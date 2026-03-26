Fußball WM Playoffs heute: Wer überträgt Türkei – Rumänien im Free-TV/Stream?

Das WM 2026 Playoff-Halbfinale Türkei gegen Rumänien findet am Donnerstag, 26.03.2026 statt und läuft nicht in den deutschen TV-Sendern. Die Partie im Beşiktaş Stadyumu startet um 18:00 Uhr und läuft nicht im Free-TV, sondern bei DAZN im Pay-TV. Beide Teams reisen mit je 13 Punkten aus der Gruppenphase an und treffen in einem K.-o.-Spiel aufeinander, das den Sieger näher an ein WM-Ticket bringt. Für Wettfreunde und Zuschauer bieten sich klare Einschätzungen zu Quoten und möglichen Spielverläufen.

Die Partie Türkei gegen Rumänien im Playoff-Halbfinale der WM-Quali. Europa wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland übertragen. Wer die Partie verfolgen möchte, kann sie über DAZN sehen, sodass heute Fußball live per Stream abrufbar ist. Läuft das Spiel im Free TV? Nein — die Übertragung erfolgt exklusiv über den Streamingdienst.

Wichtige Spieldaten und Rahmendetails sind:

Begegnung: Türkei gegen Rumänien

Datum: Donnerstag, 26.03.2026, 18:00

Bewerb: WM-Quali. Europa, Playoffs Halbfinale

Stadion: Beşiktaş Stadyumu

Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland

Läuft das Spiel im Free TV? Nein

Aktuelle Form: Türkei und Rumänien

Die Türkei reist als starker Gruppenzweiter in diese K.-o.-Phase der WM-Quali. Europa und bringt 13 Punkte aus der Gruppenphase mit. Unter Trainer Vincenzo Montella präsentierte sich die Mannschaft zuletzt stabil: Die Formkurve der letzten fünf Spiele weist drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus. Das jüngste Ergebnis war ein bemerkenswertes 2:2 auswärts gegen Spanien, das Selbstvertrauen und gleichzeitig Wachsamkeit signalisiert.

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Rumänien kommt nach einer intensiven Gruppenphase ebenfalls mit 13 Punkten in die Playoffs, belegte allerdings nur den dritten Platz und steht deshalb als Nachrücker aus der Nations League im Rennen. Unter Trainer Mircea Lucescu zeigte die Auswahl in den letzten Partien gute Tendenzen: Auch Rumänien weist in den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf, zuletzt ein deutlicher 7:1-Heimsieg gegen San Marino. Da es sich um ein Playoff-Halbfinale handelt, steht für den Sieger die Chance an, im Finalspiel von Playoff-Pfad C um ein Ticket für die WM 2026 zu spielen.

Der mögliche Playoff-Final-Gegner käme aus dem anderen Halbfinale dieses Pfades, dem Duell Slowakei gegen Kosovo. Diese Konstellation erhöht den Druck auf beide Teams, weil der Weg nach Nordamerika nur über diesen K.-o.-Modus möglich ist.

Direkte Duelle: Wer hatte zuletzt die Oberhand?

Die Bilanz zwischen Türkei und Rumänien ist ausgeglichen, und in den letzten fünf direkten Begegnungen gab es zwei Erfolge für die Türkei, ein Unentschieden und zwei Erfolge für Rumänien. Das jüngste Duell datiert vom 9. November 2017, ein internationales Freundschaftsspiel, das Rumänien mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Weitere frühere Aufeinandertreffen fanden sowohl in Freundschaftsspielen als auch in Qualifikationsgruppen statt, darunter Begegnungen in der WM-Qualifikation 2014/2015 (Gruppe D) und in Freundschaftsspielen.

Fazit

Zusammenfassend verspricht das Duell Türkei gegen Rumänien im Beşiktaş Stadyumu ein intensives Playoff-Halbfinale zu werden, bei dem die Türkei als Favorit gilt, Rumänien aber mit seiner starken Phase jederzeit für Überraschungen sorgen kann. Die Übertragung in Deutschland erfolgt exklusiv über DAZN Deutschland, sodass interessierte Zuschauer das Spiel dort live verfolgen können. Wenn du dich allgemein informieren möchtest, Wo kann ich heute Fußball sehen, hilft unsere Übersichtsseite für Fußball Live-Übertragungen im Fernsehen bei der Orientierung und bei der Entscheidung, welcher Sender oder Stream für dich passend ist.

Die Spannung ist hoch: Beide Teams haben in den letzten Spielen Form gezeigt, doch im K.-o.-Modus zählt nur der Sieg an diesem Abend, um dem Traum von der Teilnahme an der Fußball-WM 2026 einen Schritt näher zu kommen.