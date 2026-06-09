Fußball WM heute – Wer überträgt WM-Spiel Deutschland – Curacao- live im Free-TV?

Die deutsche Nationalmannschaft startet an diesem Sonntag in Houston gegen Curacao in ihre WM-2026 Endrunde. Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft mit Bundestrainer Julian Nagelsmann beginnt um 19 Uhr und läuft live im Free-TV in der ARD sowie im Pay-TV bei MagentaTV, zusätzlich gibt es in der ARD einen Stream auf sportschau.de sowie eine Option mit Kinderkommentar auf KiKa.

Wer überträgt WM-Spiel Deutschland – Curacao- live im Free-TV?

Die ARD zeigt die Partie live im Free-TV und begleitet sie ab 18 Uhr mit der Vorberichterstattung. Esther Sedlaczek moderiert, Bastian Schweinsteiger fungiert als Experte, Tom Bartels kommentiert das Spiel. Auch MagentaTV überträgt die Begegnung. Für Deutschland ist es zugleich die Premiere bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, und erstmals überhaupt trifft die DFB-Auswahl auf Curacao.

Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao

In der Heimstätte der Houston Texans aus der NFL findet das 1.WM Spiel Deutschlands statt. Das Stadion wurde 2002 eröffnet, bietet knapp 71.500 Plätze und verfügt über ein Dach sowie Klimatisierung. Die deutsche Mannschaft läuft in Weiß auf und trägt gegen Curacao die Heimtrikots von adidas, die im DFB-Fanshop erhältlich sind.

Wann beginnt die WM 2026 für Deutschland?

Deutschland spielt am Sonntagabend 19 Uhr das erste Mal bei der Fußball WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada:

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WM 2026 | Spieltag 1 | Houston Stadium WM 2026 Stadion | - 19:00 Deutschland S S S S S - : - Curaçao U S U N S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 23 Felix Nmecha 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

Der deutsche Kader, die Form und der Gegner

Julian Nagelsmann gab sein 26 Spieler umfassendes WM-Aufgebot am 21. Mai bekannt. Kapitän ist Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Für den verletzten Lennart Karl rückte Assan Ouedraogo nach. Zu den erfahrensten Akteuren im deutschen Kader gehört außerdem Manuel Neuer, der nach seiner Rückkehr zuletzt im Viertelfinale der Heim-EM im Juli 2024 in Stuttgart gegen Spanien sein bislang letztes Länderspiel bestritten hatte. Neuer kommt auf 124 Einsätze und liegt damit auf Platz 5 der deutschen Rekordnationalspieler, Kimmich steht bei 109 Spielen und neun Toren, nachdem er schon 108 Partien absolviert hatte. Beide gehören damit bereits zu den Top Ten dieser Rangliste.

Die Form spricht vor dem WM-Auftakt für das DFB-Team. Alle vier Spiele des Jahres 2026 gewann die Mannschaft zunächst mit 4:3 gegen die Schweiz, dann mit 2:1 gegen Ghana, später mit 4:0 gegen Finnland und schließlich bei der WM-Generalprobe in Chicago mit 2:1 gegen den Co-Ausrichter USA. Zuvor hatte sich Deutschland als Gruppensieger der Qualifikation mit einem 6:0 gegen die Slowakei für die WM 2026 empfohlen und damit inzwischen neun Siege in Serie eingefahren.

Curacao kommt mit wechselhaften Ergebnissen zur Endrunde. Auf Niederlagen gegen China mit 0:2, Australien mit 1:5 und Schottland mit 1:4 folgte zuletzt ein 4:0 gegen Aruba. Nach den klaren Pleiten gegen Australien und Schottland übernahm Dick Advocaat die Mannschaft von Fred Rutten. Advocaat hatte Curacao bereits zur WM geführt, trat dann aus familiären Gründen im Frühjahr zurück und ist nun bei der Endrunde wieder dabei. Für die Karibikinsel ist es die erste WM-Teilnahme überhaupt, nachdem man 2017 Karibikmeister geworden war.

Statistik, Gruppenlage und direkter Vergleich

Für Deutschland ist es das 113. WM-Spiel der Verbandsgeschichte. Die Bilanz liest sich mit 72 Siegen, 17 Unentschieden und 23 Niederlagen bei 232:130 Toren deutlich positiv. In der Vorrunde kommt die Nationalmannschaft bislang auf 55 Partien mit 33 Erfolgen, acht Pleiten und 13 Remis. Von 20 Auftaktspielen gewann Deutschland 13, spielte viermal remis und verlor dreimal. Zuletzt misslangen die ersten Gruppenspiele bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022, beide Turniere endeten für das Team nach der Vorrunde. Die dritte Niederlage in einem WM-Auftaktspiel datiert aus dem Jahr 1982, als der spätere Finaleinzug dennoch gelang.

Tabelle der deutschen WM Gruppe

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Curaçao > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Deutschland > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ecuador > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Elfenbeinküste > 0 0 0 0 0 0 0 0

Deutschland tritt in WM 2026 Gruppe E an und bekommt es neben Curacao mit der Elfenbeinküste am 20. Juni ab 22 Uhr in Toronto sowie mit Ecuador am 25. Juni ab 22 Uhr in East Rutherford zu tun. Bei der größten WM-Endrunde aller Zeiten bestehen die zwölf Gruppen von A bis L aus jeweils vier Teams. Weiter kommen alle Gruppensieger, alle Gruppenzweiten sowie die acht besten Gruppendritten ins Sechzehntelfinale.

Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste Weltmeisterschaften Ecuador - - Deutschland

Das Duell mit Curacao ist zugleich ein historischer Erstkontakt. Die beiden Nationen haben noch nie gegeneinander gespielt, ebenso wenig traf Deutschland je auf die niederländischen Antillen, unter deren Namen Curacao bis 2010 antrat. Der aktuelle 82. der Weltrangliste ist damit die 93. Nation, gegen die eine deutsche Auswahl antritt, und zugleich erst der fünfte CONCACAF-Gegner nach den USA, Mexiko, Kanada und Costa Rica.