Fußball WM heute Liveticker ** 0:0 Kroatien – Brasilien live Verlängerung ** WM-Übertragung MagentaTV

Erleben wir alle bei der Fußball WM heute am Freitag die nächste faustdicke Überraschung? Im ersten Viertelfinale Kroatien gegen Brasilien um 16 Uhr haben eigentlich alle Fans und Experten gleichermaßen die Selecao auf dem Zettel fürs WM 2022 Halbfinale. Aber bei Kroatien gegen Brasilien treffen die Südamerikaner nun einmal heute (9. Dezember 2022) auch auf den amtierenden Vizeweltmeister. Bei der WM 2018 in Russland verloren die Kroaten das WM Finale mit 2:4 gegen Frankreich.

Im Education City Stadium in in ar-Rayyan ist also mitnichten der nächste Spaziergang der brasilianischen Fußball Nationalmannschaft zu erwarten. Die Karierten sind in diesem ersten WM 2022 Viertelfinale dann doch ein anderes Kaliber als Südkorea es war.

Das WM Spiel Kroatien gegen Brasilien ist nicht live im Free TV zu sehen, sondern nur bei MagentaTV, ab 16 Uhr geht es los. Wer diesen Fußballknaller sehen will, muss 10 EUR für MagentaTV Flex investieren, monatlich kündbar. Die sofortige Freischaltung garantiert, dass ihr das Spiel auch direkt sehen könnt!

Kroatien gegen Brasilien wird heute um 16 Uhr angepfiffen

Kroatien gegen Brasilien wird heute um 16 Uhr angepfiffen Gespielt wird die Begegnung in ar-Rayyan im Education City Stadium

Gespielt wird die Begegnung in ar-Rayyan im Education City Stadium Kroatien gegen Brasilien heute live im Free TV gibt es nicht zu sehen

Kroatien gegen Brasilien heute live im Free TV gibt es nicht zu sehen Magenta TV überträgt dieses Spiel als vorletztes exklusiv im Livestream

Magenta TV überträgt dieses Spiel als vorletztes exklusiv im Livestream In der FIFA Weltrangliste ist es das Duell 1. (Brasilien) – 12. (Kroatien)

Liveticker Kroatien - Brasilien Liveticker Kroatien – Brasilien 0:0 in Verlängerung 18:05 Uhr – Weiterhin keine großen Offensivchancen hier! Luka Modric ist noch drin, auch Perisic. Die Kroaten haben erst zwei Mal gewechselt, Brasilien zwei Mal. Hier will weiterhin keiner den nächsten Fehler begehen… 17:50 Uhr – Kein Sambaauftritt heute der Brasilianer. Es gibt zwei Mal 15 Minuten Verlängerung! 17:48Uhr –Vier Minuten Nachspielzeit und nochmals Ecke Brasiliebn. 17:42Uhr –5 Minuten noch zu spielen! Militao nochmals mit einem Abschluß, hier ist etwas mehr Speed im Spiel. 17:38 Uhr –Der kroatische Torhüter Livakovic hält sein Team im Spiel , gerade ein strammer Schuß von Danilo! Noch 10 Minuten hier zu spielen, immer noch kein Tor. Brasilien war zuletzt eher dran am Tor! 17:26 Uhr –Hier hat Kroatien wieder die Hand übers Spiel bekommen, Vinicius Jr. muss raus, Raphinha ebenso, die Brasilianer sind hier immer noch sehr einfallslos. 17:17 Uhr –Der Leipziger Gvardiol ist hinten sehr aufmerksam, macht ein gutes Spiel. 17:13 Uhr –1.Zuspiel von Richarlison zu Nemar, der scheitert wieder an Livakovic. Bei den Brasilianer geht alles nur über die linke Seite. 17:06 Uhr –Erste Torchance der Brasilianer in diesem Spiel überhaupt, Livakovic aber da. Die Brasilianer haben nun mehr Energie als zur 1.Hälfte. 17:00 Uhr –Passiert hier in der 2.Hälfte mehr? Irgendwas sollte passieren, sonst freuen wir uns auf die Verlängerung. 16:42 Uhr –Nun mal eine gute Freistoßposition an der linekn Ecke des Sechszehner. Neymar schießt durch die Mauer, abgefälscht, doch Livakovic auf seinem Posten. 16:39 Uhr – 50-50 Ballbesitz, also hier gibt es noch keine wahre Tendenz. Kroatien mit zwei Torschüssen, Brasilien hatte noch gar keine Chance. 16:30 Uhr – 0:0 nach einer halbe Stunde – keiner will hier den großen Fehler machen, immer noch spielt sich viel im Mittelfeld ab. 16:23 Uhr – Das Zentrum wird immer gut von den Kroatien zugestellt, so dass die Brasilianer vor allem über links mit Neymar und Vinicius Junior kommen müssen. Da konnte man nun 2-3 Mal die individuelle Klasse der Südamerikaner erkennen. Weiterhin 0:0. 16:15 Uhr – Guter Start der Kroaten, die zwei Ecken hatten und vors gegnerischen Tor kommen. Von Brasilien noch nicht soviel zu sehen! 16:08 Uhr – Nach 8 Minuten noch rein gar nichts passiert, ein Abtasten, mehr nicht! Man lässt sich Zeit im Spielaufbau. 15:50 Uhr – Nach den Nationalhynmen geht es los! Wir berichten im Liveticker von den wichtigsten Vorkommnissen. 15:30 Uhr – Die Aufstellungen der kroatischen und brasilianischen Mannschaften heute: 1 Livakovic – 22 Juranovic, 6 Lovren, 20 Gvardiol, 19 Sosa – 11 Brozovic – 8 Kovacic, 10 Modric – 15 Pasalic, 9 Kramaric, 4 Perisic 1 A. Becker – 14 E. Militao, 3 T. Silva, 4 Marquinhos, 2 Danilo – 7 L. Paqueta, 5 Casemiro – 11 Raphinha, 10 Neymar, 20 Vinicius Junior – 9 Richarlison 15:00 Uhr – Es ist das 2.Aufeinandertreffen bei einer WM, 2006 und 2014 gewann Brasilien die letzten beiden Matches. Mit Gelber Karte vorbelastet bei Kroatien: Lovren, Modrić, Kovačić, Borna Barišić Mit Gelber Karte vorbelastet bei Brasilien: Militão, Fred, Bruno Guimarães 14:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Michael Oliver aus England, sein 3.Spiel bei dieser WM. 14:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen? “Brasilien ist der Favorit. Die Brasilianer haben Selbstvertrauen, eine gute Stimmung im Team, Topspieler und Neymar ist zurück. Trotzdem glaube ich, dass wir ihnen die Stirn bieten können. Es wäre nicht klug, sie unter Druck zu setzen oder ihnen zu viel Raum zu geben. Wir werden sie analysieren. Die Chancen stehen vielleicht nicht genau 50:50, aber wir sind ja auch nicht zufällig hier.” Zlatko Dalić, Trainer Kroatien “Das hier ist nicht meine Mannschaft. Das hier ist die Mannschaft aller Brasilianer und ich bin nur der Trainer.” Tite, Trainer Brasilien

In der Warteschleife: Noch kein Sieg für Kroatien gegen Brasilien

Schiedsrichter Michael Oliver aus England wird das erste WM 2022 Viertelfinale in Katar heute leiten. Für beide Nationalmannschaften ist es bereits das fünfte Aufeinandertreffen. 2005 bei der Premiere schaffte Kroatien in einem Freundschaftsspiel noch ein 1:1. Danach wurden alle Begegnungen gegen die Selecao verloren.

Bei der WM 2006 in Deutschland begegneten sich die beiden Teams in der Gruppenphase. Brasilien gewann knapp mit 1:0. Etwas deutlicher wurde es im Gruppenspiel der WM 2014, als sich der WM Gastgeber mit 3:1 behauptete. Und das letzte Duell 2018 in aller Freundschaft entschieden die Brasilianer ebenso mit 2:0 zu ihren Gunsten.

WM Viertelfinale Spielplan 2022

Wird Teufelskerl Livakovic der neue brasilianische Albtraum?

Kroatien steht im WM 2022 Viertelfinale. Damit haben die Südeuropäer schon mal ihr Minimalziel erreicht. Allerdings war der Weg bis hin zu diesem Etappenziel mitunter eine schwere Geburt. Zum Auftakt gegen Marokko gab es nur eine Nullnummer. Hinterher sind wir aber ja alle schlauer. So schlecht darf die bei den Leistungen der Marokkaner gar nicht bewertet werden. Gegen Kanada (wie später auch gegen Japan) geriet die kroatische Fußball Nationalmannschaft sogar zwei Mal ins Hintertreffen.

Das Match gegen die Nordamerikaner löste Kroatien dann mit einem 4:1 aber souverän. Gegen Japan im WM 2022 Achtelfinale erlöste Ivan Perisic seine Mannschaft zunächst mit dem 1:1-Ausgleich. Im Elfmeterschießen wurde dann Dominik Livakovic von Dinamo Zagreb zum Matchwinner. Der kroatische Keeper parierte gleich drei japanische Elfmeter.

Nicht nur Zauberfußball: Knackt Kroatien das brasilianische Bollwerk?

Superstar Neymar Junior ist nach überstandener Verletzung wieder auf dem Feld. Und prompt zaubert die Selecao. Naja, zumindest eine beeindruckende erste Hälfte gegen Südkorea, als es nach Treffern von Junior (7.), Neymar (13. per Foulelfmeter), Richarlison (29.) sowie Paqueta (36.) schon 4:0 zur Pause stand. Damit war das WM 2022 Achtelfinale gegen die Tigers Of Asia bereits entschieden.

Was wir aber auf keinen Fall außer Acht lassen sollten und Brasiliens Fußball Nationalmannschaft so stark macht: In der Defensive trumpfen sie richtig gut auf. Das war schon gegen Serbien (2:0) und gegen die Schweiz (1:0) in der Gruppenphase zu sehen. Kameruns 1:0-Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit, als Brasilien eh in der Gruppe G als Sieger feststand. Südkoreas Tor war ein Sonntagsschuss. Schön, aber ohne Bedeutung.

So wollen Kroatien gegen Brasilien spielen: Mögliche Aufstellungen

Neymar Junior steht der Selecao wieder zur Verfügung, was den großen Favoriten natürlich noch gefährlicher macht. Mit drei Toren ist Richarlison von Tottenham Hotspur bisher der erfolgreichste Torschütze. Für Kroatien schnürte Andrej Kramaric von der TSG 1899 Hoffenheim bisher ein Doppelpack.

Kroatien: Aufstellung folgt.

Brasilien: Aufstellung folgt.

Wer überträgt Kroatien gegen Brasilien live in TV und Stream?

Insgesamt 16 Partien werden bei der Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar exklusiv nur auf Magenta TV im Stream gezeigt. Die vorletzte ist eben jenes WM 2022 Viertelfinale Kroatien gegen Brasilien heute, das ihr nicht in der ARD und im ZDF sehen könnt. Oder zumindest nicht live. Denn die TV Übertragung im Ersten startet bereits um 18.50 Uhr, wo es dann Kroatien gegen Brasilien Highlights im Free TV zu sehen gibt. Danach zeigt die ARD Niederlande gegen Argentinien ab 20 Uhr live. Diese Partie wird Tom Bartel kommentieren.

Bei Magenta TV wird Marco Hagemann Kroatien gegen Brasilien im Livestream kommentieren. Die Sendung FIFA WM 2022 Warm Up startet bei Magenta TV heute schon um 14 Uhr. Und ab 15 Uhr widmen sich Moderator und Experte den Vorberichten für Kroatien gegen Brasilien.