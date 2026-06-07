Fußball WM heute Testspiel – Ohne Neymar: Seleção gewinnt ohne Neymar Generalprobe vor WM-Auftakt

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Brasilien hat die WM-Generalprobe erfolgreich bestanden und geht mit Rückenwind in das Turnier. Der fünfmalige Weltmeister setzte sich in Cleveland in den USA gegen den WM-Teilnehmer Ägypten mit 2:1 durch. Für die Seleção war es bereits der zweite Sieg binnen weniger Tage nach dem 6:2 gegen Panama.
Früher Treffer, schneller Ausgleich
Die Mannschaft von Carlo Ancelotti erwischte einen guten Start und ging schon in der 7. Minute durch Bruno Guimarães in Führung. Ägypten antwortete jedoch prompt, als Mostafa Zico nur vier Minuten später zum 1:1 ausglich. Nach dem Seitenwechsel sorgte der eingewechselte Endrick in der 52. Minute für den entscheidenden Treffer.
Ancelotti mit klarer Idee für den Auftakt
Vor dem WM-Auftakt gegen Marokko am 13. Juni sprach Ancelotti von einer „klaren Idee“ für die Startelf und hob dabei ausdrücklich die gesetzten Angreifer Vinicius Junior und Raphinha hervor. Superstar Neymar kam wegen seiner Wadenverletzung wie geplant nicht zum Einsatz. Der Stürmer arbeitet im WM-Quartier The Ridge, rund 50 Kilometer vor New York, weiter an seinem Comeback.
Sorge um Wesley
Getrübt wurde der Erfolg durch die Verletzung von Rechtsverteidiger Wesley. Der Abwehrspieler musste bereits nach einer Viertelstunde unter Tränen mit Leistenproblemen ausgewechselt werden.