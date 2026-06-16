Fußball WM heute: Messi mit Argentinien – Algerien vor 200.Länderspiel: TV-Übertragung, Aufstellung & News

Lionel Messi steht vor einer weiteren historischen Marke. Gegen Algerien bestreitet der Argentinier am 17. Juni sein 200. Länderspiel, nur eine gute Minute nach seinem Comeback im WM-Test gegen Island hatte er schon wieder getroffen. Die Partie in Kansas City beginnt heute Nacht um 3 Uhr deutscher Zeit, danach folgen in Gruppe J Österreich gegen Jordanien. Die ARD zeigt das Spiel ARG-ALG live, sowie MagentaTV auch.

Weltmeisterschaften Argentinien - - Algerien

Messi bleibt der Fixpunkt, auch mit neuer Rolle

Für den neuen Rekord brauchte die Nummer 10 der Albiceleste kaum Anlauf. Nach drei Wochen mit muskulären Problemen, die in einer Zerrung im letzten MLS-Saisonspiel mit Inter Miami ihren Ursprung hatten, kehrte Messi in der 70. Minute gegen Island auf den Platz zurück. Kurz darauf gab es Elfmeter für Argentinien, an der Ausführung bestand kein Zweifel.

Messi verwandelte sicher ins obere rechte Eck und schrieb damit gleich doppelt Geschichte. Mit 38 Jahren, 11 Monaten und 14 Tagen ist er nun der älteste Torschütze in der Historie der argentinischen Nationalmannschaft. Die alte Bestmarke von Ángel Labruna aus dem Jahr 1958 hielt 68 Jahre lang. Nach dem 3:0-Erfolg ordnete Messi den persönlichen Meilenstein jedoch sofort dem Mannschaftsziel unter. „Wie ich immer gesagt habe, denke ich nicht an Rekorde, sondern einzig an das gemeinsame Ziel. Wir werden Schritt für Schritt gehen, wie immer, aber mit viel Lust, großer Begeisterung und der Überzeugung, wozu wir fähig sind.“

Aufstellungen Argentinien gegen Algerien

Für das Duell mit Algerien zeichnet sich bei Argentinien folgende Formation ab: E. Martínez im Tor, davor Montiel, Romero, Li. Martínez und Medina. Im Mittelfeld werden de Paul, Mac Allister, Fernández und Almada erwartet, Messi agiert hinter der Spitze, die von La. Martínez besetzt werden könnte.

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Auch Algerien dürfte mit einer offensiv ausgerichteten Elf antreten. Im Tor wird Zidane erwartet, davor Belghali, Mandi, Hadjam und Ait Nouri. Im Zentrum sollen Chaibi, Maza und Boudaoui auflaufen, während Mahrez, Amoura und Gouiri das Angriffstrio bilden. Nach dem Schlusspfiff gegen Island richtete Messi noch einmal klare Worte an die eigene Anhängerschaft: „Die Leute sollen keine Zweifel daran haben, dass wir alles geben werden.“ Anschließend fügte er an: „Diese Mannschaft wird euch nicht im Stich lassen.“

Argentinien Voraussichtliche Aufstellung

E. Martinez – Montiel, Romero, Li. Martinez, Medina – de Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada – Messi – La. Martinez

Algerien Voraussichtliche Aufstellung

Zidane – Belghali, Mandi, Hadjam, Ait Nouri – Chaibi, Maza, Boudaoui – Mahrez, Amoura, Gouiri

Wer spielt heute? Argentinien gegen Algerien (WM 2026 Gruppe J, 1. Spieltag)

Argentinien gegen Algerien (WM 2026 Gruppe J, 1. Spieltag) Wann? Mittwoch, 17. Juni 2026

Mittwoch, 17. Juni 2026 Anstoß? 03:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Kansas City)

03:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Kansas City) Wo? Kansas City Stadium in Kansas City

Kansas City Stadium in Kansas City Wer überträgt? ARD und MagentaTV

ARD und MagentaTV Free-TV? Ja, in der ARD

Ja, in der ARD Livestream? Kostenlos in der ard mediathek und auf sportschau.de

Kaum Veränderungen beim Weltmeister

Auch wenn sich Messis Aufgabe im Vergleich zum WM-Triumph von Katar vor vier Jahren verändert hat, bleibt er für Argentinien unverzichtbar. Der achtmalige Weltfußballer muss nicht mehr in jeder Partie 90 Minuten durchspielen, und nicht jeder Angriff läuft zwangsläufig über ihn. Als Standardspezialist und als Passgeber mit außergewöhnlicher Lösungskompetenz bleibt er aber der zentrale Fixpunkt.

Im Umfeld des Superstars hat sich wenig verschoben. Rodrigo de Paul ist wieder dabei, der als Messis verlässlicher Schutzschild im Nationalteam und auch bei Inter Miami gilt. Aus der Weltmeistermannschaft von 2022 fehlt lediglich der langjährige Weggefährte Ángel Di María. Emiliano Martínez steht ebenso bereit wie die Viererkette um Abwehrchef Nicolás Otamendi. Im Mittelfeld sollen Enzo Fernández und Alexis Mac Allister wieder die Fäden ziehen, während in der Spitze Lautaro Martínez oder Julián Álvarez für Torgefahr sorgen. Zehn Startelf-Spieler des Finales von 2022 sind erneut im Kader, alle vier Jahre reifer, aber weiterhin gesetzt.

Wer zeigt Argentinien gegen Algerien live im Fernsehen?

Die Begegnung läuft live und kostenlos in der ARD. Zusätzlich ist sie wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV zu sehen. Die ARD überträgt Argentinien gegen Algerien frei im Fernsehen, parallel dazu gibt es den kostenlosen Livestream in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. MagentaTV zeigt die Partie ebenfalls, dort sogar in UHD und 4K.