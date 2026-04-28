Fußball-WM: Kostenlose Fanzonen in New York

New York reagiert auf die Debatte um teure WM-Tickets und hohe Reisekosten mit einem deutlichen Angebot an die Fans. Während der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada soll es in ausgewiesenen Fanzonen freien Eintritt zum Public Viewing geben.

Fanzonen in allen fünf Bezirken

Wie Bürgermeister Zohran Mamdani mitteilte, wird in jedem der fünf New Yorker Bezirke eine solche Zone eingerichtet. Dort sollen die Partien kostenlos verfolgt werden können. Mamdani begründete den Schritt mit klaren Worten: „Diese Veranstaltungen waren ursprünglich nicht als kostenlos geplant, aber der Sport der Welt sollte der Welt gehören“, sagte er. „Deshalb haben wir gemeinsam beschlossen, dass die Fans zusammen zuschauen können, ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen.“

In den meisten Gastgeberstädten in den USA sind ebenfalls kostenlose Fanzonen vorgesehen, allerdings nicht in Los Angeles. Dort wird es nach aktuellem Stand kein solches Angebot geben.

Wachsende Kritik an Preisen und Anreise

In den vergangenen Tagen und Wochen hatte sich der Unmut über die Ticketpreise für die Weltmeisterschaft deutlich verschärft. Das Turnier läuft vom 11. Juni bis 19. Juli. Neben dem regulären Kartenverkauf betreibt die FIFA eine Plattform für den Weiterverkauf bereits gekaufter Tickets, ohne dass der Weltverband dabei eine Regulierung vorgibt. Den Preis legt jeweils der Verkäufer fest, was in manchen Fällen zu horrenden Summen führt.

Zusätzliche Kritik entzündet sich an den hohen Transportkosten zu den Stadien. So sollen Hin- und Rückfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey, in dem auch das Finale ausgetragen wird, während des Turniers zusammen 150 US-Dollar kosten, statt wie üblich 12,90 US-Dollar.