18 Kane mit drei Chancen hintereinander
- 7.2.19 Nächste gefährliche Ecke
- 7.2.20 England on Fire!
- 7.2.21 Doppelchance für Bellingham & O'Reilly
- 7.2.22 Bellingham macht's! 3:2 für die Three Lions
- 7.2.23 Zweite Halbzeit - Englands bekannte Probleme
- 7.2.24 Alle wieder da
- 7.2.25 Halbzeit zwischen England und Kroatien! 4 Tore in Texas!
- 7.2.26 Musa noch zum 2:2!
- 7.2.27 Nachspielzeit läuft
- 7.2.28 Ally Pally Vibes in Houston
- 7.2.29 Ecke Rice, Kopfball Kane, 2:1
- 7.2.30 120 km/h Kracher bringt den Ausgleich
- 7.2.31 Super Tor zum 1:1!
- 7.2.32 Noch 10 Minuten regulär!
- 7.2.33 Kane auf Madueke
- 7.2.34 Es geht schon weiter
- 7.2.35 Ein Bild von Kane seinem Elfer!
- 7.2.36 Trinkpause!
- 7.2.37 20. Spielminute - England hat nun die Kontrolle
- 7.2.38 England macht es schnell
- 7.2.39 Der zweite sitzt. Kane für England zum 1:0!
- 7.2.40 Livakovic hält!
- 7.2.41 Elfer für England
- 7.2.42 Kane taucht im Strafraum auf
- 7.2.43 England setzt auf Ballbesitz
- 7.2.44 Ecke für Kroatien
- 7.2.45 Englands WM-Mission beginnt gegen Kroatien
- 7.2.46 Kurze England-Stats vor dem Anpfiff
- 7.2.47 Das Spitzenspiel in Dallas geht gleich los!
- 7.2.48 Bellingham heute als Zehner
- 7.2.49 Modrić vor der 5. WM-Teilnahme und 199. Länderspiel
- 7.2.50 Offizielle Aufstellungen sind da!
- 7.2.51 WM Kader von England
- 7.2.52 Kommentatoren & Moderatoren heute Abend
- 7.2.53 Wer überträgt England gegen Kroatien live im TV? Übertragung
England startet am Mittwoch, 17.06.2026 um 22:00 Uhr deutscher Zeit im AT&T Stadium gegen Kroatien in die WM-Gruppe L. Für Thomas Tuchel beginnt damit die Jagd auf den zweiten Stern, 60 Jahre nach dem legendären Wembley-Triumph der Three Lions. Zum Auftakt steht sofort ein echter Härtetest an, dazu begleitet das berüchtigte Omen des sogenannten „ITV-Fluchs“ die Partie. In Deutschland läuft das Spiel live im ZDF Livestream und bei MagentaTV. Neben England und Kroatien gehören in Gruppe L auch Ghana und Panama zum Feld, was den ersten Auftritt in dieser letzten WM-Gruppe zusätzlich auflädt.
Tuchels große Aufgabe und der Schatten des „ITV-Fluchs“
Seit 18 Monaten steht Thomas Tuchel an der Seitenlinie der englischen Nationalmannschaft. Mit klarer Linie und hoher Ambition soll er die Three Lions bei dieser WM zum zweiten Titel führen. In seinem Plan spielt höhere Gewalt zwar keine Rolle, doch ein alter Aberglaube sorgt vor dem Auftakt für Diskussionen: Immer wenn auf der Insel bei einer WM-Partie ITV statt BBC überträgt, zeigen die Engländer angeblich nur mäßige und meist erfolglose Auftritte.
Für die Fans ist das ein böses Omen vor dem Duell mit Kroatien am Mittwoch um 22.00 Uhr MESZ. Tuchel selbst verweist lieber auf die Chance, die dieses Turnier bietet. Die WM nannte er eine „außergewöhnliche Chance. Wir werden alles daran setzen, das Land stolz zu machen“.
Aufstellungen England gegen Kroatien
England: Pickford – James, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Rogers, Gordon – Kane
Kroatien: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Perisic – P. Sucic, Modric, Kovacic, Baturina – Musa
Kane setzt auf die Qualität des Kaders
Harry Kane geht mit hoher Erwartungshaltung in den Turnierstart. „Die Erwartungen sind jetzt hoch“, sagte der Bayern-Star vor dem Auftakt in Gruppe L gegen Kroatien (Mittwoch, 22.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV): „Wenn man zweimal im EM-Finale steht und ein WM-Halbfinale spielt, erwarten die Leute, dass man das nächste Mal gewinnt.“
Tuchel machte seinem Team zugleich Mut und sieht die Mannschaft bereit für die nächste Stufe. „Wir sind schon eine ganze Weile im Land. Die Spieler haben hart genug gearbeitet, wir sind in einer guten Verfassung.“ England reist auch mit starken Zahlen an. Die Qualifikation verlief makellos, als erstes europäisches Team lösten die Engländer das Ticket für die Endrunde ohne Gegentor, das Torverhältnis betrug 22:0. Für diese Bilanz verlängerte der Verband Tuchels Vertrag bis zur Heim-EM 2028. Trotzdem bleiben in der ohnehin kritischen englischen Fußball-Öffentlichkeit Zweifel, nicht zuletzt wegen der Nicht-Nominierungen von Cole Palmer und Phil Foden.
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Erfahrung, direkte Bilanz und die Lage vor dem Anpfiff
Im Kader setzt England auf internationale Erfahrung und viel Qualität in der Spitze. Unter Tuchel stehen mit Kane und Jude Bellingham zwei präsente Leistungsträger für die Mischung aus Klasse und Stabilität. Kroatien reist unter Zlatko Dalić an und baut weiter auf die routinierte Achse um Luka Modrić, auf den erfahrenen Offensivmann Ivan Perišić und auf den sicheren Rückhalt Dominik Livaković im Tor. Schon vor dem ersten Anpfiff lässt sich die Form der Teams daher gut einordnen. England bringt eine junge, physisch starke Formation mit Kreativität im Mittelfeld, Kroatien dagegen Spielintelligenz und viel Turniererfahrung.
Auch der Blick auf die Gruppe schärft den Kontext. In Gruppe L warten außerdem Ghana und Panama, weshalb der erste Spieltag sofort Gewicht bekommt und frühe Punkte wichtig werden. England geht als klarer Favorit in das Spiel, Kroatien gilt zugleich als unangenehmer und technisch versierter Gegner mit viel Erfahrung auf internationaler Bühne.
Der direkte Vergleich spricht zuletzt eher für die Engländer. Beim bislang jüngsten großen Turnierduell setzte sich England bei der Europameisterschaft 2021 mit 1:0 durch. Die Weltmeisterschaft 2018 brachte dagegen ein wichtiges Duell, das Kroatien für sich entschied. Insgesamt trafen beide Nationen in den vergangenen Jahren mehrfach aufeinander, wobei England in den jüngeren Begegnungen häufiger die Oberhand hatte.
Quoten, Favoritenrolle und Wettimpulse
Auch die Buchmacher sehen England vorne. Für einen Sieg der Three Lions wird aktuell eine Quote von rund 1.80 angeboten, die beste Quote kommt laut Vergleich von Interwetten. Daraus ergeben sich zwei naheliegende Ansätze für den Markt. Tipp 1 ist ein Heimsieg in Anführungszeichen beziehungsweise ein Erfolg Englands, ebenfalls mit etwa 1.80 als Bestquote. Tipp 2 lautet: Beide Teams treffen nicht. Für das „Nein“ liegt die Quote derzeit bei ungefähr 1.83 bei ADMIRALBET, was die Erwartung widerspiegelt, dass England das Spiel kontrolliert und Kroatien offensiv wenig Räume bekommt.
Wer tiefer einsteigen will, kann die verschiedenen Wettanbieter vergleichen und sich passende Konditionen sowie Promotions für das Duell sichern. Sinnvoll ist dabei, sowohl die 1X2-Märkte als auch Spezialwetten wie Über und Unter oder Beide Teams treffen im Blick zu behalten.
Die wichtigsten Fragen zum Spiel
Wer geht in der Partie England gegen Kroatien als Favorit ins Rennen?
England ist vor dem Auftaktspiel der Favorit, gestützt auf die Quotenlage und die breitere individuelle Qualität im Kader. Kroatien bleibt jedoch ein erfahrener und schwer kalkulierbarer Gegner, der jede Partie eng machen kann.
Wo lassen sich für England gegen Kroatien die attraktivsten Quoten finden?
Für die besten Quoten lohnt sich ein Vergleich zwischen etablierten Buchmachern; aktuell bieten Interwetten und Tipico attraktive Angebote für das Spiel. Wenn du noch kein Konto bei einem Buchmacher hast, kann ein Blick in unseren Wettanbieter-Vergleich helfen, das passende Angebot zu finden.
Wann und auf welchem Weg wird England gegen Kroatien übertragen?
Das Spiel findet am Mittwoch, 17. Juni 2026 um 22:00 Uhr deutscher Zeit im AT&T Stadium statt. In Deutschland wird die Partie live über ZDF Livestream und MagentaTV gezeigt; zusätzlich sind alle Begegnungen des Turniers über Tipico verfügbar.
Live Ticker England gegen Kroatien – Dallas Stadium WM 2026 Stadion
Aufstellung England
Pickford - James, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Rogers, Gordon - Kane
Aufstellung Kroatien
Livakovic - Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Perisic - P. Sucic, Modric, Kovacic, Baturina - Musa
Aus! Aus! Aus!
England siegt unter'm Strich verdient mit 4:2.
Kane blockt im eigenen Sechzehner
Kane ist einfach überall. Diesmal blockt er im eigenen Strafraum einen Schuss mit dem Bauch, sodass England weiter mit 4:2 führt.
Ziemlich fairer Fußball heute
Der Schiri namens Clement Turpin ist heute ohne Karten ausgekommen. Bisher!
Harry Kane schreibt heute englische Fußball-Geschichte
Mit seinen Treffern Nummer neun und zehn bei Weltmeisterschaften zieht der England-Kapitän mit Gary Lineker als bester englischer WM-Torschütze gleich. Zudem traf Kane nun wie zuvor nur David Beckham bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften.
6 Minuten oben drauf
Nachspielzeit soll 6 Minuten dauern.
90. Spielminute schon
Die letzte Minute läuft bereits und der Sieger steht wahrscheinlich fest. Das war ein kurzweiliger Kick, der dank der vielen Treffer sogar ziemlich attraktiv anzusehen war. Kroatien konnte dann doch zu wenig Durchschlagskraft erzeugen.
Die Joker stehen!
Tuchels Jocker stechen! Saka auf Rashford, der eiskalt bleibt und zum 4:2 einnetzt. Mitten in die starke Phase der Kroaten, das könnte es gewesen sein.
Kroatien schnuppert am Ausgleich
Kramarić flankt von links. Pickford faustet den Ball weg, wenn auch nicht besonders überzeugend. Der Ball landet bei Sucic am Rand des Strafraums. Pickford atmet auf, als Sucic den Ball weit über die Latte schießt.
Tuchel coacht während dem Break
Arlington, Texas, USA, 17. Juni 2026: Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel gibt seinen Spielern während des WM-Gruppenspiels der Gruppe L gegen Kroatien im Dallas Stadium taktische Anweisungen. (Foto: Michael Steele/Getty Images)
Kroatien kommt besser ins Spiel
Der eingewechselte Marco Pasalic prüft Keeper Pickford. "Fällt hier noch ein Tor?", fragen wir uns, während Dalic die nächsten Wechsel vorbereitet.
Wechsel bei England
Rice, Madueke und Gordon runter, Saka, Rashford und Rogers rein. Da kommt natürlich brutale Qualität von der Bank!
Die nächste Runde bitte
Der Schiri bittet die Spieler an die Bar. Kurze Pause!
Doppelwechsel bei Kroatien
Kroatien nimmt einen Doppelwechsel vor und ersetzt Musa und Vuskovic durch Matanovic und Marco Pasalic. (Der Pasalic, der von Beginn an spielte und weiterhin auf dem Platz steht, ist Mario.)
Gordon dribbelt kurz los
Barcas 80-Millionen-Neuzugang Gordon dribbelt über seine Seite an, aber rennt sich fest. Der Mittelfeldspieler hat wenig gezeigt bisher.
Kurzer Reality-Check
Man könnte ja meinen, England sei hier schon durch, aber NOCH steht es ja erst 3:2. Kroatien ist noch im Spiel und wird noch Möglichkeiten bekommen.
England drückt auch statistisch aufs Tempo
Die Zahlen sprechen klar für England: 2,40 zu 0,41 xG, 18:4 Torschüsse und 8:1 Ecken. Nur beim Ballbesitz liegt Kroatien mit 47 Prozent noch einigermaßen auf Augenhöhe.
Modrić muss runter
Kroatien-Coach Zlatko Dalic versucht etwas Ruhe ins Spiel zu bringen, nachdem England hier nicht lockergelassen hat. Es kommt Kovačić für den heute glücklosen oder überforderten Modrić.
Kane mit drei Chancen hintereinander
Kane hat das 4:2 dreimal auf dem Fuß, doch die Kroaten retten mit vereinten Kräften
Nächste gefährliche Ecke
England inzwischen mit der 5. Ecke und wieder wird's brenzlig, weil Kroatien nicht gut steht. Aber Englands Standards sind richtig stark heute.
England on Fire!
Die dritte, vierte gute Möglichkeit für die Engländer in nur 6 Minuten nach dem Seitenwechsel, diesmal durch Rice.
Doppelchance für Bellingham & O'Reilly
Bellingham schießt aus zentraler Position, aber einfach zu halten für Livakovic. Rice dann mit der Ecke, doch O'Reilly vergibt relativ frei am zweiten Pfosten.
Bellingham macht's! 3:2 für die Three Lions
Zum dritten Mal geht England in Führung. Bellingham kommt über die Flanke von Madueke, rennt fast bis zum Fünfer und hat beim Abschluss etwas Glück, dass die Pille ins Tor eiert. Kann England diesmal die Führung halten oder schlagen die Comeback-Kroaten wieder zu?
Zweite Halbzeit - Englands bekannte Probleme
Englands Co-Trainer Anthony Barry kritisierte kurz vor der Pause die „ängstlichen Muster“ seiner Mannschaft. Auf dem Platz spiegelt sich das bislang durchaus wider. Wer gewinnt hier?
Alle wieder da
Alle 22 Spieler sind zurück, es gibt keine Wechsel und kann gleich weitergehen.
Halbzeit zwischen England und Kroatien! 4 Tore in Texas!
Beide Teams waren in Halbzeit 1 um Spielkontrolle bemüht, aber leisteten sich hier und da einige Patzer im Passspiel. England wurde im Prinzip nur über Standards und Madueke gefährlich, während Kroatien Offensiv nur selten wirklich gefährlich wurde, aber viel draus gemacht hat.
Eine gute erste Halbzeit für den englischen Doppelpacker Kane, aber Kroatien gibt sich nicht geschlagen. Ein sehr unterhaltsames Spiel. Mehr davon, bitte!
Musa noch zum 2:2!
Kurz vorm Abpfiff vollendet Musa einen super Angriff der Kroaten! Halbzeit!
Nachspielzeit läuft
5 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, nun sind noch 3 davon übrig.
Ally Pally Vibes in Houston
Die englische Torhymne ist übrigens dieses Teil, was beim Darts immer läuft:
The Darts Anthem - Chase The Sun
Ecke Rice, Kopfball Kane, 2:1
So einfach geht's. Rice mit einer punktgenauen Ecke, die der einlaufende Kane locker einköpfen kann. Aber wo sind die ganzen Verteidiger? Jedenfalls nicht in der Nähe des Balls oder des köpfenden Kanes. Schon wieder ein Doppelpack!
120 km/h Kracher bringt den Ausgleich
Baturinas Schuss wurde mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h gemessen. Da wird es schwer für den gegnerischen Keeper. Kroatien hat nun das Match-Momentum in der Hand.
Super Tor zum 1:1!
Fast aus dem Nichts ballert Baturina aus knapp 18 Metern den Ball ins Tor! Kann Pickford den haben?
Noch 10 Minuten regulär!
Die Kroaten stehen tief und England macht nicht viel aus der Überlegenheit. Nur Madueke sieht in der Offensive gefährlich aus. Viel passiert hier aber nicht im Moment. Beide Teams können mehr.
Kane auf Madueke
Erneut ein unsauberer Ball von Kane im Aufbau. Die Szene endet immerhin mit einem Foul für England. Daraufhin wieder der Pass von Kane rechts raus auf Madueke, bei dessen Flanke nicht viel gefehlt hat.
Es geht schon weiter
Die Spielunterbrechung wurde mit Buhrufen begleitet, aber inzwischen rollt die Kugel wieder. Tuchel war die ganze Zeit ziemlich aktiv an der Seitenlinie.
Ein Bild von Kane seinem Elfer!
Arlington, Texas, USA, 17. Juni 2026: Englands Kapitän Harry Kane (9) verwandelt im WM-Gruppenspiel der Gruppe L gegen Kroatien im Dallas Stadium einen Elfmeter zur Führung seiner Mannschaft. (Foto: Richard Pelham/Getty Images)
Trinkpause!
20. Spielminute - England hat nun die Kontrolle
Nachdem das kroatische Gegenpressing in den Anfangsminuten noch erfolgreicher war, hat England nun die Kontrolle über das Spielgerät, während Kroatien etwas tiefer verteidigt. Die Vatreni lauern auf Konter und setzen auf tiefe Bälle.
England macht es schnell
Über Pickford und Kane kommt der Ball zu Madueke, der eine Ecke rausholt. England ist im Spiel, aber Kroatien tauchte eben auch gefährlich im gegnerischen Sechzehner auf.
Der zweite sitzt. Kane für England zum 1:0!
Diesmal läuft Kane nicht auf Zehenspitzen an. Er hämmerte den Elfmeter in die rechte Ecke des Tors, während der Torwart in die falsche Ecke sprang – und England geht in Führung!
Livakovic hält!
Der kroatische Keeper hat ihn! Viel zu mittig von Kane! Es bleibt beim 0:0! Aber der VAR greift ein ...
Elfer für England
Zwei Ecken später wird Madueke von Modrić klar gefoult, es gibt 11-Meter für England!
Kane taucht im Strafraum auf
Nach einer ewig langen Passstafette in Englands Mittelfeld kommt der Ball zu Kane, der eine Ecke rausholt.
England setzt auf Ballbesitz
England versucht den Ball hinten rauszuspielen, während Kroatien auf lange Bälle setzt. Ein langer Ball von England-Keeper Pickford landet im Aus.
Ecke für Kroatien
Die Kroaten laufen hoch an und holen eine Ecke raus, die allerdings nichts einbringt.
Englands WM-Mission beginnt gegen Kroatien
Anpfiff in Dallas! Kick-off für England. Die Three Lions starten gegen den starken WM-Teilnehmer Kroatien ins Turnier und will nach den Patzern von Spanien und Portugal ein erstes Ausrufezeichen im Titelrennen setzen.
Kurze England-Stats vor dem Anpfiff
Thomas Tuchel gewann 11 seiner ersten 14 Spiele als Nationaltrainer, wartet gegen Top-20-Nationen aber noch auf den ersten Sieg. Harry Kane zieht mit seinem 115. Länderspiel mit David Beckham gleich, während Jude Bellingham als jüngster Europäer überhaupt bei vier großen Turnieren zum Einsatz kommt. Gerade wird im Stadion God Save the King gesungen.
Das Spitzenspiel in Dallas geht gleich los!
60 Jahre nach dem WM-Triumph von 1966 träumt England erneut vom großen Wurf. Kroatien strebt nach dem 2. und 3. Platz (2018, 2022) die nächste erfolgreiche WM an!
In Dallas herrschen weiterhin hochsommerliche Bedingungen von über 30 Grad, für den Nachmittag gilt eine Hitzewarnung. Heute könnten die Cooling Breaks Sinn machen.
Bellingham heute als Zehner
Jude Bellingham erhält tatsächlich den Vorzug auf der Position 10 vor Morgan Rogers. Auf der linken Seite wurde Anthony Gordon vor Marcus Rashford aufgestellt. Eine weitere Überraschung: Noni Madueke besetzt die andere rechte Flanke; während Bukayo Saka, der nicht zu 100 Prozent fit ist, vorsichtshalber auf der Bank bleibt. Ezri Konsa steht neben John Stones in der Innenverteidigung in der Startelf.
Modrić vor der 5. WM-Teilnahme und 199. Länderspiel
Luka Modrić (40) ist der achte Spieler, der an fünf oder mehr Weltmeisterschaften teilgenommen hat, und der erste, bei dem diese Teilnahmen nicht aufeinanderfolgend stattfanden.
Er hat an den Weltmeisterschaften 2006, 2014, 2018, 2022 und (in etwa 20 Minuten) 2026 teilgenommen, während sich Kroatien 2010 nicht qualifiziert hatte.
Offizielle Aufstellungen sind da!
England: Pickford - James, Konsa, Stones, O'Reilly - Anderson, Madueke - Bellingham, Rice, Gordon - Kane. - Trainer: Tuchel
Kroatien: Livaković - Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Perisic - Sucic, Modrić, Pasalić, Baturina - Musa. - Trainer: Dalić
Schiedsrichter: Clément Turpin (Frankreich)
WM Kader von England
Livramento fällt für die Weltmeisterschaft aus, nachdem er sich am Sonntag im Training eine Wadenverletzung zugezogen hat. Der 23-jährige Verteidiger von Newcastle United, Livramento, zog sich am Sonntag im Training eine Wadenverletzung zu; eine Untersuchung am folgenden Tag bestätigte, dass er nicht am Turnier teilnehmen kann. Chalobah ersetzt den verletzten Livramento im englischen Kader. Chalobah hat ein Länderspiel für sein Land bestritten, und zwar bei einer 1:3-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Senegal im vergangenen Jahr. Der Innenverteidiger war in der Saison 2025/26 Stammspieler bei seinem Verein Chelsea, kam auf 47 Einsätze und erzielte drei Tore.
Kommentatoren & Moderatoren heute Abend
Ab 21.20 Uhr starten das ZDF und MagentaTV mit der gemeinsamen Vorberichterstattung für das Abendspiel zwischen England und Kroatien, bevor der Ball um 22.00 Uhr rollt.
Im ZDF begleitet Kommentator Oliver Schmidt das Spiel. Die Moderation liegt bei Jochen Breyer, der die Partie zusammen mit der bewährten Expertenrunde aus Christian Streich, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker analysiert. Als Field-Reporter fängt zudem Alexander Ruda die Stimmen direkt am Spielfeldrand ein.
Auch MagentaTV fährt für diese Partie groß auf: Das Hauptspiel wird von Wolff Fuss und dem Experten Robert Andrich kommentiert. Fans taktischer Finessen können zudem auf einen separaten Taktik-Feed mit Benni Zander und Experte Sebastian Kneißl ausweichen. Direkt aus dem Stadion moderiert Johannes B. Kerner an der Seite von Experte Jürgen Klopp, während sich Sascha Bandermann und Experte Jonas Hofmann aus dem Studio in München melden. Abgerundet wird die umfangreiche Berichterstattung durch Jan Henkel in der Taktik-Analyse sowie Patrick Ittrich, der als Schiedsrichter-Experte strittige Szenen einordnet.
Wer überträgt England gegen Kroatien live im TV? Übertragung
Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.