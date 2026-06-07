Fußball WM heute Testspiel – Ohne Neymar: Seleção gewinnt ohne Neymar Generalprobe vor WM-Auftakt

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Brasilien hat die WM-Generalprobe erfolgreich bestanden und geht mit Rückenwind in das Turnier. Der fünfmalige Weltmeister setzte sich in Cleveland in den USA gegen den WM-Teilnehmer Ägypten mit 2:1 durch. Für die Seleção war es bereits der zweite Sieg binnen weniger Tage nach dem 6:2 gegen Panama.

Früher Treffer, schneller Ausgleich

Die Mannschaft von Carlo Ancelotti erwischte einen guten Start und ging schon in der 7. Minute durch Bruno Guimarães in Führung. Ägypten antwortete jedoch prompt, als Mostafa Zico nur vier Minuten später zum 1:1 ausglich. Nach dem Seitenwechsel sorgte der eingewechselte Endrick in der 52. Minute für den entscheidenden Treffer.

Länderspiele 2026 | - 0:00 Brasilien N U S S S 2 : 1 Endergebnis Ägypten N U N U S Bruno Guimarães 7' Endrick 52' M. Ziko 11' Tore Tor Bruno Guimarães 7' 11' Tor M. Ziko Tor Endrick Assist : Raphinha) 52' 1 Alisson 16 Douglas Santos 24 Ibañez 4 Marquinhos 2 Wesley 11 Raphinha 5 Casemiro 8 Bruno Guimarães 20 Lucas Paquetá 7 Vinicius Junior 25 Thiago 23 Mostafa Shobeir 13 Ahmed Abou El Fotouh 14 Hamdi Fathy 2 Yasser Ibrahim 3 Mohamed Hany 19 Marwan Attia 17 Mohanad Lasheen 7 Trézéguet 11 M. Ziko 12 H. Hassan 22 Omar Marmoush

Ancelotti mit klarer Idee für den Auftakt

Vor dem WM-Auftakt gegen Marokko am 13. Juni sprach Ancelotti von einer „klaren Idee“ für die Startelf und hob dabei ausdrücklich die gesetzten Angreifer Vinicius Junior und Raphinha hervor. Superstar Neymar kam wegen seiner Wadenverletzung wie geplant nicht zum Einsatz. Der Stürmer arbeitet im WM-Quartier The Ridge, rund 50 Kilometer vor New York, weiter an seinem Comeback.

Sorge um Wesley

Getrübt wurde der Erfolg durch die Verletzung von Rechtsverteidiger Wesley. Der Abwehrspieler musste bereits nach einer Viertelstunde unter Tränen mit Leistenproblemen ausgewechselt werden.