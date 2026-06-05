Fußball WM heute im TV: Wer überträgt das WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika?

Das Eröffnungsspiel der WM 2026 steht schon seit der WM Auslosung im Dezember fest: Mexiko trifft am 11. Juni 2026 in Mexiko-Stadt auf Südafrika. In Deutschland zeigt das ZDF die Partie live, parallel ist das 1.WM-Spiel auch bei MagentaTV zu sehen.

Die Auslosung der WM-Gruppen am 6. Dezember 2025 in Washington D.C. brachte die beiden Nationen als Auftaktgegner zusammen. Schon zuvor war klar, dass Mexiko die größte Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte mit 48 Teams im Aztekenstadion eröffnen wird. Die weiteren Gastgeber USA und Kanada starten gegen Paraguay beziehungsweise gegen den Sieger des europäischen Play-off-Turniers A, also Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina.

Auftakt im Aztekenstadion mit WM-Geschichte

Das WM-Eröffnungsspiel steigt am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21.00 Uhr MESZ im legendären Estadio Azteca. Die Arena ist Herzstück der WM 2026 Gruppe A und bietet für den Start ins Turnier eine besondere Kulisse. Das Aztekenstadion ist das einzige Stadion der Welt, in dem bereits zwei WM-Endspiele ausgetragen wurden, 1970 und 1986. Entsprechend groß ist die Erwartung an die Atmosphäre in Mexiko-Stadt.

Weltmeisterschaften Mexiko - - Südafrika

Auch historisch hat das Duell eine Verbindung zur Weltmeisterschaft. Bereits bei der Endrunde 2010 in Südafrika standen sich beide Länder im ersten Turnierspiel gegenüber, damals endete die Partie 1:1. Nun trifft der Gastgeber erneut zum Auftakt auf Südafrika, diesmal vor heimischer Kulisse im traditionsreichen Stadion.

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ZDF mit Studioprogramm und Live-Spiel

Das ZDF begleitet den WM-Start am 11. Juni 2026 von 17.15 bis 23.45 Uhr mit einer großen Live-Sendung und bietet den Stream ebenfalls im ZDF an. Unter dem Titel sportstudio live: FIFA WM 2026 melden sich Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer aus dem Zollernhof in Berlin. Begleitet werden sie von Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker. Interviews, Schaltgespräche und Talks sollen Lust auf das XXL-Turnier machen.

Um 21.00 Uhr übernimmt dann die Live-Übertragung des Spiels Mexiko gegen Südafrika. Kommentiert wird die Begegnung von Oliver Schmidt.

MagentaTV setzt auf prominente Besetzung

Auch MagentaTV zeigt das Eröffnungsspiel am 11. Juni ab 18.30 Uhr live. Der Anbieter hat sein Expertenteam kurz vor dem Turnierstart noch einmal erweitert und Robert Andrich als weiteren Fachmann verpflichtet. Der Nationalspieler stößt damit zu Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp hinzu und übernimmt zudem Co-Kommentatoren-Aufgaben an der Seite von Wolff Fuss.

Für Andrich ist das Spiel gegen Südafrika der erste Einsatz in dieser Rolle. Gemeinsam mit Wolff Fuss kommentiert er die Partie in Mexiko City und trifft dort auf seine neuen Teamkollegen Thomas Müller und Jürgen Klopp. MagentaTV unterstreicht damit zum Auftakt seine besondere Rolle als einziger Anbieter auf dem deutschen Markt, der alle 104 WM-Spiele live zeigt.

Shakira bringt den offiziellen WM-Song der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erstmals live auf die Bühne. Die kolumbianische Popikone präsentiert Dai Dai gemeinsam mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy bei der Eröffnungsfeier vor dem Auftaktspiel am 11. Juni zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt.

Als wahres Kolosseum des Weltfußballs und als erste Spielstätte, an der eine dritte FIFA-Weltmeisterschaft™ ausgetragen wurde, wird das Stadion von Mexiko-Stadt, das 1970 und 1986 in zwei packenden WM-Endspielen Größen wie Pelé und Diego Maradona begrüßte, erneut im Mittelpunkt stehen.

Liveticker zum WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika