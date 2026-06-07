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Fußball WM heute Testspiel – Ohne Neymar: Seleção gewinnt ohne Neymar Generalprobe vor WM-Auftakt

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🇪🇬 🇧🇷 🇺🇸

Brasilien hat die WM-Generalprobe erfolgreich bestanden und geht mit Rückenwind in das Turnier. Der fünfmalige Weltmeister setzte sich in Cleveland in den USA gegen den WM-Teilnehmer Ägypten mit 2:1 durch. Für die Seleção war es bereits der zweite Sieg binnen weniger Tage nach dem 6:2 gegen Panama.

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Ägyptens Kapitän Mohamed Salah setzt sich im Zweikampf gegen Brasiliens Verteidiger Léo Pereira durch, im Testspiel zwischen Brasilien und Ägypten am 6. Juni 2026 im Huntington Bank Field in Cleveland (Ohio). (Kirk Irwin / Getty Images)
Ägyptens Kapitän Mohamed Salah setzt sich im Zweikampf gegen Brasiliens Verteidiger Léo Pereira durch, im Testspiel zwischen Brasilien und Ägypten am 6. Juni 2026 im Huntington Bank Field in Cleveland (Ohio). (Kirk Irwin / Getty Images)

Früher Treffer, schneller Ausgleich

Die Mannschaft von Carlo Ancelotti erwischte einen guten Start und ging schon in der 7. Minute durch Bruno Guimarães in Führung. Ägypten antwortete jedoch prompt, als Mostafa Zico nur vier Minuten später zum 1:1 ausglich. Nach dem Seitenwechsel sorgte der eingewechselte Endrick in der 52. Minute für den entscheidenden Treffer.

Länderspiele 2026
| 7.6.2026-0:00
Brasilien
N U S S S
2 : 1
Endergebnis
Ägypten
N U N U S
Bruno Guimarães
7'
Endrick
52'
M. Ziko
11'
| Schiedsrichter: A. Escobedo Gonzalez | Halbzeit: 1-1
Tore
Tor
Bruno Guimarães
7'
11'
Tor
M. Ziko
Tor
Endrick (Assist: Raphinha)
52'
1
Alisson
16
Douglas Santos
24
Ibañez
4
Marquinhos
2
Wesley
11
Raphinha
5
Casemiro
8
Bruno Guimarães
20
Lucas Paquetá
7
Vinicius Junior
25
Thiago
23
Mostafa Shobeir
13
Ahmed Abou El Fotouh
14
Hamdi Fathy
2
Yasser Ibrahim
3
Mohamed Hany
19
Marwan Attia
17
Mohanad Lasheen
7
Trézéguet
11
M. Ziko
12
H. Hassan
22
Omar Marmoush
field field

Ancelotti mit klarer Idee für den Auftakt

Vor dem WM-Auftakt gegen Marokko am 13. Juni sprach Ancelotti von einer „klaren Idee“ für die Startelf und hob dabei ausdrücklich die gesetzten Angreifer Vinicius Junior und Raphinha hervor. Superstar Neymar kam wegen seiner Wadenverletzung wie geplant nicht zum Einsatz. Der Stürmer arbeitet im WM-Quartier The Ridge, rund 50 Kilometer vor New York, weiter an seinem Comeback.

Sorge um Wesley

Getrübt wurde der Erfolg durch die Verletzung von Rechtsverteidiger Wesley. Der Abwehrspieler musste bereits nach einer Viertelstunde unter Tränen mit Leistenproblemen ausgewechselt werden.

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